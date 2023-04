Thông điệp qua những nụ hôn mà bạn có thể chưa biết

1. Nụ hôn cưng chiều lên trán

Nụ hôn lên trán thường là cách biểu đạt tình cảm của các bậc trưởng bối dành cho hậu bối. Là nụ hôn của người cha dành cho con gái. Nụ hôn ấy mang ý nghĩa cưng chiều và yêu thương, bảo bọc và che chở.

Nếu anh ấy thích hôn nhẹ nhàng lên trán bạn, chứng tỏ anh ấy muốn đối xử với bạn như một cô gái nhỏ. Anh ấy muốn cưng chiều và nâng niu bạn trong lòng bàn tay, che chắn giúp bạn khỏi những bão táp, khó khăn của cuộc đời.

Ở bên người đàn ông như vậy, bạn sẽ luôn được an toàn, vô ưu vô lo. Vì anh ấy sẵn sàng ở bên bạn mọi thời khắc bạn cần anh ấy.

2. Nụ hôn xích lại gần hơn

Nụ hôn xích lại gần hơn có nghĩa là chàng vừa hôn nàng và muốn ôm chặt nàng để không có khoảng cách nào có thể chen vào giữa.

Với kiểu hôn này chàng muốn tạo ra sức hấp dẫn về mặt giới tính và sự thân mật bằng cách rút ngắn khoảng cách. Chàng yêu bạn một cách mãnh liệt, không muốn rời xa, chỉ muốn giây phút này là mãi mãi.

3. Nụ hôn thật nhanh

Đây không phải một kiểu hôn lãng mạn nhưng lại rất phù hợp cho lần hẹn hò đầu tiên. Hãy cố gắng để nụ hôn đừng kết thúc quá nhanh. Nó nên kéo dài ít nhất 3 giây. Nụ hôn này cho thấy nửa kia rất thích bạn nhưng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

4. Nụ hôn kiểu người nhện

Đây là kiểu hôn mô phỏng hình ảnh lãng mạn trong bộ phim cùng tên khi chàng người nhện do nam diễn viên Tobey Maguire lộn ngược người nhận nụ hôn nồng cháy của người yêu Mary (do Kirsten Dunst đóng). Kiểu hôn này thường tự phát, cho thấy bạn muốn tìm cách tăng gia vị trong tình yêu.

5. Nụ hôn lãng mạn lên gáy

Phần gáy của phụ nữ là một vị trí gợi cảm đầy lãng mạn. Nó thu hút ánh mắt của người đàn ông, khiến anh ấy không khỏi mê đắm.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy bạn từ phía sau cho thấy anh ấy luôn nhìn ngắm bạn mọi nơi mọi lúc, bất kể lúc nào. Bóng dáng bạn chính là thứ thân thương và đáng yêu nhất trong mắt anh ấy. Ánh mắt anh ấy thích dõi theo bạn và sẽ bất chợt đặt một nụ hôn dịu dàng lên gáy bạn như một cách thể hiện tình cảm yêu thương của mình.

6. Nụ hôn kiểu… bạch tuộc

Mỗi khi hôn nhau, anh ấy không thể rời tay khỏi cơ thể bạn? Bàn tay anh ấy khám phá khắp nơi trên cơ thể và ép sát vào người bạn ngay cả khi bạn cố gắng cưỡng lại nụ hôn của anh.

Mặc dù đây không phải là cách hôn dễ chịu đối với hầu hết phụ nữ, song ý nghĩa của nụ hôn này lại thể hiện cảm xúc rất nồng nhiệt: "Anh khao khát được ở bên em!". Đồng thời, cách hôn vồ vập và có phần hơi cẩu thả này cũng thể hiện anh không phải là kiểu đàn ông kiên nhẫn trong chuyện ấy.

7. Nụ hôn say đắm

Nếu nàng và chàng thường tạm biệt nhau bằng những nụ hôn say đắm, kéo dài và không muốn rời xa thì nàng chính là một cô gái may mắn. Khi người đàn ông hôn một cách nồng nhiệt và say đắm như vậy chứng tỏ chàng rất yêu bạn. Rất ít người đàn ông có thể đạt tới mức độ tình cảm như vậy.

Với người đàn ông này, bạn có thể thoải mái chia sẻ tâm tư tình cảm, thích nói gì cũng được vì chàng luôn sẵn sàng lắng nghe, bởi tình yêu của chàng đối với bạn rất lớn, muốn đi cùng bạn đến cuối cùng cuộc đời.

8. Nụ hôn lãng mạn

Là khi 2 người nhẹ nhàng chạm môi nhau với khung miệng hơi mở. Kiểu hôn này thường chậm và cũng rất dịu dàng. Điều quan trọng nhất khi thực hiện kiểu hôn này chính là cảm xúc. Khi bạn hoặc người ấy không thực sự dành tình yêu cho đối phương, nụ hôn sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Nếu 2 người có nụ hôn lãng mạn ngay trong lần hẹn đầu tiên thì điều này chứng tỏ rằng cả 2 muốn tìm hiểu thêm về nhau. Những cặp đôi yêu lâu thường hôn kiểu này để thể hiện sự quan tâm dành cho nhau.

9. Hôn lên má

Nụ hôn này đồng nghĩa mối quan hệ của bạn đang ổn định. Nó thể hiện tình cảm và đơn giản là sự vui vẻ khi ở bên nhau. Nó có thể là dấu hiệu của mối quan hệ lãng mạn bắt nguồn từ một tình bạn bền chặt.

10. Nụ hôn cám dỗ lên tai

Tai là một trong những vị trí nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ. Một nụ hôn lên tai cùng lời thì thầm âu yếm dành cho bạn biểu thị cho khao khát đang cháy bỏng trong lòng người đàn ông.

Anh ấy muốn thông qua nụ hôn ấy để mời gọi, cám dỗ bạn đấy. Nếu anh ấy thường xuyên dành nụ hôn như thế cho người phụ nữ, điều đó nói lên người đàn ông có ham muốn rất lớn với cô ấy, chẳng còn tâm trí và sức lực để nghĩ tới bất cứ cô nàng nào khác.

11. Nụ hôn mở mắt

Anh chàng có thể tặng bạn một nụ hôn kiểu Pháp say đắm, thế nhưng điều khiến bạn không thoải mái là anh ấy dường như luôn mở mắt khi hôn. Ý nghĩa của các nụ hôn này có thể bộc lộ nét tính cách thận trọng: "Em có thật lòng yêu anh không?".

Nếu bạn vẫn chưa cho anh thấy được tình cảm của mình thì nụ hôn có ý nghĩa thăm dò cảm xúc của bạn. Có thể anh ấy đang nghi ngờ bạn không thật sự toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ này. Khi lên giường, anh ấy sẽ có xu hướng kỳ vọng bạn chiều chuộng mình nhiều hơn.

12. Nụ hôn ngậm môi

Nụ hôn ngậm môi cho thấy chàng đang bị kích thích nhưng vẫn còn rất dè dặt và kiềm nén. Chàng muốn "chuyện ấy" nhưng vẫn tôn trọng, đợi khi nào bạn đồng ý thì mới thực hiện.

Thông thường, sau kiểu hôn này là kèm theo nụ cười ranh mãnh. Điều này thể hiện sự thông minh của chàng trong việc "thả câu", rất dễ làm các bạn gái rung động và tự nguyện trao đi cái ngàn vàng.

Do đó, các chị em cần phải tìm hiểu thật kĩ, khi nào quen nhau lâu và có dự định chắc chắn thì hãy đồng ý trao đi, chứ đừng vội vã.

13. Nụ hôn kiểu Pháp

Khi bạn sử dụng lưỡi cùng với một nụ hôn lãng mạn chính là lúc bạn đang hôn kiểu Pháp. Nụ hôn này thực sự rất mãnh liệt. Khi bạn nhận được nụ hôn này cũng là khi đối phương muốn nói với bạn rằng: "Tôi muốn em". Nụ hôn này được đánh giá là gợi tình nhất và tạo nên những phải ứng sinh lý mạnh mẽ.

14. Nụ hôn thiên thần

Đó là khi bạn hôn nhẹ lên mí mắt của đối tác. Hành động thân mật mang tới cho người ấy cảm giác an toàn, bình yên. Nếu thích kiểu hôn này, chứng tỏ bạn yêu 'nửa kia' sâu sắc và luôn khiến họ cảm thấy được yêu thương, trân trọng.

15. Nụ hôn nâng niu lên vùng bụng dưới

Vùng bụng dưới là một vị trí rất riêng tư và nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ. Không phải người phụ nữ nào cũng có một vòng eo thon gọn, săn chắc nên vùng dụng dưới thường để lộ nhiều mỡ thừa thiếu thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu là người đàn ông trân trọng bạn hết lòng, anh ấy sẽ chẳng ngần ngại hôn lên đó đầy yêu thương.

Đối với anh ấy thì cơ thể bạn luôn là thứ anh ấy cần nâng niu và cưng chiều, cho dù bạn còn khiếm khuyết đi chăng nữa. Anh ấy chẳng bao giờ chê bai hay so sánh bạn với bất kì ai, yêu cả những ưu điểm và khuyết điểm của bạn.

Nhất là khi phụ nữ trải qua sinh nở thì vùng bụng dưới trở thành một trong những bộ phận xấu xí nhất. Nhiều người sau cuộc sinh mổ thậm chí còn để lại vết sẹo gớm ghiếc. Nhưng người chồng thương và yêu vợ sẽ chẳng bao giờ để tâm. Trái lại, anh ấy còn nhất mực trân trọng và biết ơn vợ vì sự hy sinh của cô ấy. Hành động hôn lên vùng bụng dưới với vết sẹo xấu xí chính là sự nâng niu và trân trọng vô bờ từ người đàn ông.

16. Hôn tay

Khi một người đàn ông đặt nụ hôn lên bàn tay, anh ấy đang muốn quyến rũ bạn theo phong cách cổ điển ngày xưa. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy anh hơi dè dặt trong những ngày đầu tán tỉnh.

Bạn nên cẩn trọng với anh chàng vì ý nghĩa của nụ hôn tay có thể là dấu hiệu cảnh báo một tình cảm không chân thành. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một cách để truyền tải thông điệp anh ấy tôn trọng và ngưỡng mộ bạn như một quý cô và không biết làm thế nào để chinh phục được trái tim của bạn.

17. Hôn chạm môi dồn dập

Hôn chạm môi dồn dập là kiểu hôn diễn ra liên tiếp, thể hiện "anh rất thích em, yêu em nhiều". Lúc này, chàng cũng đang hưng phấn nhưng không dám đẩy mọi việc đi quá xa, vì sợ làm bạn tổn thương.

Hơn nữa, chàng cũng sợ nếu đi xa hơn nữa sẽ làm khổ bạn nếu như không đến được với nhau. Với những anh chàng này sẽ có tinh thần trách nhiệm rất cao.

18. Hôn vào cổ

Nụ hôn kiểu này thường xuất hiện ở những cặp đôi thực sự gần gũi với nhau. Nếu đối phương hôn lên cổ bạn, điều đó cho thấy anh ấy coi bạn như một nửa hoàn hảo và cảm xúc mãnh liệt mà anh ấy dành cho bạn.

19. Hôn khép miệng

Nụ hôn này tương tự nụ hôn chớp nhoáng nhưng lâu hơn. Nếu đây là phong cách hôn của bạn, nó chỉ ra mối quan hệ đang gặp khó khăn. Bạn khép miệng khi hôn là dấu hiệu cho thấy có thể bạn không cảm thấy thoải mái với bạn đời nếu giữa hai người đang có rào cản tình cảm. Nếu không chắc chắn về cảm xúc, hãy nói với người ấy và cố gắng giải quyết.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thong-diep-qua-nhung-nu-hon-ma-ban-co-the-chua-biet-1722304231...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thong-diep-qua-nhung-nu-hon-ma-ban-co-the-chua-biet-172230423172905514.htm