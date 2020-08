Quý cô giới siêu giàu Hồng Kông "đi lùi cũng tới vạch đích", gây "sốc" với tiêu chuẩn chọn bạn trai "trên trời"

Quý cô giới siêu giàu Hồng Kông Julia Colfer nói rằng mình bị ám ảnh với việc tiêu tiền nên tiêu chuẩn tuyển bạn trai phải là người siêu giàu.

Julia Colfer, 23 tuổi, sinh ra ở Hồng Kông (Trung Quốc) nhưng mang 2 dòng máu là Anh và Nhật. Mẹ của cô là một nhà thiết kế thời trang tại Nhật Bản, còn bố là ông Nicholas Timothy James Colfer, 60 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Tai Ping Carpets International Ltd., thành viên hội đồng quản trị của Hongkong & Shanghai Hotels Ltd. và Sir Elly Kadoorie & Sons Ltd..

Hiện tại, Julia Colfer đang sở hữu một biệt thự cao cấp ở Hồng Kông. Ngôi nhà rộng gần 500m2, bao gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng khách, 2 phòng ăn, 2 bếp và 2 quầy bar, bên ngoài trông giống một tòa lâu đài và nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách châu Âu. Vào cuối tuần, Julia thường cùng gia đình và bạn bè tổ chức tiệc trong sân nhà.

Nếu ngày nào gia đình không nấu nướng thì nhà đại gia sẽ cùng nhau đến khách sạn Peninsula sang trọng nhất nhì Hồng Kông để dùng bữa với giá khoảng 30 nghìn yên/người (hơn 6,6 triệu VND).

Sau mỗi bữa ăn như thế, cô sẽ đi dạo trên một chiếc trực thăng. Julia sẽ "đi dạo trên không" qua cảng Victoria ở Hồng Kông để giải khuây.

Cô cũng có một quản gia riêng trong nhà. Julia kể rằng cô không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, ngay cả việc rửa chân cũng có người giúp.

Julia cũng chưa bao giờ nghĩ về giá cả khi đi chọn quần áo và cô không bao giờ mua đồ giảm giá. Có thể nói, chi tiêu mỗi ngày của Julia vượt quá chi tiêu hàng tháng của nhiều người.

Cô tiểu thư 23 tuổi chia sẻ, từ khi lọt lòng mẹ đến hiện tại, cô chưa từng có bạn trai và cũng chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn chọn bạn trai: Giàu, càng giàu càng tốt. Julia Colfer tuyên bố người bạn trai lý tưởng phải có tài sản khoảng 9 nghìn tỷ yên (gần 2 triệu tỷ VND). Ngay sau tuyên bố này, công chúng bàng hoàng nhận ra chỉ có 3 tỷ phú giàu nhất thế giới là Jeff Bezos, Bill Gates và Bernard Arnault thỏa mãn tiêu chuẩn này.

Hiện tại, Julia Colfer đang ở Nhật Bản để học và phát triển sự nghiệp riêng.

