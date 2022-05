Vượt qua bản thân chính là bước tiến lớn nhất trên con đường dẫn tới vinh quang

Hà Hoàng Trà My (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Thanh tra tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trà My đã đạt được nhiều thành tích trong quá trình học tập chăm chỉ. Liên tiếp đạt học bổng 3 kì học với GPA trung bình hiện tại là 3,34/4.0, đồng thời nhận được giấy khen sinh viên Giỏi cùng với giấy khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021 do Nhà trường trao tặng.

Hà Hoàng Trà My từ một cô gái yếu đuối, nhút nhát, cô nàng đã dần trưởng thành và bản lĩnh.

Trong những ngày đầu nhập học mình từ một cô bé vốn khá sôi nổi trong hoạt động đoàn thể, đoàn khối trong môi trường cấp 3 (THPT Hai Bà Trưng - tỉnh Thừa Thiên Huế) bỗng hóa nhút nhát, có lẽ nguyên cớ là do mình chưa đủ tự tin, bởi việc chuyển từ một tỉnh nhỏ (Thừa Thiên Huế) ra Hà Nội phồn hoa, náo nhiệt để sinh sống và học tập, chính vì thế những điều ấy đã tác động về tính cách cũng như cách ứng xử của bản thân mình.

Thế nhưng chưa dừng ở đó, mình liên tiếp gặp phải những khó khăn trong quá trình đi phỏng vấn CLB, ứng cử ban chấp hành Đoàn của lớp,... Tất cả đều thất bại, thảm hại. Mình đã luôn tự trách tại sao bản thân lại trở nên kém cỏi như vậy, mình tự hỏi mình còn thiếu ở những điểm nào, cách khắc phục ra làm sao? Và những câu hỏi ấy, không ai khác chỉ có chính bản thân mình mới là người có đầy đủ khả năng để nhìn nhận để hoàn thiện và sửa đổi chính mình, chứ không phải một ai khác.

Thật đúng là bông hoa nào nở được trên sỏi đá mới là bông hoa đẹp nhất, có lẽ mình đã không ít lần do dự, đắn đo, đã từng mất đi những phương hướng trong cuộc sống, học tập thế nhưng bản chất con người mình không phải là một kẻ nhát gan, một kẻ chịu lùi bước trước gian khó, thay vì buồn bã, cáu kỉnh vì những điều chưa được như ước muốn, mình đã bắt đầu bổ sung những kĩ năng, tính cách, những tri thức mình còn thiếu để càng ngày càng hoàn thiện. Vậy để nhanh chóng vượt qua những rào cản ấy mình đã làm cách nào ?

Trà My liên tiếp đạt học bổng 3 kì học với GPA trung bình hiện tại là 3,34/4.0.

Điều trước tiên mình muốn khẳng định cũng như muốn mọi người nhìn nhận đúng đắn về cái gọi là nền tảng, cốt lõi mà mỗi cá nhân luôn chịu ảnh hưởng rất nhiều đó chính là gia đình. Thật may mắn khi mình được sinh ra và lớn lên ở một gia đình tuyệt vời, với phương pháp giáo dục mở nhưng luôn có giới hạn đã tạo nên một Trà My tuyệt vời như hôm nay. Mình được định hướng, được trợ giúp, được yêu thương từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ ba mẹ mình. Mình đã mạnh dạn chia sẻ những khúc mắc, những khó khăn mình gặp phải và ba mẹ là những người đã đồng hành cùng mình tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và đúng đắn.

Bên cạnh đó mình có những người bạn tốt, những người bạn thật sự đã đồng với mình từ cấp 2, cấp 3 chúng mình chơi rất thân và luôn cố gắng khuyên nhủ tất cả cùng tốt lên, không ai bị bỏ lại.

Thế nhưng đó chỉ là các yếu tố cần để xây dựng, tác động đến suy nghĩ và hành vi của bản thân mình. Yếu tố căn cốt nhất chính là nằm ở bản thân mỗi người chúng ta, liệu những tác động ấy có đủ để biến suy nghĩ hóa thành hành động.

Từ năm học thứ 2, Hà Hoàng Trà My đã chủ động, nhiệt huyết, luôn năng nổ tham gia và đạt được nhiều thành tích trong hoạt động do nhà trường, khoa và câu lạc bộ tổ chức.

Và mình đã làm được. Năm hai mình đã quay trở lại là một cô bé nhiệt huyết, luôn năng nổ tham gia và đạt được nhiều thành tích trong hoạt động do nhà trường, khoa và câu lạc bộ tổ chức. Có thể kể đến giải Nhất cuộc thi How do i change myself ; giải Ba cuộc thi Cuốn sách tôi yêu, giải nhất cuộc thi Đại chiến TikTok nhà Luật;... Bên cạnh đó dưới sự nỗ lực và cố gắng mình đã được các anh chị tin tưởng và đề cử với chức vụ là Trưởng ban Đối ngoại CLB Sách và Trưởng ban TikTok của Ban truyền thông Liên chi Đoàn khoa Pháp luật hành chính. Có thể nói, đây chỉ là những giải thưởng nhỏ trong phạm vi của trường song đó lại là bước ngoặt của chính bản thân mình, là thành quả đánh dấu những tiến bộ không chỉ về nhận thức mà cả hành vi.

Từ những thành tích đã đạt được ở hiện tại đã trở thành bước ngoặt của chính bản thân Trà My, là thành quả đánh dấu những tiến bộ không chỉ về nhận thức mà cả hành vi.

Bản thân mỗi người mới chính là chìa khoá cuối cùng trực tiếp mở khóa những năng lực phi thường, tiềm ẩn mỗi chúng ta. Đó là lý do mà việc hiểu và định vị được bản thân trên con đường biệt lập của mỗi chúng ta luôn là một quá trình dài hạn và khó nhằn. Hiểu không chỉ là biết bản thân mình làm gì mà còn là biết đặt mình vào mối quan hệ với các sự vật, sự việc khác nhau để từ đó cái cái nhìn linh hoạt, phù hợp trong từng hoàn cảnh sống, từ đó là cơ sở phát triển bản thân hoàn thiện về mọi mặt.

Với Trà My: "Vượt qua bản thân chính là bước tiến lớn nhất trên con đường dẫn tới vinh quang".

Chúng ta hãy còn trẻ, hãy còn sức lực, còn tinh thần, ngại gì mà không đương đầu với thử thách. Hãy cứ ra sức mà rèn luyện hết mình - đấy là cách thức tốt nhất để thấu hiểu bản thân. Luôn nhớ rằng "Vượt qua bản thân chính là bước tiến lớn nhất trên con đường dẫn tới vinh quang".

