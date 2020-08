Trường học gây phẫn nộ vì dạy trẻ tự kích thích vùng kín, đâu mới là cách giáo dục giới tính đúng

Nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học để phản đối nội dung dạy học của ngôi trường này.

Chương trình giáo dục giới tính hướng dẫn trẻ có thể tự động chạm vùng kín khi ở trong nhà vệ sinh hoặc trên giường khiến phụ huynh phẫn nộ. Ảnh minh họa: Getty Images.

Cách đây không lâu, phụ huynh ở Anh phẫn nộ khi chương trình giáo dục giới tính có nội dung hướng dẫn học sinh 6-10 tuổi "nguyên tắc tự kích thích", theo RT.

Nội dung dạy học gây sốc này nằm trong chương trình "All About Me" được triển khai tại hơn 240 trường tiểu học ở hạt Warwickshire. Nó được thiết kế để áp dụng trên toàn Vương quốc Anh từ tháng 9 năm nay.

Trong phần nội dung "Tự động chạm", sách hướng dẫn giáo viên dạy trẻ rằng "nhiều người thích tự cù hoặc vuốt ve mình vì thấy dễ chịu", bao gồm cả việc động chạm "vùng kín". Học sinh tiểu học cũng được dạy rằng điều này "thực sự rất bình thường" dù thực tế "nhiều người phản đối hoặc cảm thấy dơ bẩn".

Tiếp đến, trẻ được khuyến cáo việc tự động chạm cơ thể ở trong lớp học hay nơi công cộng "không lịch sự", chúng "chỉ" nên làm điều đó khi "ở một mình, có thể trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen hoặc trên giường".

Nhiều phụ huynh cảm thấy sốc khi biết đến nội dung chương trình. Họ cho rằng trẻ em ở độ tuổi 6-10 không nên tiếp xúc những vấn đề người lớn như thủ dâm.

Nhiều phụ huynh phản đối chương trình giáo dục giới tính đã cho con nghỉ học vào giờ dạy môn này. Các chuyên gia giáo dục và giáo viên chỉ trích việc chương trình học có từ ngữ quá mơ hồ, không phù hợp với học sinh tiểu học.

Giáo dục giới tính luôn là mối bận tâm lớn của phụ huynh. Đây là nhiệm vụ khó khăn cần sự kết hợp giữa gia đình và trường học. Việc đưa giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy là rất cần thiết, nhưng cách làm thế nào cho đúng thì cần nghiên cứu thật kỹ để tránh sai lầm như cách làm của trường học trên.

Chúng ta luôn dạy trẻ các kĩ năng cần thiết để băng qua đường, nhất là khi qua những ngã tư lớn nguy hiểm. Mọi cha mẹ điều hiểu rằng kĩ năng này rất quan trọng với tính mạng của trẻ và chúng cần biết để tự xử lý khi ta không ở bên.

Chuyện về giới tính cũng tương tự như vậy. Nếu bạn cố gắng giấu kín chúng chuyện giới tính, phủ nhận các thông tin thực tế về quấy rối tình dục, hành động đó giống như cố bịt mắt trẻ bằng dải băng màu hồng và để chúng tự mày mò băng qua con đường đầy rủi ro. Con của bạn có thể bị "tai nạn" bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn là chúng có thể sẽ không nói với bạn về chuyện đã rồi.

Do đó, hãy dạy trẻ biết cách để "băng qua đường". Theo nhiều chuyên gia, trẻ lên 3 đi học mầm non nên được dạy về nguyên tắc đồ lót, nguyên tắc bàn tay để nhận biết được những vùng cấm trên cơ thể. Theo nguyên tắc đồ lót, khu vực mặc đồ lót là cấm kỵ, không cho người khác chạm vào. Ai đụng vào là người xấu mặc dù đó là người thân. Bố mẹ hay bác sĩ muốn động vào khu vực này phải được sự đồng ý của con.

Theo nguyên tắc bàn tay, bên trong bàn tay là bố mẹ được ôm con. Ngoài bàn tay là ông bà, anh chị được cầm tay. Đầu ngón tay là hàng xóm, họ hàng chỉ chơi cùng, không được chạm vào cơ thể. Người ngoài thì phải xua tay, không cho động vào cơ thể.

Trẻ học lớp 1 cần biết em bé được tạo ra như thế nào. Học sinh lớp 2, 3 cần được biết về dậy thì, cơ thể phát triển ra sao, kinh nguyệt là gì, những vấn đề gặp phải khi đến tuổi dậy thì. Con vào lớp 4, 5, cha mẹ có thể cho xem những clip về bệnh lây qua đường tình dục, cánh phòng tránh thai, quan hệ tình dục khi còn là trẻ em thì hậu quả ra sao.

Học sinh lớp 6, 7, 8, 9 tiếp cận ở mức độ cao hơn như đặt ra các tình huống về tình yêu, tình dục để các em xử lý, hoặc vấn đề lớn hơn như hôn nhân cận huyết có ảnh hưởng như thế nào đến thế hệ tương lai. Nghĩa là trước khi bước vào cấp 3, các em đã được tiếp cận gần hết về giáo dục giới tính rồi.

Hãy nhớ giáo dục giới tính cho trẻ là việc thường xuyên, liên tục. Bạn không chỉ nói với trẻ duy nhất 1 lần về chuyện băng qua đường thế nào, phải không? Hãy sử dụng cả trắc nghiệm, sách báo, phim ảnh đủ để minh họa và khắc sâu lời mình.

Hãy để ý và quan tâm đến các dấu hiệu ở trẻ. Đó là cách tốt nhất để kịp thời trang bị thêm kiến thức cho trẻ và nhận biết điều gì đang xảy ra ở trẻ.

