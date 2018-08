Sốc khi chị em chia sẻ chuyện U30 đã nguội lạnh ham muốn

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 09:45 AM (GMT+7)

Hóa ra, chuyện mới tuổi "đương xoan" đã nguội lạnh nhu cầu ái ân không phải là chuyện hiếm.

Mới đây, một phụ nữ đã lên nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ nỗi khổ mới 33 tuổi đã "đứt dây đàn". Nào ngờ, chị lại nhận được sự đồng cảm của đông đảo chị em. Hóa ra, chuyện mới tuổi "đương xoan" đã nguội lạnh nhu cầu ái ân không phải là chuyện hiếm.

Chị chia sẻ: "Các chị cho em hỏi. Năm nay em 33 tuổi. Đáng nhẽ tuổi này phải là tuổi xung mãn nhất của phụ nữ ý. Mà em thì yếu lắm các chị ạ! Em cả tháng hơn tháng chả thấy có nhu cầu gì. Nói thật, nếu không bị kích thích hay lôi kéo thì chẳng bao giờ em nghĩ đến hay cần chuyện đấy cả. Con em thì 7 tuổi rồi. Em cũng chẳng dùng biện pháp gì mà cũng không dính. Chồng em ghen lắm vì cái tội chẳng chịu chủ động, thậm chí toàn từ chối. Vậy có phải em bị yếu không mấy chị? Có cách nào cải thiện không chỉ giúp em chứ mới 33 mà như tiền mãn kinh cũng chán lắm ạ. Em cảm ơn mấy chị".

Mất cảm xúc trong chuyện chăn gối sẽ dễ khiến hôn nhân rạn vỡ. Ảnh minh họa

Ngay khi dòng tâm sự được đăng đàn, nhân vật chính câu chuyện đã nhận được rất nhiều đóng góp chia sẻ đồng cảnh ngộ của các chị em. Tài khoản có tên T.T lên tiếng: "Mình nằm với chồng mà như hai thằng đàn ông nằm với nhau. Tự nhiên công việc nhiều nên áp lực đâm ra chả muốn". Báo động hơn, có những chị em tuổi đời mới 21, 22 cũng vào than thở: "Em 21 tuổi còn cả năm không vấn đề gì luôn ấy"; "Các chị ngoài 30 tuổi rồi mới thế là còn may. Em đây 26 chồng thì 28 thôi. Nhu cầu của em cực thấp, thế nên suốt ngày chồng đi cặp bồ" - tài khoản A.B đồng cảnh ngộ than vãn.

Lãnh cảm chuyện giường chiếu đến với phụ nữ báo động hơn sau khi họ có con nhỏ. Việc con thơ quấy khóc, biếng ăn khiến chị em túi bụi lo "bỉm tã sữa" mà không nhận được sự hậu thuẫn từ chồng khiến họ mất dần đi nhu cầu làm đẹp cho bản thân và chuyện giường chiếu dần dần thui chột. Ngoài nguyên nhân khách quan bên ngoài đem lại, một nguyên nhân tự thân khác là sau sinh, nội tiết tố trong cơ thể nữ thay đổi dẫn đến chuyện "khô hạn" và mất dần hứng thú làm chuyện ấy.

Một thành viên diễn đàn tên L.T sau khi sinh con thứ ba xong than thở: "Mình 30 tuổi mà giờ cũng vậy. Thực tế thì ráng chiều chồng nhưng không hề có cảm giác các mom ạ. Mà đâu phải tớ tơ tưởng trai đâu. Tự nhiên nó bị như thế đấy ạ. Vả lại trước khi sinh con, mình quan hệ thì nghe như nó khít ấy, có cảm giác. Sau khi sinh con thứ ba xong cảm thấy "rỗng" lắm và mất cảm giác ấy. Có ai như tớ không?".

Đứng ở góc độ khách quan đưa ra quan điểm, tài khoản N.V đưa quan điểm: "Vấn đề ở đây vì sao phụ nữ lại ít nhu cầu hơn đàn ông? Em xin phép phát biểu ý kiến của mình nhé. Thứ nhất phụ nữ có rất nhiều việc vặt linh tinh và bận bịu con cái, lo toan nội ngoại các kiểu thì tốt đến đã rất mệt mỏi nên không muốn. Thứ hai phụ nữ rất nhạy cảm về hành vi của chồng còn các ông chồng thì chẳng bao giờ hiểu suy nghĩ của vợ. Về mặt tâm lý, người vợ không thoải mái cũng mất ham muốn. Thứ ba, lúc mới quan hệ thì phụ nữ cũng nhiệt tình không kém đàn ông nhưng đàn ông luôn là người chủ động chuyện ấy.

Sinh lý hai giới lại có sự chênh lệch, có khi đàn ông mấy phút là xong còn phụ nữ thì mãi mới bắt đầu. Nếu người đàn ông không hiểu cái này thì nguy hiểm lắm. Các chị em bị tụt cảm xúc mấy lần là từ từ không còn cảm giác thèm như lúc mới cưới nữa. Thứ tư, cũng có thể các chị em thận hư, thận yếu nên rối loạn nội tiết và giảm sinh lý nữ cũng nên... Nói ra nhiều vấn đề lắm. Muốn cải thiện thì điều quan trọng phải biết mình gặp vấn đề gì các chị em ạ".

Việc người phụ nữ có tha thiết chuyện giữ lửa giường chiếu hay không đương nhiên liên quan trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. "Bạn không mặn mà chuyện đó, chồng bạn đi tìm cảm xúc bên ngoài thì mất như chơi. Bạn nên uống viên điều hòa nội tiết tố. Ngoài ra bạn cũng nên đi kiểm tra xem mình có bị viêm nhiễm phụ khoa không nhé!" - thành viên diễn đàn có tên V.T chân thành lên tiếng khuyên nhủ.