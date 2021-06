Tiến Linh ghi bàn, tình cũ “vừa giàu vừa đẹp” có động thái ăn mừng gây xôn xao

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 12:59 PM (GMT+7)

Người hâm mộ khắp cả nước “rần rần” gọi tên Tiến Linh khi anh ghi bàn mở tỉ số. Tình cũ của anh cũng không đứng ngoài niềm hân hoan này.

Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam

Ở trận đấu gặp Malaysia (vòng loại World Cup 2022) diễn ra vào tối 12/6, Tiến Linh tiếp tục là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Ở phút 27, nhận bóng từ Đoàn Văn Hậu, chàng tiền đạo khoác áo số 22 đã có pha đánh đầu đẹp mắt vào lưới đội bạn.

Hình ảnh chàng cầu thủ điển trai xuất hiện ngập tràn cõi mạng ngay sau đó. Người hâm mộ khắp cả nước “rần rần” gọi tên Tiến Linh và dành cho anh nhiều lời khen ngợi.

Huỳnh Hồng Loan – tình cũ của Tiến Linh cũng không đứng ngoài niềm hân hoan này. Trên Facebook cá nhân, cô nàng có động thái ăn mừng đáng chú ý.

Huỳnh Hồng Loan có động thái ăn mừng gây xôn xao

Cô nàng là "fan cứng" của đội tuyển Việt Nam

Cụ thể, nữ diễn viên xinh đẹp đã chia sẻ ảnh chụp màn hình phía sau Tiến Linh, mừng rỡ viết: “1-0 Yahhh”. Cầu thủ khoác áo số 22 ở trung tâm bức ảnh cho thấy cô nàng hạnh phúc và vui mừng thế nào khi anh ghi bàn. Đây là lần hiếm hoi Hồng Loan công khai thể hiện tình cảm với Tiến Linh trên mạng xã hội sau khi “đường ai nấy đi”.

Huỳnh Hồng Loan là nữ diễn viên quen mặt trong làng phim truyền hình Việt Nam. Cô nàng được biết đến từ sau khi góp mặt trong MV “Âm thầm bên em” của ca sĩ Sơn Tùng MTP, sau đó tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình ăn khách khác.

Ở tuổi 27, Hồng Loan khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản khủng với hai căn nhà ở TP.HCM, tự tậu xe sang trị giá hơn 2 tỷ đồng… Ngoài việc tham gia đóng phim, làm MC, Hồng Loan còn phát triển công việc kinh doanh.

Hồng Loan và Tiến Linh từng có 3 tháng tìm hiểu nhau

Đầu tháng 3/2020, Hồng Loan và Tiến Linh công khai hình ảnh hẹn hò. Cô nàng từng tiết lộ, bản thân “xiêu lòng” trước cầu thủ khoác áo số 22 chỉ sau lần đầu gặp mặt bởi anh chàng rất ấm áp và ga lăng.

Tuy nhiên, cặp đôi dừng tìm hiểu chỉ sau đó hơn một tháng. Trong khi Tiến Linh đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Quãng thời gian đó thật đẹp! Thank you for everything”, thì Huỳnh Hồng Loan lại nói rằng, cô chưa bao giờ khẳng định mình là bạn gái của Tiến Linh nên không có chuyện chia tay.

Hồng Loan là nữ diễn viên xinh đẹp và giàu có.

