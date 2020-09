Sau ồn ào “tố” chồng ngoại tình, Âu Hà My viết tâm thư gây xúc động

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 09:32 AM (GMT+7)

Những dòng tâm sự mới đây nhất của nữ giảng viên xinh đẹp gửi đến người bố đã khuất nhận được nhiều quan tâm, chia sẻ.

Tâm thư gây xúc động của nữ giảng viên xinh đẹp

Sau khi tuyên bố ly hôn chồng - diễn viên Trọng Hưng từ tháng 8 vừa qua thì mới đây nhất, Âu Hà My đã có bài chia sẻ gửi tới người bố đã khuất trên trang cá nhân gây chú ý.

Cô viết: “Hôm nay là sinh nhật Bố của con, hai mẹ con chúc Bố sinh nhật thật vui vẻ. Năm nay chẳng còn nến, không còn hoa, nhưng món quà lớn nhất con có thể tặng Bố lúc này là nụ cười này của hai mẹ con. Sinh nhật năm ngoái Bố đang phải truyền hóa chất bên Singapore, và năm nay, Bố đã đi xa hai mẹ con mãi mãi rồi”.

Sau 9 tháng kể từ ngày bố ra đi, nữ giảng viên xinh đẹp luôn nhớ lời bố dặn phải thật mạnh mẽ và bảo vệ mẹ.

Cô nói rằng: “Mình đã giải thoát được khỏi những tháng ngày đau đớn và dòng đời bội bạc đổi trắng thay đen. Tất cả những gì xảy ra coi như một cơn ác mộng, tỉnh dậy là quên và buông bỏ”.

Giờ cô đã bản lĩnh trở thành trụ cột gia đình, thay người con trai, người chồng, người cha để quán xuyến mọi việc.

Âu Hà My cám ơn những nỗi đau đến dồn dập

Ngoài ra, Âu Hà My cũng nhắn gửi đến người đã theo dõi và yêu thương mình: “Mọi sự việc xảy ra những ngày qua đã làm mọi người càng hiểu rõ hơn câu chuyện, ngay cả khi em chưa cần lên tiếng và chọn im lặng là câu trả lời duy nhất cho tới thời điểm này. Vì người đúng thì không cần thanh minh. Hà My thật may mắn khi có quá nhiều người bên cạnh tin tưởng, ủng hộ và động viên để em có thể vững tâm vượt qua sóng gió này”.

Cô cũng tự nhận mình đã được sống bao bọc trong tình yêu thương quá lớn của Bố và Mẹ từ bé nên luôn nhìn cuộc sống màu hồng.

Cuối tâm thư, Âu Hà My cám ơn những nỗi đau đến dồn dập trong cùng 1 năm và mất mát quá lớn trước tuổi 28 để cô phải trưởng thành, thôi mơ mộng và thay đổi thật nhiều.

Sau những dòng tâm thư xúc động của nữ giảng viên xinh đẹp, nhiều người bày tỏ thái độ cảm thông khi cô phải trải qua nỗi đau mất bố, và bị chồng phản bội chưa đầy 1 năm. Người hâm mộ cũng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, mong cô sẽ sớm vượt qua được những khó khăn này.

Âu Hà My vẫn rất tươi tắn, vui vẻ khi hội ngộ bạn bè, người thân quen

