Quá thích điểm đặc biệt này trên cơ thể bạn trai, cô gái đồng ý đính hôn chỉ sau 20 ngày

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 09:30 AM (GMT+7)

Cặp đôi cả quen, yêu và cưới chỉ trong vòng gần 2 tháng thế nhưng vẫn có cuộc hôn nhân viên mãn.

Văn Chung và Kim Quy quen nhau nhờ mai mối

Trong tình yêu, cuộc gặp gỡ đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng. Tình cảm có thể phát triển nhanh hơn nếu hai người có ấn tượng tốt đẹp về nhau và ngược lại, nếu ấn tượng ban đầu xấu xí, họ có thể không bao giờ muốn gặp lại nhau.

Mai Văn Chung (29 tuổi, quê Bình Định) và Hồ Thị Kim Quy (21 tuổi, quê Bình Định) xuất hiện trên sóng “Vợ chồng son” số mới nhất may mắn rơi vào trường hợp thứ nhất. Cuộc tình của họ thậm chí còn phát triển “nhanh như gió” chỉ vì cô gái có ấn tượng đặc biệt về một đặc điểm cơ thể của bạn trai.

Cô nàng ấn tượng đặc biệt với bờ mông của đối phương

Văn Chung và Kim Quy quen nhau nhờ người thân mai mối. Lần đầu tiên đến chơi nhà, anh chỉ được thấy mặt Kim Quy một cách thoáng qua do cô không trực tiếp xuống nhà ngồi nói chuyện nên không có ấn tượng gì đặc biệt.

Kim Quy thì khác. Tuy không được bố mẹ cho phép ngồi đối diện bạn trai, chỉ từ trên tầng ngó xuống nhưng vẫn bị “hớp hồn” bởi tấm lưng rộng và… bờ mông cực to của đối phương. “Bờ mông rất là to. Em thì thích đàn ông mông to nên ấn tượng nhất điểm đó”, Kim Quy thật thà kể.

Cặp đôi đính hôn sau vỏn vẹn 20 ngày quen nhau

Kể từ sau buổi đó, Văn Chung đã được phép đến đón Kim Quy đi uống cà phê. Ngày nào anh cũng sang nhà cô chơi, đôi khi chỉ để được nhìn cô một chút rồi về.

Mỗi tối, họ nói chuyện rất nhiều qua điện thoại. Kim Quy “đổ rầm” vì giọng nói ấm áp và sự quan tâm tỉ mỉ của Văn Chung. Chỉ sau vỏn vẹn 20 ngày quen biết, cặp đôi đã làm lễ đính hôn.

Kim Quy hờn dỗi kể, cô không được chồng tỏ tình cũng như cầu hôn. Thế nhưng, với mối nhân duyên này, cô hoàn toàn tự nguyện và còn rất hạnh phúc khi được làm vợ Văn Chung.

Họ có một đêm tân hôn nhiều cảm xúc

Cặp đôi “yêu nhanh cưới vội” nên quyết “giữ gìn” cho nhau đến tận ngày cưới. Thế nhưng, đêm tân hôn của họ lại đổ bể vì Văn Chung uống say và Kim Quy thì phải đếm tiền mừng cưới đến mức “sặc máu”. Phải đến ngày hôm sau họ mới có đêm tân hôn đúng nghĩa và cả hai đều thốt lên: “Đã lắm”.

Đến nay, Văn Chung và Kim Quy đã về chung một nhà được 7 tháng. Có những điểm tính cách mà khi sống chung một nhà, cặp đôi mới để lộ ra.

Văn Chung “bóc mẽ” vợ rất nóng tính, hay trợn mắt lên nhìn chồng, bừa bộn, nghiện điện thoại… Còn Kim Quy “bóc mẽ” chồng quá sạch sẽ, kỹ tính, hay càm ràm, hay cắt ngang lời vợ nói, hay ghen… Cô mong muốn chồng trưởng thành hơn, chững chạc hơn để trở thành chỗ dựa cho vợ con.

