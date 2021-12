Anh là người hướng ngoại, phóng khoáng, lịch sử tình trường dày dặn chẳng kém ai. Qua cách nói chuyện, tôi đoán anh là người đàn ông hiện đại, có lẽ không quan tâm đến chuyện vợ mình còn trinh hay đã mất. Lo nghĩ trăm bề, tôi quyết định giấu nhẹm quá khứ, theo anh về dinh. Và cuộc đời tôi chìm sâu trong địa ngục từ đây.

Chồng chưng hửng, thất vọng ra mặt ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi gần gũi. Anh hỏi thẳng: “Em mất rồi à?”. Tôi kể cho anh nghe mối tình thời sinh viên của mình, thừa nhận bản thân dại dột khi trao thân cho kẻ Sở Khanh. Anh cười nhạt: “Em dại thì còn ai khôn nữa? Sướng trước khổ sau thôi”.

Nhưng ngày sau đó, anh cho tôi hiểu rõ thế nào là “sướng trước khổ sau”. Anh xem tôi như người dưng, vô tâm và lạnh nhạt. Mỗi ngày, anh đi từ sáng đến đêm muộn mới về, hôm nào may mắn thì tỉnh táo, hôm nào chẳng may say xỉn, anh hành hạ tôi đủ đường. Anh “ném” vào mặt tôi những lời miệt thị ghê gớm: “Cô mà là nhà giáo cái nỗi gì, giáo dở thì có”, “Cô giáo mà ăn cơm trước kẻng thì còn dạy được ai?”, “Tưởng con nhà tri thức gia giáo thế nào, lấy vợ còn trinh mới khó, lấy vợ mất trinh tôi ôm một lúc cả mớ”…