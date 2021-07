Xuân Trường từng bị an ninh sân bay UEA giữ lại vì lý do không ngờ

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 09:22 AM (GMT+7)

Câu chuyện hài hước được cầu thủ Tiến Linh kể lại. Xuân Trường xác nhận một câu khiến dân tình “cười ngất”.

Xuân Trường - chàng cầu thủ điển trai

Lương Xuân Trường (sinh năm 1995) là một nhân tố quan trọng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Anh từng cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại giải Vô địch U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018, sau đó góp mặt vào thành công của bóng đá Việt Nam ở rất nhiều giải đấu quan trọng khác như: AFF Cup 2018, ASIAD 2018…

Xuân Trường được người hâm mộ yêu mến bởi ngoại hình điển trai, tính cách nhẹ nhàng, ấm áp. Anh có biệt danh là “Trường híp” với lý do cực kỳ đơn giản, anh sở hữu đôi mắt một mí rất nhỏ. Bên dưới mỗi bức ảnh dù là trên sân cỏ hay ảnh đời thường của chàng cầu thủ khoác áo số 6 thường có những bình luận hài hước như: “Mở mắt ra Trường ơi”, “Đôi mắt như kẻ chỉ”, “Nhắm mắt mà vẫn đá bóng được chỉ có Xuân Trường”…

Đôi mắt nhỏ làm nên thương hiệu "Trường híp"

Cũng vì đôi mắt nhỏ mà Xuân Trường đã rơi vào một tình huống dở khóc dở cười khi cùng Việt Nam sang UAE thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Câu chuyện được người đồng đội Tiến Linh kể lại qua một dòng bình luận trên Facebook của Xuân Trường:

“Có một cậu bé đi qua cửa nhập cảnh Dubai bị bắt lại vì lý do không thể ngờ tới. Anh an ninh nhập cảnh nói với anh ý rằng: “Open your Eyes” (Mở mắt ra)”.

Xuân Trường bị nhân viên an ninh sân bay Dubai giữ lại vì tưởng... nhắm mắt

Chuyện là khi đi qua cửa an ninh sân bay Dubai, Xuân Trường bị nhân viên giữ lại vì tưởng anh chàng nhắm mắt. Cầu thủ “mắt hip” sau đó đã xác nhận câu chuyện bằng một bình luận khiến dân tình “cười ngất”: “Nhăn hết cả trán rồi vẫn bắt mở to hơn. Cay”.

Câu chuyện đã qua khá lâu, giờ mới được kể lại bởi Tiến Linh nhưng vẫn khiến dân tình thích thú. Người hâm mộ đua nhau thả “haha” cho câu chuyện của chàng tiền đạo.

Đôi mắt nhỏ như kẻ chỉ của Xuân Trường

Anh chàng thường xuyên bị người hâm mộ trêu đùa vì đôi mắt một mí

Dẫu vậy, không thể phủ nhận, Xuân Trường vẫn rất đẹp trai

Xuân Trường và các đồng đội đang nỗ lực tập luyện cho những trận bóng quan trọng sắp tới.

