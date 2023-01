Tranh cãi về việc "yêu" vào thời khắc giao thừa, sự thực thế nào?

Ảnh minh họa.

Quan điểm cổ xưa "nói" gì?

Theo sách Tố Nữ (sách về tình dục của phương Đông cổ đại) thì điều cấm kỵ đầu tiên về thực hành tình dục là không được giao hợp vào ngày đầu tháng âm lịch (thượng ngươn), giữa tháng (lúc trăng tròn) và cuối tháng.

Sách giải thích: "Phạm vào cấm kỵ này, con cái sinh ra sẽ bị thương tổn còn người nam thì "không còn cương lên được"; trong cơ thể lúc đó bị "dục hỏa thiêu trung", nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can làm cho nước tiểu có màu đỏ hay vàng sẫm. Nhiều khi còn mang thêm di tinh". Sách Tố Nữ còn khuyên không giao hợp khi đã quá no hay đang cơn say, khi đã mất sức vì mệt nhọc - đây là những điều thường xảy ra với nhiều người trong đêm giao thừa.

Các chuyên gia tình dục giải thích, việc kiêng quan hệ đầu năm là do quan niệm của từng người. Quan niệm "kiêng yêu" được truyền tai nhau, người này nói người kia tạo ra quan niệm như vậy. Đó là những quan niệm tồn tại trong xã hội Phương Đông từ xưa nên rất khó mất đi. Quan niệm đó có thể tồn tại lâu dài. Nhưng tùy theo quan điểm của từng cá nhân mà kiêng quan hệ tình dục trong ngày mùng 1 năm mới hay không...

Trong lịch sử, có thể thấy nhiều tướng lĩnh, vua chúa trước khi đánh trận không quan hệ, tắm gội sạch sẽ, không mắng chửi, thậm chí còn ăn chay để tâm hồn được thanh sạch mấy ngày trước khi hành lễ. Không chỉ vậy, có người cũng quan niệm kiêng quan hệ cả ngày rằm và mùng 1. Nhưng đó cũng chỉ là những truyền miệng nhau, cơ sở khoa học chưa ai chứng minh. Cũng có người quan hệ đêm giao thừa để qua giao thừa mới xuất tinh nhưng rồi cũng nhận ra không thấy rủi ro gì, mọi thứ trong năm vẫn bình thường.

Sự "phóng khoáng" của giới trẻ ngày nay

Tình dục cũng là hoạt động của con người nếu miễn cưỡng hay lo lắng xui xẻo đầu năm thì không đạt được chất lượng như mong muốn. Nếu thấy thoải mái thì việc quan hệ là bình thường đạt được sự thỏa mãn cho cả hai bên.

Giới trẻ ngày nay thì thường thoải mái và không để ý nhiều những tục lệ xưa, họ cho rằng Đêm giao thừa có thể coi là thời điểm vô cùng lý tưởng cho “chuyện ấy”. Trong những giờ phút đầu tiên của năm mới, nhiều lứa đôi, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, sẵn tâm lý muốn “xông giường”, “khai tình” để khởi đầu một năm ân ái mặn nồng. Họ nghĩ rằng “yêu” ở thời khắc chuyển giao thiêng liêng của trời đất không chỉ giúp tăng khoái cảm mà còn thêm sức khỏe, sự hòa hợp về tình cảm trong suốt cả năm.

Thậm chí, không ít cặp vợ chồng suốt cả năm trời thường xuyên “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, nhân ngày đầu năm không khí vui tươi, lòng người phơi phới, “chuyện yêu” sẽ khiến cảm xúc thăng hoa, mọi khúc mắc vợ chồng cũng vì thế mà được gỡ bỏ. Thế nên, chuyện "yêu" lúc này không chỉ là sự đồng điệu về xúc cảm mà còn là mối dây gắn kết tâm hồn hai người.

PGS. TS Phạm Thúc Hạnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho hay: "Nguyên nhân khiến người phương Đông đặt nặng quan niệm đại kỵ giao hợp vào đêm giao thừa là do tàn dư của chế độ xã hội phong kiến, nó lại tồn tại qua rất nhiều thế hệ, qua hàng nghìn năm. Người ta quan niệm những ngày trọng đại nên rời xa những dục vọng của bản thân, đặc biệt là cho rằng nam giới không nên dính vào đàn bà để tránh những đen đủi. Thế nhưng dưới cái nhìn của y học hiện đại thì đêm giao thừa cũng như bao ngày bình thường khác, không có trở ngại gì cả nếu cả hai đều muốn làm "chuyện ấy". Chỉ có điều, ngày Tết truyền thống ở nước ta không đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi, thư giãn vì còn lo chuẩn bị nhiều thứ cho gia đình. Công việc làm cơ thể mệt nhọc, tinh thần mệt mỏi khiến người ta mất đi dục năng nên nếu quan hệ vợ chồng sẽ không đạt được chất lượng tốt. Tất nhiên, với những cặp đôi cảm thấy hoàn toàn hứng khởi với việc "yêu" thì còn gì tuyệt vời bằng ở bên nhau trong thời khắc ý nghĩa nhất trong năm".

Như vậy, rất khó để khẳng định, “yêu” vào thời điểm đầu năm là tốt hay không tốt. Vì thế, các cặp vợ chồng nên có sự trao đổi thỏa thuận với nhau về thời điểm, tần suất ‘yêu’ để cả hai có thể chuẩn bị và sẵn sàng cho “chuyện ấy” trong năm mới. Tết là thời điểm đầu năm vì thế không khí vui tươi trong nhà, nhất là sự thỏa mãn trong chuyện phòng the là vô cùng cần thiết để mở đầu cho một năm chăn gối thăng hoa và ngọt ngào.

Để có cuộc yêu trọn vẹn, thăng hoa vào những ngày Tết

Đánh răng

Đánh răng là một trong những biết cần thiết trước khi bắt đầu “chuyện ấy” để tránh mùi hôi hoặc mùi thức ăn làm mất hứng. Một số người thường cho rằng đây là việc làm không cần thiết và thường bỏ qua. Tuy nhiên, nếu miệng bạn có mùi thì khi hôn, đối phương sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái.

Cắt móng tay

Nếu bạn đang có thắc mắc trước khi quan hệ nên làm gì thì chắc chắn không được bỏ qua câu trả lời là cắt móng tay. Việc để móng tay quá dài đôi khi sẽ khiến đối phương bị đau hoặc xây xát lúc "yêu".

Vệ sinh cá nhân

Một cơ thể thơm tho, sạch sẽ là một trong những yếu tố không thể bỏ qua nhằm giúp cho “cuộc yêu” vừa an toàn vừa tăng cảm xúc thăng hoa. Không chỉ tắm rửa sạch sẽ cơ thể mà bạn còn cần phải đặc biệt chú ý vệ sinh vùng kín để tránh viêm nhiễm.

Bạn có thể sử dụng thêm nước hoa vùng kín để gây ấn tượng và kích thích đối phương. Lưu ý một điều là bạn nên chọn những loại nước hoa có mùi hương nhẹ, dễ chịu sẽ giúp cả hai cảm thấy thoải mái và thư giãn.

Bao cao su

Có thể nói, để chuyện ấy diễn ra thuận lợi và an toàn thì việc sử dụng bao cao su là điều không thể bỏ qua. Đây không chỉ là biện pháp tránh thai hiệu quả mà còn giúp các cặp đôi hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục. Đừng quên chuẩn bị bao cao su trước khi quan hệ để bảo vệ an toàn cho cả hai.

Đi vệ sinh

Đi vệ sinh trước khi quan hệ sẽ giúp loại bỏ hết nước tiểu trong bàng quang giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt là lúc đang hưng phấn. Nếu bạn cho rằng việc này là vô nghĩa thì hãy lưu ý đến trường hợp, lúc cơ quan sinh dục đang được kích thích cao độ thì sẽ rất dễ mắc tiểu. Điều này sẽ khiến đối phương mất hứng và “cuộc yêu” của cả hai bị gián đoạn.

Lựa chọn trang phục sexy

Nếu bạn là phái nữ đang phân vân không biết trước khi quan hệ nên làm gì thì hãy chuẩn bị một bộ đồ mà bạn nghĩ là đẹp và gợi cảm nhất. Một bộ đồ sexy sẽ giúp cả hai có thêm nhiều cảm hứng và mang đến cảm giác mới mẻ trong những lần “yêu”.

Tắt điện thoại

Nhiều cặp đôi khi cảm xúc thăng hoa sẽ quên việc tắt các thiết bị điện tử để tránh bị làm phiền. Đặc biệt, khi cuộc vui đang lên cao trào mà chuông điện thoại reo sẽ làm cả hai tụt hứng và đôi khi không thể tiếp tục “chuyện ấy” với cảm xúc mãnh liệt như ban đầu. Do đó, để không gián đoạn “cuộc yêu” bởi người khác thì trước khi quan hệ, cả hai cần phải nhớ tắt điện thoại.

Ngoài những việc nên làm nói trên thì trước khi quan hệ, cả hai cần chú ý một số vấn đề sau:

- Việc quan hệ cần phải có sự đồng ý và tự nguyện của cả hai, giải quyết nhu cầu sinh lý cũng như mong muốn về “chuyện ấy” nhằm giúp cuộc vui được trọn vẹn, dễ đạt cảm xúc thăng hoa.

- Cả hai cần chuẩn bị tâm lý thoải mái, sẵn sàng giao hợp, tránh những căng thẳng, stress hay mệt mỏi sẽ làm giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra, tâm lý không vững đôi khi còn có thể dẫn đến tình trạng suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, yếu sinh lý, lãnh cảm quan hệ tình dục,...

- Tìm hiểu kỹ về các biện pháp bảo vệ an toàn cho cả hai là điều vô cùng cần thiết đối với bất cứ cặp đôi nào.

- Não bộ là cơ quan kích thích ham muốn tình dục. Do đó, trước khi quan hệ, bạn cần phải “gửi thông tin” đến não để tăng ham muốn nhằm giúp “cuộc yêu” thăng hoa cảm xúc.

- Một điều nữa mà bạn cũng cần phải nhớ nếu có nghi vấn trước khi quan hệ nên làm gì thì đó là bổ sung các loại thực phẩm như hàu biển, thịt bò, trứng, thơm, dưa hấu, chuối,... để tăng cường sinh lý, tăng ham muốn tình dục.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tranh-cai-ve-viec-yeu-vao-thoi-khac-giao-thua-su-thuc-the-nao-172221226150524779.htm