Rủ nhau chụp ảnh thu Hà Nội trong nắng nóng gần 40 độ

Cô gái 19 tuổi ở Sóc Sơn cho biết đã hẹn hai người bạn ở quận Cầu Giấy và Bắc Ninh cuối tuần đến phố Phan Đình Phùng chụp ảnh sau khi liên tục xem được những hình ảnh xe hoa, nắng xiên thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

"Nhưng trên mạng không ai cảnh báo rằng nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 38 - 39 độ C, không hề có chút mùa thu nào", Mai nói.

Cô gái cho biết hôm nay không có gió, hơi nóng từ lòng đường phả lên khiến mồ hôi từ đầu chảy xuống làm trôi gần hết lớp trang điểm và tóc bết dính. Mai liên tục lấy giấy thấm mồ hôi, cố lựa các góc chụp không lộ bóng dầu trên mặt để có ảnh đẹp.

Thanh Mai đi từ huyện Sóc Sơn đến đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, chụp ảnh đón thu Hà Nội, chiều 10/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cách nhóm Thanh Mai vài mét, Thùy Linh cùng bạn trai cũng đang tạo dáng bên gánh hàng hoa. Cô gái 24 tuổi ở quận Ba Đình cho biết năm vài lần đều đến đường Phan Đình Phùng chụp ảnh, nhưng đây là lần đầu đón thu Hà Nội sớm.

Linh đánh giá so với thời điểm chính thu, thời tiết hôm nay oi nóng, nhiệt độ cao, bù lại màu nắng trong hơn, màu ảnh lên tươi và sắc nét. Nhưng điều cô không ngờ là dù cố tình đi lúc thời tiết nắng gắt, vẫn có hàng trăm người đến trước, quây kín các góc chụp đẹp.

"Mồ hôi nhễ nhại nhưng thành quả chụp khiến tôi khá ưng ý. Riêng phần tóc bết dính hay phấn trang điểm bị trôi tôi sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa nên không lo", Linh nói.

Để có bộ ảnh đón nắng thu Hà Nội, nhiều người chọn chụp tại khu vực nắng chiếu cuối đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, bất chấp nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Muốn có bộ ảnh "nàng thơ trong nắng đầu thu", Thái Hà, 20 tuổi từ huyện Thanh Trì cũng ghé đường Phan Đình Phùng chụp ảnh. Để đúng concept, cô chủ đích mặc áo dài trắng, tóc búi tạo kiểu.

"Nay có thời gian rảnh tôi nảy ý định đi chụp bộ ảnh đón thu Hà Nội. Ảnh chụp lên rất giống mùa thu, còn nhiệt độ ngoài trời thì y chang mùa hè", Hà nói.

Từ khoảng 14h ngày 10/8 hàng trăm người tập trung từ cuối đường Hoàng Diệu đến hết đường Phan Đình Phùng, đặc biệt là đoạn Cửa Bắc và cổng trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Tại mỗi gánh hoa có trung bình 4-5 người xếp hàng chờ đến lượt. Càng về chiều, lượng người đến càng đông, đặc biệt là khu vực có tia nắng chiếu. Ngoài tự chụp, một số người còn thuê riêng thợ ảnh để ghi lại khoảnh khắc.

Chị Thanh Thủy, một người trông xe trên phố Phan Đình Phùng cho biết gần một tuần nay lượng người đổ về phố chụp ảnh thu Hà Nội khá lớn, tập trung đông nhất từ chiều qua (9/8) và cả ngày hôm nay.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt để chụp ảnh cùng gánh hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, chiều 10/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Không chỉ phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, nhiều địa điểm khác của thủ đô như Hồ Tây (quận Tây Hồ), Nhà thờ lớn, phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm) cũng tập trung đông người đến chụp ảnh thu Hà Nội.

12h, Trúc Minh, 29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng bất ngờ khi đi qua bức tường của tòa nhà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đoạn giao giữa đầu phố Lò Sũ với đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) bởi quá đông người trẻ chụp ảnh.

"Giữa cái nắng như thiêu đốt nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Họ còn mang theo cả đèn chụp, tấm hắt sáng để có bức ảnh ưng ý", Minh kể.

Minh Thi, 25 tuổi, ở quận Cầu Giấy, giải thích lý do chấp nhận đứng giữa nắng chụp ảnh bởi muốn bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội. Thấy bạn bè khoe các bức ảnh chụp theo phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có nét thu Hà Nội nên cô tìm đến.

"Dù có nắng gắt, xếp hàng chờ cả tiếng hay người nhễ nhại mồ hôi, có ảnh đẹp thì công sức tôi bỏ ra là xứng đáng", Thi nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày qua nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng trên 38 độ C. Riêng tại thủ đô Hà Nội trong ngày 10/8, nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, dù đã qua ngày Lập thu 7/8.

Khu vực gần di tích Cửa Bắc, đường Phan Đình Phùng tập trung đông gánh hàng hoa và người dân đến chụp ảnh.

Đầu đường Phan Đình Phùng giao với đường Hoàng Diệu rất đông người đến chụp ảnh.

Nhiều người thích chọn khu vực nắng chiếu để chụp ảnh, đúng với concept "thu Hà Nội".

Không ít người mang theo phụ kiện, tấm hắt sáng để có được bức ảnh ưng ý.

Thái Hà, 20 tuổi, từ huyện Thanh Trì đến đường Phan Đình Phùng chụp ảnh đón thu Hà Nội.

Khu vực cuối đường Hoàng Diệu rất đông người đến chụp cùng các gánh hoa.

Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ lên đến gần 40 độ C khiến nhiều người mang quạt di động để sử dụng, trong lúc chờ đến lượt chụp ảnh.

