Tiktoker Tiểu Y Y và niềm đam mê 'đặc biệt' với Việt phục

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 08:10 AM (GMT+7)

Hoàng Thị Thu Trà hay còn được mọi người gọi là Tiểu Y Y (sinh năm 2002). Mặc dù, thuộc thế hệ Gen Z nhưng Thu Trà lại đặc biệt dành sự quan tâm và yêu thích đối với Việt phục. Bên cạnh đó, cô bạn còn sở hữu một kênh Tiktok hơn 65K follow chuyên làm về chủ đề cổ trang.

Hoàng Thị Thu Trà có đam mê đặc biệt với Việt phục.

Hoàng Thị Thu Trà (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Hà Nam. Trà đang là sinh viên năm hai của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh công việc học, Thu Trà còn được biết đến với tên gọi Tiểu Y Y. Thuộc thế hệ Gen Z, trẻ trung, hiện đại, nhưng Thu Trà lại đặc biệt mang trong mình tình yêu với Việt phục. Cô bạn cũng sở hữu một kênh Tiktok chuyên làm về chủ đề cổ trang với hơn 65K lượt theo dõi. Bên cạnh đó, Trà còn là mẫu ảnh tự do và là “mẫu ruột” cho một số thương hiệu Việt phục.

Được biết, từ nhỏ, Thu Trà vốn đã là một cô nàng khá “điệu đà”, đam mê váy vóc, nhất là những chiếc váy dài cầu kì, những bộ trang phục nhiều lớp. Dần, Trà bắt đầu thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Việt Nam và các nước xung quanh, đặc biệt là trang phục thời xưa.

Thu Trà tâm sự: “Khi học lớp 10, mình đã tìm kiếm trên Google thông tin về trang phục truyền thống Việt Nam nhưng quanh đi quẩn lại chỉ thấy hình ảnh về áo dài. Thật may khi tìm kiếm trên Facebook, mình đã phát hiện ra nhiều hội nhóm cùng đam mê, tìm hiểu về Việt phục. Từ các nhóm, các trang trên Facebook như Việt phục hội, Đại Việt cổ phong... mình nhận ra hóa ra Việt phục rất đẹp, rất đa dạng, không hề thua kém bất kì quốc gia nào. Nhưng hồi ấy các đơn vị chịu tìm hiểu, đầu tư về Việt phục còn rất ít, nên có rất ít ảnh hoặc tư liệu. Từ đó mình đã ấp ủ ý định góp công sức nhỏ bé của mình để giúp nhiều bạn trẻ biết đến Việt phục hơn. Nhưng lúc đó còn nhỏ tuổi, cũng không có điều kiện để may hay mua một bộ nên phải đợi mãi đến khi lên đại học”.

Thu Trà thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Việt Nam, đặc biệt trang phục thời xưa.

Thu Trà nhận thấy nhiều bạn trẻ chưa biết tới Việt phục.

Qua quá trình tìm hiểu, Thu Trà nhận thấy, khó khăn nhất hiện nay, đó chính là nhiều người Việt không biết đến Việt phục? Hầu hết, giới trẻ nói riêng hay đa số mọi người nói chung, đều chỉ biết trang phục truyền thống Việt Nam có áo dài, áo tứ thân. Đây cũng là hai trang phục hay được biết đến nhiều nhất, nhưng bên cạnh đó, còn rất nhiều trang phục khác cũng đẹp không kém nhưng lại rất ít người biết tới.

Cô bạn chia sẻ thêm: “Điển hình như lúc mình đi chụp áo Nhật Bình hoặc áo viên lĩnh thời Lê. Minh đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ người xung quanh cho rằng: Đây là đồ Trung, hay, đây là trang phục Nhật hả? Mình thấy đây là một điều đáng buồn khi mọi người không còn biết mấy tới trang phục Việt cổ. Hơn nữa là chạy đua với các trang phục nước ngoài, khiến nhiều trang phục Việt có thể bị lãng quên”.

Thu Trà có thể mặc Việt phục ngay cả khi đi ăn uống, đi chơi với bạn bè.

Niềm đam mê đối với Việt phục của Thu Trà không chỉ dừng lại ở việc tham gia các hội nhóm cùng sở thích, mà cô bạn còn mang trang phục Việt cổ ứng dụng trong cả cuộc sống hàng ngày. Cô bạn mặc Việt phục cả khi đi ăn uống, đi chơi với bạn bè, đi học, chụp ảnh, lễ hội. Lần đầu tiên, mặc Việt phục đến trường cũng là trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với Trà. Ngoài phải nhận nhiều ánh mặt “kỳ lạ” đến từ mọi người, bị bạn bè trêu như: ''Trà định đi hát hội xuân hay gì thế ?” “Mới xuyên không hả bạn ơi?”, “Ừ, nhìn đẹp đấy nhưng em không thấy ngại hả?”,... Bên cạnh đó, cũng có cả những lời khen ngợi và động viên trước sự dũng cảm của cô.

Cô cảm thấy hãnh diện khi được khoác lên người bộ trang phục giống của người Việt thời xưa.

Thu Trà bộc bạch: “Qua sự tìm hiểu, mình cảm thấy trang phục của người Việt chuộng sự đơn giản hơn các nước đồng văn. Việt phục không quá cầu kì, nhiều chi tiết như Kimono hay Hán phục. Việt phục có phần đơn giản hơn nhưng vẫn tinh tế, sang trọng và đặc biệt là thoải mái hơn. Mình cũng không hiểu sao mình lại yêu thích nữa. Khi thấy ảnh các bạn mặc Việt phục, mình đã bị cuốn hút và ước được mặc thử trên người một lần. Có lẽ do mình thích vẻ đẹp truyền thống. Cũng có lẽ là do niềm tự hào dân tộc, mình cảm thấy hãnh diện khi được khoác lên người bộ trang phục giống của người Việt thời xưa. Bản thân mình cũng định hướng kênh Tiktok của mình sẽ giới thiệu và mang đến cho người xem vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam”.

Ngoài việc đam mê và nghiên cứu Việt phục, Thu Trà còn tự tay thiết kế riêng cho mình những trang phục theo ý thích và cách điệu riêng. Bộ mà Trà yêu thích nhất cũng chính là bộ yếm lần đầu tiên do chính tay cô thiết kế. Sau khi được bạn may giúp form yếm, Trà đã tự tay mua các phụ kiện về may và trang trí. Họa tiết trên áo cũng chính là đóa hoa Trà (tên của cô) và cung hoàng đạo của cô bạn (Thiên Bình).

Bộ yếm lần đầu tiên do chính tay cô thiết kế các phụ kiện và trang trí.

Bên cạnh đó, khi mặc trên người Việt phục, ít ai biết được rằng Trà chỉ sở hữu chiều cao 1m52, cô bạn cũng tiết lộ, tạng người cô khá mũm mĩm và chân to. Nhưng, Việt phục đã giúp Trà che đi những khuyết điểm của cơ thể, dễ dàng “ăn gian” chiều cao, giúp cô bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Nhờ vậy, Thu Trà cũng dành được nhiều lời khen rằng, mặc Việt phục rất hợp với cô, khác hẳn so với mặc quần áo hiện đại. Bản thân Trà cũng cảm thấy rõ điều đó. Cũng chính vì vậy, cô bạn càng có thêm nhiều động lực, góp phần đưa Việt phục phổ biến rộng hơn với mọi người, mang niềm tự hào trang phục Việt lan tỏa ra khắp mọi nơi.

