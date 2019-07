Thuê homestay nghỉ dưỡng, nhóm người trẻ ở bẩn khiến ông chủ sôi máu

"Thuê homestay người ở cho sướng, checkin sớm, trả phòng trễ, nấu nướng không dọn, cháy nồi, lấy khăn tắm đi lau nồi, lau nhà, chủ bắt bồi thường thì quay lại đánh giá xấu homestay. Đoàn khách này có thuê nguyên căn bên mình 3 đêm 22-25/7. Giờ check in theo quy định là 14h và check out là 12h. Nhưng do trước đó home trống, mặc dù khách hẹn 11h20 nhưng 9h sáng khách đến nơi mình vẫn ok để khách check in mà không phụ thu gì cả, ngày check out 12h mình đến nhận lại chìa khoá thì các bạn vẫn chưa thu dọn xong và kéo dài đến 15h hơn, gần 16h. Hiện trạng trả home thì như các bạn cũng thấy, mình đã yêu cầu phía bên khách dọn gọn (các loại bao nylon và đồ ăn mà khách để trong thời gian ở home). Nhưng mình yêu cầu bồi thường 5 khăn loại lớn giá 135k, 2 khăn loại nhỏ giá 35k và baking soda để xử lí phần đáy nồi khách không chà ra được. Ban đầu những bạn khách này bảo là gia đình kinh doanh khách sạn du lịch, bản thân cũng học khách sạn nên rành rọt về giá cả, dịch vụ. Mình chấp thuận để các bạn tự đi mua khăn về trả lại nhưng không giống loại và kích thước nên mình không đồng ý. Sau khi thương lượng thì mình thống nhất lấy 100k mỗi khăn lớn, 25k mỗi khăn nhỏ, baking soda và không đòi bồi thường đôi dép. Nhưng về cách hành xử khi đã rời home của nhóm bạn 2K1 này thì thật sự không chấp nhận được".