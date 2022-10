Tôi không phải người lãng mạn, tính chất nghề nghiệp lại càng khiến tôi trở nên khô khan. Thêm nữa, chẳng có chất xúc tác từ tình yêu nên cuộc sống gia đình tôi thật sự nhàm chán. Những người mới cưới, chúng tôi coi nhau như khách. Ai cũng khách sáo và giữ khoảng cách. Tôi không quan tâm lắm bởi tôi rất cần sự yên tĩnh để làm việc và cũng rất muốn vợ tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

Tôi luôn cố gắng thể hiện là một người chồng lý tưởng, một người đàn ông hoản hảo, thế nhưng chức năng quan trọng nhất thì tôi lại làm dở tệ. Do quá lâu không gần gũi phụ nữ cũng như áp lực công việc mà đêm động phòng thực sự là thảm họa. Phải rất lâu tôi mới có thể sẵn sàng lâm trận và trận đấu cũng đã kết thúc quá chóng vánh. Tôi vỗ về an ủi cô ấy, lấy hết lý do này, nguyên nhân khác để biện minh rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Vợ tôi cũng chỉ mỉm cười, tỏ ra thông cảm nhưng đó chỉ là để cho tôi đỡ xấu hổ. Có thể vì tôi quá khô khan, cục cằn nên cô ấy phải tìm đến bạn thân để trút bầu tâm sự. Tất nhiên chủ đề sau đám cưới chính là đêm động phòng. Cô ấy không ngần ngại tường thuật lại chi tiết cuộc vui (thực ra là không vui chút nào), ngay cả những tình huống xấu hổ của tôi, cô ấy cũng nói cho bạn nghe rồi sau đó cả hai cùng cười phá lên.