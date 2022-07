Về đón vợ con ở nhà bố mẹ vợ, tôi choáng váng trước cảnh tượng mình nhìn thấy

Tôi đã nghĩ là vợ mình có hiểu lầm gì bố nên mới có thành kiến như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi quen vợ tôi từ khi còn học đại học. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng nên chỉ sau vài tháng yêu nhau, tôi đã xác định tiến tới hôn nhân. Cũng vì vậy mà trong thời gian yêu, tôi luôn muốn tìm hiểu về phía gia đình cô ấy. Tôi cũng rất muốn được về thăm nhà nhưng lần nào nói chuyện về bố mẹ thì cô ấy cũng lảng tránh.

Hơn một năm yêu nhau, cô ấy mới nói thật với tôi về quan hệ giữa bố mẹ cô ấy. Họ không được hạnh phúc. Cô ấy rất ghét bố vì tính khí của ông không tốt, hay đánh đập mẹ cô. Nhiều lần thương mẹ, cô ấy đã khuyên bà li hôn nhưng bà không chịu mà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Cũng vì muốn tránh những cảnh đau lòng này mà cô ấy đã chọn ra ngoài Hà Nội để thi và đậu đại học.

Nghe những lời kể của bạn gái khi đó, tôi đã có ấn tượng xấu về bố vợ tương lai dù chưa từng gặp mặt. Trước ngày cưới không lâu, tôi mới có dịp ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Khi nhìn thấy bố vợ, tôi đã rất ngạc nhiên.

Những gì mà tôi hình dung được về ông khác hẳn khi thấy ông là một người đàn ông trung niên hiền lành, lịch lãm. Điều này chẳng giống người đàn ông cục tính, vũ phu như những gì vợ tương lai kể cả. Tôi đã nghĩ là vợ mình có hiểu lầm gì bố nên mới có thành kiến như vậy. Khi tôi hỏi, cô ấy đã trách tôi nghi ngờ cô ấy và nói tôi không nên bị vẻ bề ngoài của ông đánh lừa. Sau ngày cưới tôi thấy bố vợ luôn đối xử hòa nhã. Bởi vậy mà tôi có phần không tin vào lời chê trách của vợ nên không nói ra nữa để tránh vợ chồng bất hòa.

Vừa rồi vợ tôi bảo về thăm bố mẹ đẻ, nhưng vì bận việc mà tôi không về được. Hai mẹ con cô ấy tự bắt xe về. Không ngờ là cô ấy đi cả tháng trời không thấy ra. Cứ lần nào gọi hỏi xem có việc gì không thì nhất định không nói, bảo cho con về nhà lại lần nữa không chịu ra Hà Nội. Lo lắng nên xong việc, tôi đành phi về để đón vợ con. Nào ngờ về tới nhà trước những cảnh tượng mà mình nhìn thấy khiến tôi thật sự choáng váng.

Khi tôi đẩy cửa vào đã chứng kiến cảnh mẹ vợ đang bị bố vợ đánh. Vợ tôi chỉ biết ôm con nhỏ co ro ở trong một góc khóc thét vì sợ. Ánh mắt dữ tợn của ông nhìn họ như kẻ thù. Đang trong lúc bàng hoàng, thấy bố vợ cầm gậy định đánh vợ, tôi hoảng quá chạy vào can ngăn. Ngay sau đó, tôi báo công an rồi đưa mẹ đi kiểm tra.

Lúc này, vợ tôi mới nói với tôi mọi chuyện. Ban đầu cô ấy cũng chỉ định về thăm mẹ ốm vài hôm, nhưng về thấy bố lại dở thói vũ phu với mẹ nên mới ở lại. Cô ấy không ngờ là bố mình đợt này lại bê tha hơn trước, uống rượu nhiều hơn. Cứ lần nào say rượu là ông lại đánh vợ. Vì tôi không tin bố vợ có tính vũ phu nên cô ấy không dám nói với tôi về việc này.

Đúng thực là nếu như không tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không tin vào lời của vợ nói về bố mình. Tôi đã nghĩ vợ mình có thành kiến với bố nên mới thế. Thật không thể tin một người vẻ ngoài điềm đạm, hiền lành lại ra tay hung dữ với vợ con mình như vậy. Giờ tôi nên làm thế nào để cho bố vợ thay đổi, mẹ vợ không bị như vậy nữa?

