Phụ nữ sở hữu những tính cách này, hôn nhân rất dễ đổ vỡ

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Với nhiều người phụ nữ, chính tính cách của họ lại là nguyên nhân khiến họ lỡ một lần đò, thậm chí qua nhiều lần đò vẫn không tìm được bến đỗ bình yên.

Những chuyện gia đình Sự kiện:

Ghen tuông vô lối

Phụ nữ hay ghen luôn khiến đàn ông ngạt thở. Anh ta sẽ mất dần các mối quan hệ với đồng nghiệp, với bạn bè thậm chí với khách hàng mang giới tính nữ. Phụ nữ ghen tuông vô lối có thể hình dung việc chồng ngoại tình ở bất kể với ai, bất kể khi nào và trong tình huống nào. Đó có thể do tính cách đa nghi, do sự tự ti vốn có, nhưng cũng có thể đó là một mầm bệnh. Nếu là vợ, bạn luôn trong trạng thái lo lắng và không tin tưởng vào chồng mình mà không có một chứng cứ hay một lý do nào đó, bạn cũng nên đi khám bác sĩ tâm lý để bảo vệ sức khỏe bản thân và giữ gìn cuộc hôn nhân của mình.

Ảnh minh họa.

Không ngừng so sánh

So sánh là một cách để con người luôn biết mình phải phấn đấu tiến lên. Nhưng có nhiều bà vợ luôn lấy việc so sánh như một thói quen. Trong bất cứ chuyện gì cũng có thể làm cô ấy so sánh: con học không giỏi bằng, chồng không kiếm nhiều tiền bằng, ngôi nhà đang ở không đẹp bằng, những chuyến du lịch ít hơn nhà kia, bữa ăn không ngon bằng... So sánh kiểu này luôn khiến người vợ rơi vào trạng thái căng thẳng và không hài lòng với hôn nhân.

Đàn ông rất ghét bị so sánh. Thậm chí với nhiều người, đó còn là sự xúc phạm. Sống với người phụ nữ luôn so sánh, hôn nhân sẽ trở nên mệt mỏi vì không bao giờ cô ấy hài lòng. Mà cuộc sống luôn có những người hơn bạn!

Không hiếu thuận

Phụ nữ là người quan trọng kết nối các thành viên trong gia đình. Để làm được việc đó, người vợ cần nhất phải có sự hiếu thuận với gia đình hai bên. Phụ nữ không có tính cách này gia đình chẳng thể yên ấm. Ai cũng có cha mẹ và được nuôi dưỡng, trưởng thành bởi cha mẹ. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ đến bố mẹ mình mà quên đi công ơn sinh thành của bố mẹ chồng thì từ tâm thế bạn đã có thể có những hành xử thiếu chân thành. Sống với người vợ không hiếu thuận, người chồng không an tâm bởi gia đình chưa trọn vẹn thì không lấy tâm thế đâu để lo việc ngoài xã hội. Nhiều người vì thế mà ly hôn!

Phụ nữ lẳng lơ

Phụ nữ lẳng lơ cho chồng cảm giác thiếu an toàn. Ở mức độ cao hơn, đó không còn là cảm giác nữa, đó là một nỗi lo. Người đàn ông không thể suốt đời sống với nỗi lo "bị cắm sừng" được. Đó là lý do với tuýp phụ nữ có tính cách này, hôn nhân cũng rất dễ đứt gánh dù theo cách chủ động hay bị động.