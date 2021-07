Thường xuyên bị mẹ bạn gái gọi sang xoa bóp chân, thanh niên “chạy mất dép” sau 3 tháng yêu

Một tình huống chia tay cực bi hài được anh chàng Trung Thuận kể lại khi tham gia show hẹn hò.

Trung Thuận - chàng trai có mối tình éo le

Có hàng nghìn lý do để kết thúc một tình yêu, trong đó có những lý do chia tay oái oăm mà chính người trong cuộc cũng phải “hết hồn”. Trong chương trình hẹn hò “Ghép đôi thần tốc”, Phạm Trung Thuận (25 tuổi, tài xế) kể lại mối tình trong quá khứ với lý do chia tay đầy cay đắng.

Trung Thuận trải lòng, anh từng có 3 mối tình, trong đó, hai mối tình đầu tiên và cũng là chính thức chia tay khá nhạt nhẽo. Mối tình thứ 3 của anh kéo dài 3 tháng với “em gái mưa”, tức là mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, chưa chính thức yêu nhau.

Anh chàng khiến bạn gái hoang mang khi kể lý do chia tay mối tình cũ

Thế nhưng, ở mối tình này anh gặp phải tình huống rất khó xử, đó là mẹ bạn gái đối đãi một cách lạ lùng. Mẹ bạn gái thường xuyên gọi Trung Thuận sang nhà làm việc vặt như: leo lên sửa nhà, sửa điện, rửa chén, thậm chí là… xoa bóp chân.

Trung Thuận thật thà kể: “Mối tình thứ 3 cũng chưa được gọi là chính thức nhưng mà gia đình bạn đó áp lực em quá. Em bị bắt làm đủ thứ như sửa nhà, sửa điện, nấu cơm, rửa chén còn đấm bóp chân cho mẹ bạn đó nữa. 3 tháng là em chịu không nổi, em sợ tới giờ luôn”.

Câu chuyện khiến bà mối Cát Tường không khỏi bức xúc: “Tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như bị đày ải vậy đó. Em bị lợi dụng về thể xác, sức lực quá!”.

Chàng trai "chạy mất dép" sau 3 tháng quen vì bị mẹ bạn gái gọi đến xoa bóp chân

Giới thiệu về bản thân, Trung Thuận tự nhận mình là chàng trai biết nấu ăn, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. 25 tuổi, anh đến chương trình hẹn hò vì muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng, anh chàng đã không được như ý khi bị phụ huynh của cô gái ghép đôi từ chối thẳng thừng.

Trung Thuận được dự ghép với Đặng Mai Ngọc Chi (24 tuổi) – một cô gái xinh đẹp lại rất giỏi xây dựng sự nghiệp riêng. Cô nàng từng du học 3 năm tại Nhật, hiện tại vừa học vừa ấp ủ mở một cửa hàng mỹ phẩm.

Ngay từ giây phút gặp mặt, Trung Thuận đã bị cô gái xinh đẹp Ngọc Chi “hớp hồn”. Càng lắng nghe chia sẻ của Ngọc Chi, anh chàng lại càng chắc chắn trái tim mình đã một lòng hướng đến cô nàng.

“Nếu em mở cửa tiệm thì anh sẽ đi giao hàng cho em. Anh tuy chiều cao không như em muốn nhưng sẽ độn giày để cao bằng em. Anh với em lặn lội tới đây mới được gặp nhau nhưng anh hy vọng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu”, anh chàng bày tỏ.

Trung Thuận thành công chinh phục bạn gái ghép đôi

Sự ngọt ngào của Trung Thuận phần nào đã khiến Ngọc Chi xiêu lòng nhưng mẹ cô nàng thì ngược lại. Trung Thuận tha thiết bày tỏ: “Bác ơi bác có đồng ý nhận con về đấm bóp cho bác không?”, mẹ Ngọc Chi thẳng thắn đáp: “Cô có tập yoga mỗi ngày nên chắc chưa cần tới con”.

Mặc cho mẹ không mấy hài lòng, Ngọc Chi vẫn quyết định nên đôi với Trung Thuận. Cuối chương trình, chàng tài xế xin phép phụ huynh để được đặt nụ hôn đầu lên má Ngọc Chi nhưng bị “phũ” xanh mặt: “Cái này cô chưa đồng ý, việc này cũng quan trọng lắm. Tụi con cứ tìm hiểu nhau như bạn bè đi đã”. Hy vọng trong tương lai, Trung Thuận sẽ sớm nhận được sự ủng hộ từ gia đình bạn gái.

