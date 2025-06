Tình trạng bệnh của chàng trai chăn bò từng gây sốt Sô Y Tiết

Sô Y Tiết - người đàn ông chăn bò nổi tiếng mạng xã hội một thời - vừa chia sẻ hình ảnh điều trị trong bệnh viện. Anh cho biết nằm viện được một tuần vì bệnh lao tái phát. "Biết ơn các bác sĩ đã cứu tôi. Tôi vẫn đẹp trai và hát cho các bạn nghe nhé", Sô Y Tiết chia sẻ.

Hàng trăm nghìn người tương tác với bài đăng của Sô Y Tiết và gửi lời nhắn mong anh mau khỏe. Ca sĩ người Mỹ Luke James, nghệ sĩ đến từ Brazil Dada Yute cũng động viên Sô Y Tiết. Dada Yute nhắn nhủ: "Nhanh bình phục nhé người anh em của tôi".

Sô Y Tiết điều trị bệnh lao.

Sô Y Tiết mắc lao phổi từ nhỏ. Anh nhiều lần khó thở, ho ra máu và vào viện cấp cứu. Mẹ anh cũng qua đời vì căn bệnh này.

Sô Y Tiết sinh năm 1988 trong gia đình nghèo ở Bình Định. Khi bố mẹ qua đời, anh sống tại trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, do bệnh phổi của Sô Y Tiết ngày càng nặng, anh được bác gái đón về sống cùng. Di chứng của bệnh viêm phổi mãn tính khiến anh lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu. Không đủ sức khỏe làm việc nặng nhọc nên Sô Y Tiết nhận công việc chăn bò thuê.

Năm 2020, anh vừa chăn bò, vừa nghêu ngao hát, đếm số bò bằng tiếng Anh theo điệu nhạc "One, two, three... Yeah, yeah, yeah, yeah" rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Sô Y Tiết nổi tiếng nhờ video đếm số.

Không ngờ đoạn video lọt top xu hướng, nhận về hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ. Nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Chris Brown, Justin Bieber... cũng hát theo, tạo hiệu ứng lớn. Kênh TikTok của Sô Y Tiết hút cả triệu lượt theo dõi.

Từ đó, anh có thêm thu nhập từ nội dung mạng xã hội, nhận hợp đồng quảng cáo. Sô Y Tiết thường hát mừng sinh nhật bằng cách đếm số cho các fan quốc tế trên một nền tảng trực tuyến. Nhờ biểu cảm hài hước và năng khiếu âm nhạc, anh được nhiều khán giả quốc tế yêu thích.

Cuối năm 2024, Sô Y Tiết tổ chức đám cưới với bạn gái Bông Lan. "Thời điểm này thích hợp để tổ chức đám cưới vì con trai đã 2 tuổi. Trước đây, hai vợ chồng tôi còn vướng bận chuyện kinh tế, chỗ ở. Trong lúc vợ mang bầu, tôi tái phát bệnh lao phổi, sức khỏe suy yếu. Kế hoạch cưới phải hoãn lại", Sô Y Tiết nói về quyết định lấy vợ.