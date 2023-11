Trường học "hiếm hoi" trên thế giới, cho phép nữ sinh mang con đến trường

Theo Yahoo News, Trường Trung học Lincoln Park nằm trong một khu dân cư của người Mỹ gốc Tây Ban Nha có thu nhập thấp. Nó chỉ cách biên giới với Mexico vài km.

Điều đặc biệt ở ngôi trường này là đều nhận các nữ sinh từ 14 đến 22 tuổi đang mang thai hoặc mới sinh con. Xe buýt đưa đón của trường có ghế dành cho trẻ em. Trường cũng sắp xếp một trung tâm chăm sóc trẻ em ngay trong khuôn viên để tiện cho các nữ sinh chăm sóc con. Các bà mẹ trẻ có thể đến cho con bú bất cứ khi nào cần thiết.

Trường Trung học Lincoln Park cho phép nữ sinh mang theo con tới trường. Ảnh: Yahoo News

Cả mẹ và con ược chăm sóc chu đáo ở trường học

Ví dụ về một trường hợp nữ sinh tên Yarezi Alvarado, 17 tuổi, thức dậy sớm để chuẩn bị ba lô, sách vở đến trường. Có điều, Yarezi phải chuẩn bị thêm thứ đặc biệt khác, đó là bình sữa cho cô con gái 1 tuổi, Kamila. Cô bé sẽ cùng mẹ lên xe buýt tới trường học.

"Khi tôi thức dậy, tôi phải chuẩn bị sẵn tã giấy, khăn lau, sữa... Và chủ yếu là quần áo. Vì con bé sẽ phải thay quần áo liên tục vì bẩn", cô nữ sinh ở thành phố Brownsville, bang Texas (Mỹ) nói.

Yarezi nói rằng việc biết con gái mình đang ở gần và được chăm sóc chu đáo khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Nữ sinh 17 tuổi đi học cùng con gái hai tuổi bằng xe bus của trường Lincoln Park, Mỹ, ngày 1/11. Ảnh: AFP

Được biết, Texas là một trong số các bang của Mỹ đã cấm phá thai trong 1 năm rưỡi kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v. Wade, phán quyết trong suốt nửa thế kỷ đã bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ Mỹ.

Sự đảo ngược đó đã khiến việc chăm sóc trẻ em trở thành một vấn đề ngày càng nhạy cảm. Ở Texas, việc tiếp cận các biện pháp tránh thai của trẻ vị thành niên cần có sự cho phép của người lớn và giáo dục giới tính không bắt buộc trong trường học.

Từng đối diện với sự phân biệt đối xử

Yarezi có mẹ giúp đỡ nhưng một số bạn bè của cô đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở trường cũ hoặc bị các thành viên trong gia đình chối bỏ, phải sống với bố của con họ hoặc những người thân khác.

Chú thích ảnhThủ thư đọc sách cho trẻ em tại thư viện trường trung học Lincoln Park, Mỹ, ngày 2/11. Ảnh: AFP

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ sinh ở thanh thiếu niên (từ 15 đến 19 tuổi) đã giảm 3% vào năm 2022 so với năm trước và thấp hơn 78% so với tỷ lệ năm 1991. Nhưng ở bang Texas, tỷ lệ sinh ở phụ nữ trẻ gốc Tây Ban Nha cao hơn 2,4 lần so với phụ nữ trẻ da trắng, theo dữ liệu năm 2021 từ tổ chức phi chính phủ Tương lai khỏe mạnh của Texas (Healthy Futures of Texas).

Hãng tin AFP đưa tin, tại trường Lincoln Park, thầy cô sẽ đến thăm những học sinh phải nghỉ ở nhà sau sinh. Trường cũng có đội ngũ y tá chuyên nghiệp, được chính quyền bang tài trợ. "Ở đây chúng tôi không có bài tập về nhà. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho con gái sau các tiết học ở trường", Yarezi cho biết.

Ana Wilson, giáo viên khoa học, giảng dạy cho các nữ sinh ở trường Lincoln Park, Mỹ, ngày 1/11. Ảnh: AFP

Lòng cảm thông, thấu hiểu là rất cần thiết khi giảng dạy ở Lincoln Park. Ana Wilson, giáo viên khoa học, cho biết đôi khi chứng kiến học sinh không thể tỉnh táo trong giờ học, sau khi chăm con ốm suốt đêm.

Những học sinh phải nghỉ ở nhà sau khi sinh con đều được thầy cô đến thăm. Và ngôi trường được nhà nước tài trợ có đội ngũ y tá chuyên trách.

