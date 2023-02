Phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, vợ cao tay làm điều này khiến chồng hối hận vô cùng

Chính anh cũng đang không hiểu nổi bản thân mình (Ảnh minh họa)

Trước khi yêu và kết hôn với Ngân, Đạt đã trải qua 2 mối tình, trong đó, mối tình đầu khá sâu đậm kéo dài 4 năm với cô bạn cùng lớp đại học. Tình yêu thời sinh viên trong sáng, nhiều kỷ niệm và đậm chất ngôn tình của cặp đôi trẻ nhưng cũng đành dang dở sau khi An – người yêu của Đạt đi nước ngoài du học.

Khoảng cách về địa lý, sự khác biệt trong hệ tư tưởng ngày một lớn khiến cả hai thường nảy sinh những mâu thuẫn. Ít lâu sau, An chủ động nói lời chia tay.

Sau An, Đạt có yêu một nữ đồng nghiệp cùng công ty nhưng mối tình này kéo dài vỏn vẹn chừng 6 tháng vì cả hai nhận thấy có quá nhiều sự khác biệt. Người yêu này cũng không đem đến cho Đạt cảm giác hạnh phúc như lúc ở cạnh An.

Mãi đến 2 năm sau, Đạt quen Ngân. Ngân xinh xắn, nhẹ nhàng rất giống An. Sự chu đáo, tỉ mỉ, biết quan tâm mọi người của Ngân đã khiến Đạt nhiều lần nghĩ cô là bản sao của người yêu cũ. Đạt chủ động tán tỉnh Ngân và chỉ sau 1 năm quen và yêu nhau, 2 người đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Cũng giống như bao cặp đôi khác, vợ chồng Đạt cũng không tránh được những lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng cả hai vẫn dung hòa, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống để vun đắp tổ ấm cùng cô con gái nhỏ xinh xắn, dễ thương.

Ở Ngân, Đạt thấy được sự chung thủy, một người vợ đảm đang tháo vát, biết quan tâm đến gia đình. Đổi lại, Đạt khiến Ngân có cảm giác an toàn, một người chồng có chí tiến thủ, biết lo cho gia đình. Chưa khi nào 2 vợ chồng phải nghi ngờ nhau về chuyện đối phương ngoại tình.

Tuy nhiên, năm ngoái, lớp đại học của Đạt có tổ chức kỷ niệm 10 năm ra trường ở một resort ngoại thành Hà Nội. Chương trình diễn ra trong 1 ngày. Sau hôm đó, Ngân thấy chồng hay cầm điện thoại hơn nhưng nghĩ vì công việc nên cô không để ý nhiều.

Mãi đến gần đây, Ngân thấy mức độ "ôm" điện thoại của Đạt ngày càng nhiều. Anh còn cầm điện thoại vào nhà vệ sinh khá lâu. Mật khẩu điện thoại cũng đã bị đổi. Thỉnh thoảng Ngân còn thấy chồng vừa nhắn tin vừa cười nhưng khi bắt gặp ánh mắt của vợ, Đạt vội vàng quay sang làm việc khác.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo Ngân rằng chồng đang có điều gì giấu mình bởi 5 năm bên nhau, chưa khi nào Ngân thấy Đạt có biểu hiện lạ như vậy. Vì thế, Ngân bắt đầu để ý chồng hơn.

Nhờ kỹ thuật can thiệp, Ngân đã nhanh chóng phát hiện ra chồng thường nhắn tin với một người phụ nữ qua phần chat ở trên TikTok. Cô sốc khi phát hiện đó không ai khác chính là người yêu cũ của chồng.

Qua những gì họ nói chuyện với nhau, Ngân biết được trong buổi họp lớp hôm đó, Đạt đã gặp lại An. Cô đã về nước và giờ là trưởng phòng truyền thông của một công ty liên doanh nước ngoài. An vẫn giỏi giang, xinh đẹp và có sức cuốn hút như ngày nào.

Ngày đó, An đã chủ động nói lời chia tay trong khi Đạt vẫn còn yêu rất nhiều nên giờ gặp lại An và biết tin cô đã ly hôn, đang làm mẹ đơn thân, Đạt lại có suy nghĩ muốn bảo vệ cho người phụ nữ mình từng yêu hết lòng này.

Đạt cũng là người chủ động xin số điện thoại của An. Sau đó không lâu, anh cũng chủ động hẹn cô đi cafe với tư cách một người bạn cũ. Nhưng những dòng tin nhắn hai người họ gửi cho nhau, Ngân cảm nhận rõ ràng, cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.

Thậm chí, Đạt còn nói vợ hiện tại như là cái bóng của An. Đạt yêu Ngân cũng vì Ngân giống An. Biết là có lỗi với vợ con nhưng lúc nào Đạt cũng muốn được nói chuyện với An, muốn biết về cuộc sống riêng của hai mẹ con An và muốn được quan tâm cô như những ngày hai người còn yêu nhau. Mối quan hệ của họ đã kéo dài gần nửa năm nay và đã đi quá giới hạn.

Biết chuyện, Ngân buồn vô cùng nhưng cô lại chọn cách im lặng. Cô không đánh ghen như những người phụ nữ khác. Cô biết, đánh ghen chỉ làm cho mọi việc phức tạp hơn.

Vấn đề không phải ở người phụ nữ kia. Vấn đề quan trọng là chồng cô không phải chỉ là say nắng nhất thời mà từ trước đến nay, anh vẫn chưa quên được người yêu cũ và Ngân cũng chỉ là cái bóng của An. Đó là điều Ngân cảm thấy đau đớn nhất.

Sau 1 tháng suy nghĩ, Ngân quyết định không giữ một người chồng khi trái tim anh ta luôn ở bên một người phụ nữ khác. Khi Ngân nói cho Đạt về chuyện mình đã biết chồng ngoại tình với người yêu cũ cũng là lúc cô đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.

Khi ấy, Đạt tái mặt không nói nên lời. Anh không còn mặt mũi nào để nhìn vợ. Nhưng Đạt cũng không ngờ rằng, khi biết chồng ngoại tình, Ngân lại bình tĩnh đến như vậy. Cô không khóc lóc, không đánh mắng chồng tệ bạc, không yêu cầu phân chia tài sản, thứ Ngân mong muốn duy nhất là được mang theo con gái ra đi trong yên bình. Với Ngân, đó là tài sản quý giá nhất của cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng.

Khi Ngân kéo vali ra khỏi nhà cũng là lúc Đạt rơi vào vòng luẩn quẩn. Chính anh cũng đang không hiểu nổi bản thân mình. Đạt muốn quan tâm người yêu cũ nhưng khi vợ ra đi, anh lại cảm thấy trống trải, cảm giác mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời.

Nhiều đêm liền trắng đêm suy nghĩ, đưa lên bàn cân so sánh, Đạt nhận ra, mình không còn yêu An như trước. Người anh yêu thương là vợ và con gái hiện tại.

5 năm qua, anh đã có 1 gia đình hạnh phúc, một người vợ dịu dàng, luôn bao dung cho những lỗi sai của bản thân. Vậy mà, giờ đây, chỉ vì chạy theo những kỷ niệm viển vông trong quá khứ để rồi tự bản thân đã đạp đổ tất cả. Anh hối hận vô cùng nhưng đã quá muộn để cứu vãn cuộc hôn nhân này…

