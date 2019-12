Vênh váo cướp được chồng người, tiểu tam khóc nghẹn sau khi anh bồ bỏ vợ

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 00:20 AM (GMT+7)

Cậy có bầu con trai, Linh “làm mưa làm gió” ép Chiến bỏ vợ. Những tháng ngày đó, Linh vênh váo lên mặt với người vợ tội nghiệp. Nào ngờ, ngày Chiến khoe đã chính thức độc thân, Linh lại ôm mặt khóc rưng rức.

Ngày gặp Chiến, bất chấp việc anh đã có vợ, Linh vẫn lập kế hoạch đeo bám và mồi chài để anh sập lưới tình. Với vẻ bề ngoài bóng bẩy, nhiều tiền, Chiến trở thành con mồi cho những cô gái có chút nhan sắc và mong đổi đời như Linh. Tuyền – vợ Chiến không hề xấu, thậm chí cô rất xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng thói đời, đàn ông khó qua ải mỹ nhân. Hơn nữa, Linh trẻ hơn, bốc lửa hơn, lại mời gọi như thế làm sao mà Chiến thoát được.

Ban đầu, Chiến cũng chỉ định cặp kè vui chơi qua đường. Nhưng rồi chính cái lí do Tuyền chỉ sinh được 2 cô con gái khiến Linh nắm lợi thế và quyết giành anh bằng được về tay. Cô nàng thả cửa để có thai, may mắn thay lại là bầu con trai. Mọi thứ như trải hoa hồng cho Linh chỉ việc tiến tới. Đợi tới lúc cái thai to, xác định rõ giới tính, Linh chính thức tuyên chiến với Tuyền. Cô tác động để Chiến thấy việc không có con trai nó… thua kém như thế nào.

Với vẻ bề ngoài bóng bẩy, nhiều tiền, Chiến trở thành con mồi cho những cô gái có chút nhan sắc và mong đổi đời như Linh. (Ảnh minh họa)

Giữa những lúc đang say men ái tình, lại biết cô bồ có bầu con trai, Chiến thực sự cảm thấy bất mãn với cuộc hôn nhân bên vợ. Anh tìm mọi cách để xin được ly hôn. Biết chồng phải lòng gái, Tuyền vẫn cho chồng cô hội quay về. Cô bảo anh suy nghĩ kĩ rồi lựa chọn, nào ngờ, ngay ngày hôm sau, Tuyền nhận được lá đơn ly hôn chồng đã ký. Tới lúc này, Tuyền mỉm cười rồi đặt bút viết tên mình vào. Cô cũng chỉ đợi có thế để “xử đẹp” gã chồng bội bạc.

Thấy Chiến khoe vợ đã kí vào đơn, Linh mừng úm. Cô nàng thậm chí còn trơ trẽn tới độ nhắn tin cho Tuyền mà lên mặt: “Xem ra chị cũng là người biết điều. Chị chấp nhận ly hôn nhẹ nhàng như vậy, tôi còn thương tình bảo anh ấy chia chác cho ít nhiều mà lấy tiền nuôi con. Chị yên tâm, tôi cũng sẽ bảo anh Chiến gửi tiền chu cấp cho hàng tháng sau khi tôi về tiếp quản cơ ngơi của anh ấy”.

Đọc những gì Linh viết, Tuyền tủm tỉm cười nhắn lại: “Cảm ơn em vì đã thay chị gánh đống nợ đời đó. Hi vọng hai người hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng cơ đồ”. Linh còn chưa kịp hiểu sự tình thì ngày hôm sau, cô đã phải đối diện với một sự thật quá phũ phàng.

Vênh váo vì có bầu con trai và ép được anh bồ ly hôn, Linh lên mặt với cô vợ tội nghiệp (Ảnh minh họa)

Nửa đêm hôm đó, Chiến bấm chuông cửa nhà Linh. Anh đứng đó với chiếc vali to đùng, gương mặt đầy hân hoan khoe việc: “Anh bỏ vợ rồi, từ giờ anh sẽ đến ở với em. Đợi em sinh con xong bọn mình làm đám cưới”. Nhìn chiếc vali mà Chiến mang, Linh nghĩ thầm trong bụng có của chìm của nổi. Ai dè…

Vào tới nơi, Chiến lôi hết áo quần ra treo vào tủ. Xong xuôi, anh nắm lấy tay Linh mà thầm thì: “Giờ anh chỉ có em và con thôi, anh tay trắng rồi. Anh ra khỏi ngôi nhà đó không có một xu trong người. Nhưng vì tình yêu của em, anh sẵn sàng từ bỏ hết. Mai anh sẽ đi xin việc. Tạm thời nếu chưa có việc ngay anh sẽ làm xe ôm. Chỗ quần áo này của anh toàn hàng hiệu đấy, mai em xem lên mạng giao bán xem vớt vát được bao nhiêu lấy vốn mà tiêu dùng…”

Tai Linh như ù đi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến – người đàn ông mà cô biết là giám đốc một công ty tư nhân chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Anh có xe ô tô, ở trong cái biệt thự to đùng, đi đâu cũng “Cà thẻ” nhiệt tình không phải nghĩ… Tại sao giờ lại trở nên khốn đốn thế này. Cô gào thét trong đau khổ: “Có phải chị ta bắt anh phải để lại toàn bộ tài sản không? Sao anh dại thế…”

Linh bật khóc khi nhận về người đàn ông ăn bám vợ bao năm qua (Ảnh minh họa)

Tới lúc này. Linh bất ngờ nhận được tin nhắn của Tuyền: “Chào em, chắc giờ em nhận được món quà to lớn nhất của cuộc đời mình rồi nhỉ. Xin chúc mừng em nhé. Ngày anh ta kí vào đơn ly hôn để quyết tâm đến với em cũng là ngày anh ta mất vị trí ở công ty, mọi tài khoản bị đóng băng… Đừng nhìn những thứ hào nhoáng bên ngoài mà tưởng bở em gái ạ. Anh ta chỉ là một gã nghèo, sống dựa vào nhà vợ. Bao nhiêu năm nay anh ta được bố mẹ chị cất nhắc cho cái vị trí đó, tạo mọi điều kiện để anh ta sung sướng. Vậy mà anh ta ăn cháo đá bát nên kết cục chỉ có ra đi bằng 2 bàn tay trắng đó thôi. Chúc hai người hạnh phúc bên nhau nhé”.

Linh khụy gối xuống sàn nhà, ôm mặt khóc rưng rức. Thì ra người đàn ông mà cô bất chấp mọi thủ đoạn để cướp cho bằng được lại chỉ là một gã bất tài, vô dụng, ăn bám nhà vợ. Giờ anh ta ly hôn thì chẳng có một xu trong người. Linh chỉ muốn ngay lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng đang lớn từng ngày, sợ cảnh làm mẹ đơn thân một mình không cáng đáng nổi con, cô đành nhắm mắt chấp nhận. Quả đúng là trên đời này, người tình không bằng trời tính…

