Quán quân xuất sắc không đối thủ của Olympia 2021 giờ ra sao?

Hoàng Khánh là quán quân của "Đường lên đỉnh Olympia 2021"

Nguyễn Hoàng Khánh (cựu học sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) là một trong những nhà vô địch xuất sắc của “Đường lên đỉnh Olympia”. Anh chàng trở thành quán quân của Olympia năm thứ 21 với 315 điểm, bỏ xa cả 3 đối thủ đáng gờm trong trận chung kết.

Xuyên suốt chặng đường chinh phục đỉnh núi Olympia, Hoàng Khánh luôn là gương mặt nổi trội với hàng loạt thành tích ấn tượng: Giữ vững ngôi đầu từ phần thi đầu đến phần thi cuối trong cuộc thi chung kết, chỉ thiếu 5 điểm nữa là phá kỷ lục điểm số cao nhất vòng thi quý của “Đường lên đỉnh Olympia”, là một nhà leo núi nhanh nhạy, quyết đoán và chính xác.

Cuộc sống của chàng trai Quảng Ninh sau ngày đăng quang Olympia thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tháng 7/2022, sau khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Khánh cho biết, sẽ cân nhắc việc học ở Việt Nam hay ra nước ngoài. Anh chàng có hai lựa chọn về ngành học, đều liên quan đến lĩnh vực Kinh tế với mong muốn trở thành doanh nhân.

Hoàng Khánh quyết định sang Úc du học

Mới đây, trò chuyện với chúng tôi, Hoàng Khánh tiết lộ đã có quyết định cuối cùng về ngôi trường mình theo học trong những năm sắp tới. Đó là trường Đại học Swinburne Úc – ngôi trường hầu hết các quán quân Olympia học tập theo suất du học dành cho nhà vô địch Olympia. Ngành học Hoàng Khánh lựa chọn là Khoa học máy tính.

Ngay sau khi đăng quang “Đường lên đỉnh Olympia 2021”, Hoàng Khánh từng nói, anh chàng chưa có hứng thú với việc đi du học và rất có thể sẽ chọn học tại một trường đại học trong nước. Bởi vậy, quyết định sang Úc du học của Hoàng Khánh khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ về điều này, Hoàng Khánh nói: “Mình may mắn khi có nhiều lựa chọn học tập ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc đi nước ngoài sẽ “đưa” mình ra khỏi vùng an toàn, tự phấn đấu để trưởng thành hơn cả về kiến thức và kinh nghiệm sống. Còn lý do sâu hơn cho quyết định này thì đợi sau khi sang Úc du học mình mới có thể chia sẻ”.

Chàng trai Quảng Ninh ngày càng chững chạc

Chàng trai Quảng Ninh nói thêm về lựa chọn ngành học Khoa học máy tính dù trước đó luôn chia sẻ, muốn học ngành liên quan đến lĩnh vực Kinh tế và trở thành một doanh nhân: “Mình lựa chọn ngành Khoa học máy tính vì công nghệ vẫn luôn là xương sống cho mọi sự phát triển của nhân loại và dự định của mình là khởi nghiệp trong ngành công nghệ dịch vụ. Thời gian tới, ngoài theo học ngành Công nghệ máy tính, mình sẽ tìm hiểu, học hỏi, trau dồi thêm các kỹ năng về quản lý”.

Vô địch Olympia là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Hoàng Khánh. Tuy nhiên, dư âm chiến thắng chỉ ở lại với anh chàng trong đúng 1 tuần sau ngày đăng quang. “Mình rất trân trọng những kỷ niệm tại Olympia nhưng chưa bao giờ để chút vinh quang ấy làm mình thoả mãn. Mình nghĩ, mình còn nhiều ngọn núi khác ngoài Olympia, quan trọng là có dám leo hay không thôi”, Khánh chia sẻ.

Hoàng Khánh đang muốn xây dựng phong cách mới cho mình

Dự định sau Tết Nguyên đán 2023, Hoàng Khánh sẽ bay sang Úc học tập. Trong khoảng thời gian này, anh chàng cố gắng hoàn thành nốt một số mục tiêu của bản thân, kết bạn và tìm hiểu thêm về văn hoá, cuộc sống ở Hà Nội.

Trên Facebook cá nhân, Hoàng Khánh xuất hiện với hình ảnh ngày càng khác lạ. Không còn vẻ thư sinh như hơn 1 năm trước, Hoàng Khánh của hiện tại “bảnh tỏn” và trưởng thành hơn. Chàng trai Quảng Ninh giải thích về sự thay đổi của mình: “Nói hơi tiêu cực chứ thực sự, mình luôn ghét bản thân trong quá khứ vì chưa được tốt ở mọi mặt. Mình còn trẻ nên vẫn đang tìm phong cách phù hợp nhất cho mình. Có điều, dạo gần đây mình thích phong cách chững chạc hơn một tí, tạo động lực để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”.

