Những người đàn ông có khả năng lừa dối bạn đời cao hơn hẳn người khác thường có những hành vi giống nhau

Chuyên gia về mối quan hệ Olga Levancukatin rằng những người đàn ông ngoại tình có những đặc điểm nhất định. Một khi bạn biết được những đặc điểm này, bạn sẽ sớm phát hiện ra, đỡ phí thời gian và đau khổ.

"Cho dù họ là những kẻ ngoại tình rất ranh mãnh, vẫn có những đặc điểm phân biệt được với những người đàn ông chung thủy", Olga, tác giả của cuốn sách nổi tiếng How To Be Selfish, nói.

Dưới đây là những đặc điểm gắn liền với những người đàn ông ngoại tình:

1. Đàn ông ngoại tình thường yêu bản thân quá mức

Một người yêu bản thân và muốn được khen ngợi, chú ý quá mức có xu hướng không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Nhà trị liệu tâm lý Coleman giải thích: "Những người này có nguy cơ lừa dối cao, vì họ thường viện lý do rằng, người bạn đời không đối xử với họ xứng đáng, hoặc họ bị bỏ rơi, không được người kia khen ngợi. Họ cũng rất ít khi suy nghĩ đến những tổn thương mà mình có thể gây ra cho bạn đời".

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 cũng cho thấy, những người có biểu hiện của sự thiếu sự đồng cảm về tình dục, lạm dụng các kỹ năng tình dục (thay vì đề cao yếu tố cảm xúc) và ích kỷ trong tình dục có nhiều khả năng ngoại tình hơn.

Những người yêu bản thân có xu hướng làm những gì họ muốn bất kể bạn nghĩ gì.

2. Đàn ông ngoại tình thường tham lam

Những người có nhiều khả năng lừa dối dường như luôn nghĩ rằng cỏ đồi bên kia xanh non hơn bên mình. Đó là lý do vì sao họ luôn thích khám phá các lựa chọn khác nhau, mà không chịu nhìn lại đồi cỏ của mình.

3. Đàn ông ngoại tình thường hay tán tỉnh phụ nữ khác, nói dối vợ

Người chồng lăng nhăng thường trêu đùa, tán tỉnh người xung quanh, ngay cả khi bạn đang ở cùng họ. Họ tìm thấy cảm giác thú vị của việc tán tỉnh và họ cảm nhận được sự mời mọc trong đó.

Việc này ngầm xác nhận và thôi thúc dục vọng của họ. Nếu bạn từng bắt quả tang chồng nói dối thì bạn phải cẩn thận hơn. Không phải tất cả những kẻ nói dối đều ngoại tình nhưng những người ngoại tình đều nói dối.

4. Đàn ông ngoại tình khi trong gia đình từng có người ngoại tình

Những người lớn lên trong bầu không khí gia đình chứng kiến sự phản bội và lừa dối có nhiều khả năng không chung thủy cao hơn.

Nhà trị liệu tâm lý và chuyên gia về các mối quan hệ Tina B.Tessina nói với Bustle cho hay: "Đôi khi, sự lo lắng về việc bị lừa dối có thể thúc đẩy tâm lý lừa dối đối phương. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vấn đề Gia đình cho thấy, những người tham gia khảo sát từng phải chứng kiến cha mẹ ngoại tình khi lớn lên có nhiều khả năng ngoại tình cao hơn. Các trải nghiệm với gia đình trong quá khứ chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta cư xử trong các mối quan hệ sau này".

5. Đàn ông ngoại tình thường buộc tội bạn đời ngoại tình

Bởi vì họ luôn có sự thôi thúc phiêu lưu tình ái nên cũng sẽ nghĩ rằng bạn giống họ và sẽ hoang tưởng bất cứ khi nào bạn nhìn ai hoặc dành lời khen ngợi cho người khác.

Những gì người đàn ông của bạn thấy trong bạn có thể chỉ là sự phản ánh những suy nghĩ, hành vi, hành động của anh ta. Trung thực mà nói, những người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ, bởi vì họ cũng không nghi ngờ bản thân mình.

6. Đàn ông ngoại tình thường không giữ được khoảng cách với người khác giới

Trong xã hội hiện nay, với sự giúp ích của công nghệ và mạng xã hội, người ta dễ liên lạc với nhau và cũng dễ dàng ngoại tình hơn. Trong xã hội hiện đại, chuyện ngoại tình quá nhiều. Đàn ông tìm phụ nữ, phụ nữ tìm đàn ông một cách dễ dàng.

Thực tế không chỉ như vậy, chuyện ngoại tình dẫn đến nhiều bi kịch xảy ra, con cái bất hạnh, cha mẹ ly tán. Nhân cách bị đánh giá và công việc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Việc ngoại tình khiến con người ta vui vẻ trong một phút chốc nhưng nỗi hối hận sẽ mang theo cả đời.

Không ít người đàn ông không giữ được khoảng cách với người khác giới. Dù đã có vợ con nhưng anh ta vẫn không thể kiềm lòng được khi nhìn thấy gái lạ. Nhiều người chỉ coi ngoại tình là đổi gió trong hôn nhân nhưng cuối cùng họ phải nhận lại hậu quả quá đắng cay.

7. Đàn ông ngoại tình thường có tình sử ngoại tình

Trước hết, anh chàng nào từng có kinh nghiệm về chuyện ngoại tình trong quá khứ, khả năng chàng lặp lại chuyện đó là rất cao. Chuyện ngoại tình cũng như một loại ma túy, một khi đã vượt qua ngưỡng giới hạn một lần, những lần sau việc bước qua lằn ranh giữa ngoại tình và chung thủy đối với chàng cũng không có gì là khó nữa.

Hoặc những anh chàng từng ngoại tình mà câu chuyện không bị phát giác, ngược lại còn để lại sự tự mãn, điều đó sẽ khuyến khích chàng tiếp tục hành vi đó thêm một lần nữa, lần nữa...

8. Đàn ông ngoại tình thường có nhiều bí mật

Giữ bí mật là một trong những đặc điểm chung nhất của một người đàn ông ngoại tình. Nếu chồng bạn sử dụng điện thoại nhiều hơn bình thường, thay đổi mật khẩu và không để bạn biết, đó đều là những dấu hiệu báo động.

Nếu người đó không có gì để che giấu, thì chắc chắn anh ấy sẽ để bạn nhìn vào điện thoại di động của mình.

Thậm chí, người kia có thể giữ bí mật về việc họ sẽ đi đâu, đi với ai và thời gian trở về. Hành vi này cho thấy, họ không muốn nói dối vì lo rằng sẽ để lộ sơ hở.

9. Đàn ông ngoại tình thường tự ti

Sự bất an cũng là đặc điểm chung của những người gian lận. Thật không may, nhu cầu thái quá được người bạn đời yêu thương và chú ý có thể dẫn tới việc họ lừa dối. Họ sợ rằng bản thân không đủ tốt hoặc họ sẽ phải cô đơn, chính vì thế họ cố gắng có một kế hoạch dự phòng.

