Sao Gen Z kiêm học bá: Thảo Tâm tốt nghiệp bằng Danh dự, Khánh Vy ẵm học bổng toàn phần

Vừa qua, Khánh Vy báo tin vui đã nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Anh sau 3 lần bị từ chối học bổng Thạc sĩ. Tin vui này không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn khiến khán giả trầm trồ trước trình học tập "khủng" của nữ MC sinh năm 1999.

Khánh Vy không khỏi xúc động khi nhận được tin vui.

7 năm trước, khi còn là nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Khánh Vy nổi rầm rộ bởi clip nói 7 thứ tiếng. Duy trì học lực xuất sắc, cô nàng theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao với số điểm 28,03. Khánh Vy đã tốt nghiệp Đại học loại Giỏi vào năm 2020 với 7 kỳ môn Tiếng Anh chuyên ngành đều loại A. Hiện tại, cô nàng Gen Z đang là một MC rất được yêu thích của Đài truyền hình Việt Nam.

Tên tuổi Khánh Vy gắn liền với các chương trình học thuật được đông đảo Gen Z theo dõi như Đường Lên Đỉnh Olympia, IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us...

Nguyễn Lâm Thảo Tâm

Mới đây, Thảo Tâm đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng cô đã hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Fulbright. Cộng đồng mạng không khỏi "mắt chữ O miệng chữ A" khi biết "cô Hồng Mắt Biếc" tốt nghiệp bằng Danh dự và đạt được danh hiệu Magna Cum Laude (danh hiệu học thuật được sử dụng bởi các tổ chức giáo dục để biểu thị kết quả học tập xuất sắc) với điểm trung bình nằm trong top 10%.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể, Thảo Tâm còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm được đông đảo bạn trẻ ngưỡng mộ từ khi còn trên ghế nhà trường bởi điểm số IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên cùng loạt thành tích học tập đáng nể. Nàng “Hot girl IELTS” được nhận xét là một nàng thơ đa tài khi đã thử sức ở nhiều lĩnh vực và thành công.

Được đông đảo khán giả yêu mến từ vai diễn cô giáo Hồng trong phim Mắt Biếc, Thảo Tâm "thừa thắng xông lên" và để lại dấu ấn ở các lĩnh vực MC, điện ảnh, thời trang... Hiện cô nàng sinh năm 2000 đang là MC của chương trình IELTS Face-off, một chương trình học thuật ăn khách của VTV.

Cô Hồng Mắt Biếc gây thương nhớ một thời không ngừng lột xác và hoàn thiện bản thân.

tlinh

Tên tuổi của tlinh đến gần với công chúng hơn qua những màn biểu diễn đặc sắc ở chương trình Rap Việt mùa 1. Bên cạnh tài năng âm nhạc, tlinh còn được lòng người hâm mộ bởi sự thông minh, duyên dáng và thành tích học tập "không phải dạng vừa đâu".

Ngoại hình cá tính và sự đa tài là điều giúp cô nàng Gen Z thu hút đông đảo người hâm mộ.

Nàng rapper là cựu học sinh lớp chuyên tiếng Trung của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường trong mơ của nhiều học sinh. Tuy học chuyên tiếng Trung nhưng cô nàng vẫn sở hữu tấm bằng IELTS 8.0 khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Sở hữu thành tích ngoại ngữ khủng nhưng cô nàng lại đỗ vào khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội khiến ai nấy đều bất ngờ và ngưỡng mộ. Tuy đã tạm bảo lưu việc học để theo đuổi đam mê nghệ thuật, tlinh vẫn là cái tên Gen Z đa tài bởi những thành công trong âm nhạc.

tlinh đang tạm bảo lưu việc học để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

PiaLinh

Góp giọng trong MV Nấu Ăn Cho Em của Đen Vâu, cô nàng PiaLinh (tên thật là Nguyễn Hoàng Hương Linh) làm đông đảo khán giả "cảm nắng" bởi giọng hát ngọt ngào trong veo. Cô bạn 2K4 còn khiến netizen bất ngờ bởi sự đa tài khi tuổi đời còn rất trẻ.

Pia Linh có giọng hát khiến nhiều người nể phục khi xem Show của Đen tại Hà Nội.

Pia Linh hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội - ngôi trường mơ ước với điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Cô nàng còn có thời gian học tập tại lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị và sở hữu thành tích học tập xuất sắc cùng điểm IETLS 8.5. Bên cạnh ca hát, PiaLinh còn còn chơi nhạc cụ và nhảy tốt.

Gần đây, việc PiaLinh xuất hiện tại vòng casting Vietnam Idol 2023 đã gây sốt cộng đồng mạng. Cô bạn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

