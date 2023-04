Bạn gái chung sống 4 năm biến mất khi người yêu nằm viện, sốc nhất là thứ cô ta mang theo

Người đàn ông họ Lu (đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc) suy sụp tinh thần sau khi phát hiện bạn gái chung sống 4 năm của mình biến mất cùng với đàn heo mà họ cùng nhau nuôi từ năm ngoái, Star Video đưa tin.

Với gương mặt thất thần, Lu thở dài và lắc đầu khi kể lại chi tiết về sự phản bội của người yêu họ Xiong.

"Mỗi khi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi", anh nói.

Lu vẫn hy vọng bạn gái sẽ quay lại và cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Ảnh: Douyin.

Lu gặp Xiong - bạn gái của anh vào năm 2019 và sau đó hai người chuyển đến sống cùng nhau. Lu nói rằng mặc dù thỉnh thoảng có bất đồng về tiền bạc, nhưng anh nghĩ họ đã sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khi Lu hỏi cưới Xiong, cô lại từ chối.

Vào tháng 7 năm ngoái, cả hai đã vay ngân hàng 80.000 NDT (khoảng 270 triệu đồng) để bắt đầu kinh doanh chăn nuôi heo. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi Lu bị gãy chân và phải nằm viện.

Lu cho biết Xiong đã không đến thăm anh nhưng anh nghĩ rằng là do cô đang bận điều hành trang trại. Nhưng sau đó, Lu không thể liên lạc được với bạn gái qua điện thoại, các tin nhắn trên mạng xã hội cũng không được hồi đáp.

Khi trở về nhà, Lu bàng hoàng phát hiện người yêu đã bỏ trốn với 30 con heo. Chúng có giá hơn 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD), cộng với khoản vay ngân hàng, chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 50.000 nhân dân tệ, khiến anh rơi vào khủng hoảng tài chính.

Ảnh minh họa: SCMP.

Mặc dù vậy, Lu hy vọng Xiong sẽ quay lại để giải thích những gì đã xảy ra.

Câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cô bạn gái là kẻ lừa đảo và bày tỏ sự thương cảm đối với Lu.

- "Nếu cô ấy không muốn sống với tôi, tôi sẽ không ép buộc",

- "Cô ấy có phải là kẻ trộm không?",

- "Tội nghiệp người đàn ông! Anh ta nên báo cảnh sát"...

4 kiểu người bạn không nên tin tưởng

1. Người hai mặt

Dấu hiệu rõ ràng nhất của một người không đáng tin cậy đó chính là sự hai mặt. Người hai mặt là những người có sự thay đổi trong tính cách hoặc thái độ khi ở bên những người khác nhau.

Họ có thể đột nhiên biến thành một người khác hoàn toàn khi ở bên cạnh bạn so với một ai đó khác. Những người này thường sống hai mặt, không nhất quán. Có thể là do họ xấu hổ về con người thật của mình, hoặc xấu hổ về mối quan hệ với bạn, hoặc chỉ muốn gây ấn tượng với người khác, thì dù là lý do gì bạn cũng không thể tin tưởng một người không sống thật 100% với bạn.

Ảnh minh hoạ

2. Người thiếu sự đồng cảm

Đồng cảm được định nghĩa là khả năng chia sẻ cảm xúc của người khác và nhìn mọi thứ từ quan điểm của họ. Và chính nhờ sự đồng cảm mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn những người xung quanh, đồng thời xây dựng được mối quan hệ hài hòa với họ.

Vì vậy, khi một ai đó không thể đồng cảm và không đặt mình vào vị trí của người khác, rất có thể họ sẽ không gặp vấn đề gì khi đâm sau lưng bạn chỉ để vượt lên hay đạt được điều họ muốn.

Họ biện minh cho hành vi sai trái của mình bằng cách xoa dịu nỗi đau tinh thần mà nó gây ra cho bạn và lợi dụng bản chất tốt của bạn để chống lại bạn.

Họ có thể thao túng và trở nên xảo quyệt, lạnh lùng và tính toán với bạn. Dù bằng cách nào, tốt nhất là không nên kết giao và tin tưởng với người như vậy.

3. Người thiếu nhận thức về bản thân

Một người thiếu nhận thức về bản thân có xu hướng thiếu suy nghĩ, vô cảm và tự cho mình là trung tâm. Họ quá bận rộn nghĩ về bản thân đến nỗi không nhận ra rằng lời nói và hành động của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào.

Khi bạn cố gắng nói chuyện với họ về việc họ đã làm bạn tổn thương như thế nào, họ sẽ đổ lỗi cho bạn hoặc thậm chí phủ nhận những gì họ đã làm bằng những câu nói chẳng hạn như "Tôi không cố ý", "Bạn quá nhạy cảm rồi", "Ý của tôi không hề là như thế!"...

Và bởi vì họ không thể chịu trách nhiệm về hành động hay lời nói của mình, nên bạn không bao giờ có thể tin tưởng họ sẽ hỗ trợ bạn vì người duy nhất họ quan tâm là chính bản thân họ.

4. Người thích ngồi lê đôi mách

Bạn có một người bạn nào chỉ thích buôn chuyện không? Họ có liên tục nói về người khác sau lưng không, hay lan truyền tin đồn chỉ để cho vui? Hãy cẩn thận khi ở bên cạnh những người như thế này. Họ đã cho bạn thấy họ không gặp vấn đề gì khi phá vỡ bí mật và phát tán bí mật của người khác.

Ngay cả khi bạn coi họ là bạn và họ thề rằng họ sẽ không nói với bất kì ai, bạn cũng không thể tin rằng họ sẽ không phản bội lòng tin của bạn, bởi vì họ đã làm điều đó với nhiều người khác.

Họ ngồi lê đôi mách để được người khác ưu ái, để cảm thấy mình quan trọng và có quyền kiểm soát, đồng thời tạo ra những màn kịch không cần thiết chỉ để mua vui. Họ không thực sự quan tâm đến việc họ đang làm tổn thương hay xúc phạm ai miễn là điều đó tạo nên một câu chuyện thú vị.

