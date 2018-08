Tuborg Republic of Fun khởi xướng những cuộc vui độc đáo, sáng tạo

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Mang sẵn trong mình một tâm hồn YOLO sáng tạo cực sành điệu, Tuborg thổi vào đời sống giới trẻ một làn gió mới lạ mang tên Tuborg Republic of Fun, cộng đồng vui vừa “trình làng” với ngập tràn những cuộc vui độc chiêu, sáng tạo dành riêng cho các bạn trẻ.

Nếu YOLO từng là kim chỉ nam duy nhất…

Cuối năm 2011, YOLO nổi lên như một hiện tượng khi mang theo triết lý sống khuấy đảo cộng đồng: “You only live once – Bạn chỉ sống một lần thôi”. Thông điệp mà YOLO gửi gắm kích thích suy nghĩ vượt qua “vùng an toàn” để bắt đầu tìm kiếm những điều thú vị, độc đáo và tuyệt vời đang chờ đợi phía trước. Chính vì vậy, với tâm hồn “xê dịch” luôn yêu thích trải nghiệm cái mới, giới trẻ chào đón YOLO bằng tình yêu nồng nhiệt.

…thì Tuborg Republic of Fun hứa hẹn sẽ thống lĩnh cuộc vui

Nối tiếp cảm hứng từ tinh thần ấy, Tuborg Republic of Fun của năm 2018 – cộng đồng với vô vàn những trò “quậy” và cuộc vui độc đáo sinh ra để thỏa mãn cơn khát trải nghiệm khác biệt, trọn vẹn cho giới trẻ. Đó là nơi người trẻ cùng các “cạ cứng” tạm gác lại guồng công việc bộn bề để tự do tận hưởng phút giây thoải mái, vui chơi “tới bến” trong âm nhạc sôi động, những cốc bia mát lạnh sảng khoái và nhiều trò vui sáng tạo có 1-0-2. Check-in tại các sự kiện trực thuộc Tuborg Republic of Fun sẽ giúp giới trẻ được là chính mình, lựa chọn những gì mình thích, tận hưởng những điều mình yêu theo phong cách thật thời thượng nhưng đầy trách nhiệm.

Đó cũng là xu hướng toàn cầu mà Tuborg đem đến Việt Nam, khi mỗi thành viên đều là một mắt xích quan trọng, khi niềm vui này lan tỏa tới niềm vui khác và khi những hành động đẹp như uống có trách nhiệm này sẽ tạo nên ảnh hưởng tích cực khác đến cả cộng đồng.

Debut tại Hà Nội và thẳng tiến tới Đà Nẵng

Tuborg Republic of Fun đích thực là một cộng đồng của những cuộc vui hết mình và sự sáng tạo vượt ra khỏi khuôn khổ thường thấy. Hòa theo những cuộc vui của cộng đồng, giới trẻ sẽ được trải nghiệm văn hóa lễ hội, xu hướng giải trí thời thượng, sành điệu nhưng song hành gắn kết cùng sự văn minh, lành mạnh cũng như trách nhiệm. Tinh thần này được thể hiện rất rõ khi ngay trong sự kiện mở màn tại Hà Nội mang chủ đề Beach Party – Khi biển lên bờ, TROF đã sắp xếp, trang hoàng cả một dàn buýt “khủng” chuyên đón đưa các party animals đi tới nơi về tới chốn. Hình ảnh chiếc xe “xanh rì” bon bon qua khắp các con phố thủ đô với thông điệp về uống có trách nhiệm You drink. We drive là lời nhắc nhở dễ thương dành tới các bạn trẻ.

Cũng trong đại tiệc mở màn, TROF đã phô diễn không gian sáng tạo đong đầy cảm xúc, âm nhạc, ánh sáng, niềm vui và những chai bia nắp giật mát lạnh từ chủ xị Tuborg. Vô số những chiêu trò bất ngờ, sáng tạo cũng được tung ra khiến fans vỡ òa trong những tiếng hò reo hưng phấn và cảm giác ngỡ ngàng.

Sắp tới, các fans ở Đà Nẵng và những thành phố lân cận cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm bữa tiệc đúng chất TROF. Nếu như ở Hà Nội, TROF mang biển lên bờ thì đến với thành phố biển này TROF hứa hẹn sẽ mang rừng đến biển. Các cư dân trẻ của Đà Thành hoàn toàn có thể mong chờ vào một bữa tiệc độc đáo, sôi động, một trải nghiệm đáng nhớ có 1-0-2 đến từ Tuborg, “ban tổ chức” bảo chứng cho những sự kiện đình đám và sôi động bậc nhất.