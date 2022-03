Ông chủ bán cháo lòng kiếm 80 triệu/tháng bị từ chối phũ khi hẹn hò

Anh chàng có “thu nhập khủng” vẫn bị đàng gái từ chối vì lý do khiến ai cũng tiếc nuối.

Hẹn ăn trưa tập 329 cùng Cát Tường gặp gỡ Tiến Dũng (32 tuổi, Nam Định) – kinh doanh cháo lòng ở TP.HCM và Thùy Vi (29 tuổi, Đồng Nai) – nhân viên kiểm hàng.

Thùy Vi là người siêng năng trong công việc, biết vẽ, múa nhưng hơi nóng tính và hay quạu.

“Hiện tại em đã ly hôn cách đây 1 năm rưỡi và chưa có con. Hôn nhân kéo dài khoảng 3-4 tháng, anh hơn em nhiều tuổi, lúc đầu cứ tưởng anh lớn tuổi thì chín chắn nhưng không ngờ anh ấy rất khó chịu, gia trưởng. Anh muốn mình phải làm theo ý anh, nếu không thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Tìm hiểu được 7 tháng cũng biết tính anh nhưng sau này anh nghe lời cha mẹ nhiều quá lại lăng nhăng. Hai vợ chồng thường cãi lộn và chưa tin tưởng về tiền bạc, anh muốn quản lý hết khi nào cần anh mới đưa. Em muốn mẫu người chồng biết lo cho gia đình, không chi ly tính toán, đừng gia trưởng hay khắt khe đòi hỏi nhiều về phụ nữ quá”, đàng gái trải lòng.

Tiến Dũng cho biết, anh kinh doanh món cháo lòng vỉa hè cách đây 6 năm, nay nhân rộng ra thành một hệ thống nhiều chi nhánh. Hiện anh đang quản lý trực tiếp 3 chi nhánh, anh là người nấu và thuê người đứng bán. Hàng tháng anh thu nhập khoảng 60-80 triệu đồng khi đã trừ các chi phí.

“Em cũng là người từng đổ vỡ trong hôn nhân, ly dị được 6 năm. Cả hai làm chung công ty, từ ngày gặp nhau cho tới khi quyết định cưới chỉ có 15 ngày, lúc đó em ở quê mới 21 tuổi. Một phần do gia đình làm tới nên em bị cuốn theo, khi ấy còn quá trẻ chưa suy nghĩ được nhiều. Lấy nhau về nảy sinh rất nhiều vấn đề như kinh tế, tự do, tìm hiểu chưa kỹ… em quyết định vào Nam lập nghiệp để vợ ở lại quê. Tụi em ở với nhau được 3 năm và có 2 con, con gái lớn theo em còn con trai theo mẹ. Do dịch nên em gửi bé về cho mẹ chăm sóc, có phụ cấp hàng tháng tiền ăn, học và tiền quần áo”, ông bố hai con chia sẻ.

“Từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng nên với em ngoại hình bạn gái không cần quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn một chút, tính tình vui vẻ, hòa đồng và biết đối nhân xử thế với gia đình đôi bên. Là một người hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống cần thiết. Trong nhà chỉ có mình em là con trai nên em phải có trách nhiệm với ba mẹ, nếu một người nào đó đến với em mà không có trách nhiệm với ba mẹ và những đứa con của em thì chắc chắn em sẽ không chấp nhận”, anh nói thêm.

Mở cửa trái tim, cặp đôi từng qua một lần đò trò chuyện rất thẳng thắn. Ông bố hai con nói rằng: “Nhà anh chỉ có mình anh thôi, sau này nếu có xảy ra một sự cố gì đó mà anh phải về Bắc thì em có thể cùng anh đi ra ngoài đó không?”. Cô gái Đồng Nai ngại ngùng đáp: “Chắc em không ra được. Em yếu đuối chứ không khỏe, lại là con gái lớn trong gia đình, nhà không có con trai nên không thể đi xa được”.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, đàng gái từ chối hẹn hò với chàng trai gốc Bắc với lý do hai miền không phù hợp khiến bà mối có chút tiếc nuối.

