Xúc động hình ảnh cô bé mang xấp tiền lẻ gửi ủng hộ bà con vùng lũ

Từ hôm qua đến nay, chị Hứa Thị Minh – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đại Khương (xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) vẫn còn xúc động khi nhớ lại hình ảnh cô bé mang xấp tiền lẻ đến điểm tập kết hàng, để ủng hộ bà con vùng lũ Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk.

Đó là em Lê Bảo Ngọc, học lớp 4, Trường Tiểu học Đại Chánh, xã Phú Thuận.

Hình ảnh Ngọc cầm trên tay xấp tiền lẻ, bẽn lẽn gửi ủng hộ bà con vùng lũ khiến nhiều người xúc động.

Theo chị Minh, ngày 24/11, cha mẹ của Ngọc đã đến điểm tập kết đặt tại nhà chị để ủng hộ đồng bào vùng lũ. "Khi sáng, cha mẹ Ngọc đã ủng hộ rồi. Đến trưa, lúc chở con đi học về, phụ huynh có kể cho bé nghe. Nghe xong, về đến nhà, Ngọc lấy tất cả tiền dành dụm và trong heo đất rồi nhờ cha mẹ chở đến nhà mình", chị Minh nhớ lại.

Cũng theo chị Minh, khi bước vào nhà, Ngọc rụt rè, không nói gì, chỉ ôm một xấp tiền lẻ trên tay nhìn rất thương. Bé chia sẻ, đây là tiền bà ngoại và mẹ cho ăn sáng nhưng em để dành. Khi được hỏi có muốn nhắn gửi điều gì đến bà con vùng lũ không, Ngọc bẽn lẽn: "Con không biết nói gì, con chỉ muốn chia sẻ cho mấy bạn vùng lũ thôi".

"Nhà Ngọc ở thôn khác. Thôn của bé không có điểm tập kết nên em nhờ cha mẹ chở đến nhà mình để ủng hộ. Lúc Ngọc mới bước vào nhà, trên tay cầm xấp tiền lẻ 2.000, 1.000 đồng nhìn thương lắm, thật sự rất xúc động", chị Minh bộc bạch.

Chị Minh cho biết thêm, điểm tập kết hàng cứu trợ được lập hai ngày và dự kiến thứ Sáu này sẽ chuyển vào hỗ trợ bà con tỉnh Phú Yên cũ.

Cậu bé Tài ôm heo đất tới điểm tập kết ủng hộ đồng bào thiệt hại sau lũ.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin, ngày 24/11, mạng xã hội xuất hiện clip cậu bé bẽn lẽn ôm heo đất đến điểm tập kết hàng cứu trợ ở chợ Quảng Huế, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng để ủng hộ bà con vùng lũ Nam Trung Bộ. Qua tìm hiểu, đó là em Lê Văn Tài, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, xã Đại Lộc. Tại điểm tập kết, Tài cẩn thận đập heo đất và đếm được 580.000 đồng.

Khi được hỏi có muốn gửi lời gì đến bà con vùng lũ, cậu bé chia sẻ: "Con chỉ mong các bạn có cuộc sống yên vui và được những thứ mà các bạn muốn". Điều làm cộng đồng mạng chú ý hơn nữa là chiếc kính của em đã gãy, chỉ còn một gọng nhưng vẫn chưa được thay mới.

Xã Đại Lộc là "rốn lũ" của TP Đà Nẵng, vừa trải qua 5 trận lụt liên tiếp vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Đến nay, nhiều gia đình vẫn còn khó khăn sau thiên tai, nên tấm lòng hướng về vùng lũ của em Tài và em Ngọc càng khiến mọi người cảm động.