Uống say đến mất tỉnh táo, anh chàng này đăng ký đổi tên thành Celine Dion

Chủ Nhật, ngày 03/01/2021 11:00 AM (GMT+7)

Đây có lẽ là một bằng chứng nữa cho thấy tác hại của việc uống say sưa quên trời đất. Anh chàng này, trong lúc không tỉnh táo, đã đi đăng ký đổi tên mình theo tên thần tượng, mà đến lúc tỉnh ra thì không nhớ một chút nào.

Ca sĩ Celine Dion. Ảnh: PA.

Có những việc được làm trong lúc người ta say sưa nhưng hậu quả thì họ vẫn phải gánh chịu khi đã tỉnh.

Đó là trường hợp của anh Thomas Dodd, 30 tuổi, ở Staffordshire (Anh). Trong suốt thời gian phải ở nhà vì đại dịch COVID-19, anh thường xuyên xem video các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Celine Dion và coi cô là thần tượng.

“Mỗi khi tôi cần vui lên một chút, tôi lại nghe nhạc của cô ấy” - Thomas thừa nhận.

Thế rồi, trong một buổi ăn uống dịp cuối năm, Thomas uống hơi nhiều và chợt có một quyết định kỳ lạ: Anh đổi tên mình bằng cách đăng ký online. Dù mức phí là 89 bảng (khoảng 2,8 triệu) nhưng anh cũng chẳng nề hà, vì lúc đó anh say sưa, có biết gì đâu.

“Tôi xin thề là tôi không nhớ việc mình đã làm” - Thomas kể lại - "Tôi chỉ biết là mình cũng xem một buổi biểu diễn của Celine Dion, rồi uống khá là say”.

Thomas Dodd. Ảnh: Facebook.

Để rồi mới đây, anh Thomas, vốn là một quản lý khách sạn, đi làm về thì thấy có phong bì thư gửi cho mình.

Thomas kể: “Tôi không hề biết là mình đã đăng ký đổi tên, cho đến khi tôi mở cái phong bì đó. Lúc đầu, tôi đã choáng đến mức phải ngồi xuống ghế. Tôi không thể tin nổi. Rồi tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình và biết rằng đúng là mình đã đăng ký đổi tên thật”. Anh cũng bảo rằng, nỗi lo đầu tiên của anh là làm thế nào để nói với mẹ và đồng nghiệp về cái tên mới này.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Thomas quyết định giữ cái tên mới, nên giờ thì anh là Mr. Celine Dion. Anh kể, sau khi câu chuyện của anh được chia sẻ thì rất nhiều fan của Celine Dion đã liên lạc, thậm chí có nhiều người ghé tới nhà anh để tìm hiểu sự tình.

Giấy tờ chứng nhận việc đổi tên chính thức của Thomas. Ảnh: Facebook.

Người duy nhất không hài lòng với việc này chính là mẹ của anh, nhưng vì con lớn rồi nên bà đành chấp nhận.

Và giống như bài My heart will go on của thần tượng, cái tên mới của Thomas, à của anh Celine Dion chứ, cũng will go on trong năm mới này.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/uong-say-den-mat-tinh-tao-anh-chang-nay-dang-ky-doi-...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/uong-say-den-mat-tinh-tao-anh-chang-nay-dang-ky-doi-ten-thanh-celine-dion-1772980.tpo