Phát hờn với anh chồng đếm từng cái “like” soi từng lượt “thả tim” vì ghen tuông

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 11:38 AM (GMT+7)

Có những đêm, lúc vợ ngủ, anh chồng ghen tuông còn lén xem điện thoại để đếm từng “like”, soi từng lượt “thả tim” để tìm người quan tâm vợ mình.

Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình đã được 8 năm, hiện tại cuộc sống ổn định, hài lòng với một gia đình với 4 thành viên. Hai con của tôi đứa lớn học lớp 2, còn đứa bé đã lên 3. Đời sống gia đình cũng khá thoải mái bởi thu nhập tốt, sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố và có xe ô tô để làm phương tiện đi làm, về quê…

Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, tôi và anh ấy đến với nhau từ lúc học đại học và đó là mối tình đầu của cả hai, đẹp và lãng mạn. Lúc đó, anh là sinh viên năm cuối, còn tôi là sinh viên năm thứ hai. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi và chồng đều hạnh phúc khi được ở bên nhau sau bao năm chờ mong.

Lấy nhau rồi, tôi cứ ngỡ như mơ. Chồng là người tôi luôn tin tưởng, yên tâm để đồng hành trong cuộc đời mình. Dù hơn 2 tuổi, song chúng tôi rất tương đồng về nhiều mặt, từ lúc yêu đến lúc kết hôn anh ấy đều luôn yêu thương, khiến tôi rất cảm động với tình cảm chân thành ấy.

Điều khiến tôi buồn và băn khoăn nhất ở anh ấy lại là tính ghen tuông dù nhận ra từ hồi còn mới yêu, nhưng giờ đây, điều này lại làm tôi sợ và lo lắng và cho rằng anh không tin tưởng, tôn trọng tôi.

Biết chồng có tính ghen, nên đi làm ở công ty cũng phải tiếp xúc, ngoại giao với những người đàn ông khác, tôi cũng đều phải chú ý nhiều hơn. Đi làm về muộn cũng đều thông báo rõ lý do về muộn. Thậm chí, đi dự tiệc hay đi mua sắm cũng cố gắng "check in" để chồng không nghĩ ngợi. Vì nếu tôi không làm thế, chồng sẽ cho rằng tôi đang "đi với ai đó". Tôi cũng tìm mọi lý do để không phải đi công tác xa.

Trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nam giới nếu chụp ảnh cũng không dám chụp ảnh hai người, hoặc đứng quá sát cạnh nam giới vì lỡ chụp bị chồng giận dỗi, tra hỏi. Tôi không hề để mật khẩu điện thoại, cho chồng nếu muốn có thể xem bất cứ lúc nào. Anh khó chịu khi điện thoại của vợ có các tin nhắn, cuộc gọi qua lại với nam giới trong một ngày hoặc trong vài ngày. Anh cho rằng, đó là điều bất thường, mặc cho tôi giải thích đó là hoàn toàn vì công việc. Ngay cả số lạ, anh cũng lấy số đó để tra trên ứng dụng xã hội xem đó là ai.

Mỗi lần tôi muốn chia sẻ cảm xúc hoặc mượn những câu nói hay để đăng lên trang cá nhân mạng xã hội thì chồng lại tức tối nghĩ rằng tôi đang "bắn tín hiệu" cho ai đó. Chụp được bức ảnh, muốn "sống ảo" đăng lên, chồng lại quy kết "thả thính" với trai. Có những đêm, lúc tôi ngủ, anh âm thầm xem điện thoại tôi, cất công đếm từng "like", soi từng lượt "thả tim" để xem ai thường xuyên quan tâm đến vợ mình...

Nhiều khi tôi cảm thấy buồn, căng thẳng trước sự ghen tuông vô cớ của chồng. Chồng tôi cũng nhận ra tính ghen quá đà đó, anh cũng tâm sự rằng bị ám ảnh bởi hiện nay nhiều người đang sống "thoáng" và dễ dãi nên lo ngại vợ sa ngã. Anh cũng từng chứng kiến vài trường hợp phụ nữ có gia đình, nhưng vẫn lén lút cặp bồ với bạn của anh, còn dẫn đi chơi, đi nhậu cùng.

Anh hợp tác cùng tôi đến gặp chuyên gia tâm lý để được tư vấn, chữa trị tâm lý, nhưng rồi thời gian sau đâu lại vào đó. Có lần anh đùng đùng đòi ly hôn chỉ vì tôi đi dự buổi tiệc về muộn, quy kết là tôi đi với bồ. Chúng tôi yêu nhau và có một gia đình hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen… Thế nhưng, tính ghen của chồng khiến tôi nhiều lần thấy buồn, thất vọng.

Tôi rất sợ gia đình rạn nứt, thậm chí đổ vỡ vì tính ghen tuông có phần mù quáng của chồng. Tôi phải làm gì bây giờ?

