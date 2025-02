Soobin Hoàng Sơn, Hoa hậu Thanh Thủy, cầu thủ Tiến Linh được đề cử Gương mặt trẻ VN tiêu biểu

- Lĩnh vực Học tập: Thân Thế Công (SN 2006) - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Hoàng Xuân Bách (SN 2007), Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Hữu Tiến Hưng (SN 2006), trường THPT chuyên Bắc Ninh. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: TS. Phạm Huy Hiệu (SN 1992 - ĐH Vinuni); TS. Nguyễn Viết Hương (SN 1990 - Trường Đại học Phenikaa); TS Lê Kim Hùng (SN 1990 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Lĩnh vực Lao động sản xuất: Hoàng Khắc Hiếu (SN 1996 - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội). Lĩnh vực Kinh doanh Khởi Nghiệp: Phùng Thị Ngân (SN 1992 - TGĐ Công ty Cổ phần Bigfa). Lĩnh vực Quốc phòng: Đại uý Nguyễn Hoàng Hải Quang Sư (SN 1995 - đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân). An ninh trật tự: Trần Vĩnh Chiến Phòng (SN 1994 - Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Cao Cường (SN 1989 - Phó Trưởng Công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Hoạt động xã hội: Phùng Quang Trung (sn 1997 -Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline:; Bùi Xuân Trường (Rapper Double2T - SN 1996) Lĩnh vực thể thao: Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh (SN 1997) - Cầu thủ CLB Bóng đá Becamex Bình; Trịnh Thu Vinh (SN 2000) - Đội Bắn súng Công an Nhân dân; Đội tuyển quốc gia Việt Nam .Lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật: Ca sĩ Phương Mỹ Chi (SN 2003) - Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainmen; Ca sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn (Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn -SN 1992) và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy (SN 2002).