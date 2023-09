Nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay Nội Bài là ai?

Chiều 10/9, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày.

Khi máy bay đáp xuống, hình ảnh nữ sinh trong chiếc áo dài màu xanh thanh lịch tặng hoa cho Tổng thống Mỹ đã gây ấn tượng với nhiều người.

Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều qua (10/9). Ảnh: NVCC

Đó là em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội.

Ở trường lớp, Trà My được thầy cô giáo đánh giá là học sinh tích cực, hòa nhã với bạn bè. Về học tập, nhiều năm liền, My là học sinh giỏi. Em cũng từng sinh sống tại các nước như Canada, New Zealand nên ngôn ngữ Anh - Việt rất tốt.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận nhiệm vụ quan trọng, Trà My cho biết, em rất hồi hộp và lo lắng, xen lẫn hạnh phúc bởi đây là sự kiện quan trọng. Em đã lựa chọn trang phục áo dài bởi đây là trang phục truyền thống của Việt Nam.

Nhiều năm liền Trà My là học sinh giỏi, thông thạo tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Cũng theo Trà My, khoảnh khắc tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden rất ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời em. Bởi lẽ, em nhận thức được rằng, mình đang đại diện cho cả thế hệ trẻ Việt Nam gửi lời chào đến một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, đặc biệt trong một sự kiện tầm cỡ của quốc gia.

Trà My cho biết, khi nhận nhiệm vụ, em rất hồi hộp và lo lắng, xen lẫn hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Trước đó, để chuẩn bị cho việc ra sân bay tặng hoa Tổng thống, Trà My đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, tâm thế cũng như phong thái tự tin.

Nữ sinh cũng chia sẻ thêm, em có niềm đam mê với ngành Y khoa và có dự định sẽ theo đuổi ngành học này sau khi thi tốt nghiệp THPT vào năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]