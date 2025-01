Trò chuyện đầu Xuân cùng Ngô Lê Huy Hiền: Xuất sắc tốt nghiệp 4 bằng thạc sĩ, 26 tuổi được công nhận 'Tài năng toàn cầu'

Riêng về mảng học thuật, mình từng nhận 4 bằng thạc sĩ theo chương trình Erasmus Mundus in Green Networking and Cloud Computing tại Anh, Pháp và Thụy Điển; Đạt danh dự thạc sĩ Distinction (Xuất sắc) tại trường Leeds Beckett University (Anh); Giải Dự án Xuất sắc nhất tại trường Leeds Beckett University; Giải Dự án Tốt nghiệp Thạc sĩ Xuất sắc nhất của chương trình Thạc sĩ; Học bổng toàn phần Thạc sĩ Erasmus Mundus của European Commission (Ủy ban Châu Âu); Thủ khoa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VN-UK), ĐH Đà Nẵng; Học bổng toàn phần Tate and Lyle cho Đại học từ British Council và tập đoàn Tate and Lyle và một số giải thưởng trong quá trình mình học tập tại Việt Nam.