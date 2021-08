Top 3 con giáp tiền tình đều thăng hoa, tháng cô hồn ung dung tự tại

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 13:00 PM (GMT+7)

Tuổi Sửu, tuổi Tý và tuổi Thìn là ba con giáp tháng 7 âm lịch có được may mắn và phú quý, thậm chí đào hoa xuất hiện, mọi việc suôn sẻ, vui vẻ và hạnh phúc.

Tháng 7 âm lịch được dân gian xem là tháng cô hồn, dễ gặp xui xẻo. Thế nhưng có những con giáp được trời ban may mắn, dù trong tháng 7 âm lịch cũng vẫn an yên, thậm chí vượng phát, liên tục may mắn và phú quý. Đó là những con giáp nào? Chúng ta cùng tìm hiểu,

Tuổi Sửu

Sau đầu thu, vận thế chung của tuổi Sửu càng ngày càng vượng, đặc biệt là tài vận bùng nổ, phát triển không ngừng, kiếm tiền không ngơi tay, dễ có cơ hội phát tài.

Những người làm kinh doanh có thể phát triển thêm nhiều mảng khách hàng mới trong thời gian sắp tới, đồng thời kết nối lại với khách hàng cũ, có cơ hội đàm phán các dự án hợp tác mới.

Đồng thời, tuổi Sửu cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên vào tháng 7 âm lịch, người độc thân gặp được nhân duyên, nhìn chung mọi sự thuận lợi, sự nghiệp cũng hanh thông, mọi việc sẽ đến tự nhiên, vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý linh hoạt, tỉ mỉ và nghiêm túc, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, tháng 7 âm lịch năm nay vận trình hanh thông, tuổi Tý không còn phải trông chờ vào người khác nữa.

Khuyên bạn nên tận dụng, nắm bắt cơ hội và đừng tính toán thiệt hơn quá nhiều. Hãy phát huy hết năng lực của bản thân, tạm biệt những điều xui xẻo trong quá khứ, cơ hội tốt hơn sẽ đến.

Có thể nói rằng, trong tháng này, tài lộc và sự nghiệp, công việc của tuổi Tý đều có bước tiến, rất có thể sẽ thu được món lợi nào đó, rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng vốn dĩ khá mạnh mẽ, can đảm và có khả năng thuyết phục được mọi người. Họ thường là người có năng lực quản lý tốt ở nơi làm việc, được cấp dưới quý mến, làm việc nhóm rất hiệu quả.

Tuổi Thìn cũng sẽ có cơ hội đổi vận trong tháng 7 âm lịch, có chuyện tốt lành sắp đến, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, nhân viên văn phòng có cơ hội thăng tiến, tăng lương, doanh nhân thì thu được lợi nhuận từ các dự án.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn cũng có nhân duyên rất tốt, có thể kết bạn mới, gặp được những đối tác đắc lực trong công việc, người độc thân có thể gặp đào hoa tốt trong khoảng thời gian này, ngoài ra còn gặp được một số duyên rất thú vị, hãy cùng chờ xem.

