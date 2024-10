Vừa đi vừa hát, cô gái bị tai nạn chết thảm

Một chuyến du lịch vui vẻ đã kết thúc trong bi kịch khi Arina Glazunova, nữ du khách 24 tuổi người Nga, tử vong sau khi ngã xuống lối vào ga tàu điện ngầm tại thủ đô Tbilisi của Georgia cách đây vài ngày.

Theo truyền thông địa phương, sự việc thương tâm xảy ra khi Arina Glazunova đang trong chuyến du lịch cùng bạn thân tại Georgia. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy, hai người bạn đang vui vẻ đi dạo trên đường phố Tbilisi, vừa đi vừa hát theo bài "For the last time" của nhóm nhạc Hunger Boys.

Địa điểm nơi xảy ra vụ tai nạn đang tiếc

Trong khoảnh khắc định mệnh, Arina Glazunova đang quay video và lặp lại câu hát "the last time" khi cô vô tình bước hụt vào lối vào ga tàu điện ngầm. Camera đã ghi lại biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt của cô và tiếng hét thất thanh của người bạn đi cùng, trước khi hình ảnh trở nên mờ nhòe.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng Arina Glazunova không qua khỏi do chấn thương nặng ở đầu và gãy cổ. Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng địa phương và du khách.

Hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ cho thấy thiết kế lối vào ga tàu điện ngầm tại khu vực này rất nguy hiểm. Lối vào gần như ngang bằng với vỉa hè và không có rào chắn bảo vệ. Một cư dân địa phương bày tỏ lo ngại với phóng viên: "Khu vực này rất nguy hiểm. Bất kỳ ai cũng có thể gặp tai nạn tương tự nếu không chú ý".

Để tưởng nhớ nạn nhân xấu số, công ty quản lý tàu điện ngầm Tbilisi đã dựng một tấm bia tưởng niệm gần hiện trường vụ tai nạn. Nhiều người đặt hoa tươi tại đó để chia buồn với gia đình cô gái trẻ và mong cô được yên nghỉ.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại về an toàn công cộng tại các ga tàu điện ngầm ở Tbilisi. Chính quyền địa phương đang xem xét các biện pháp để cải thiện an toàn tại các lối vào ga nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng nhắc nhở du khách về tầm quan trọng của việc luôn tỉnh táo và chú ý đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khi đi lại ở những nơi không quen thuộc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]