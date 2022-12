Những ngộ nhận có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sex

Chúng ta còn không ít ngộ nhận trong chuyện thầm kín (Ảnh minh họa)

1. Cực khoái âm đạo là chứng cứ, người đẹp đã trưởng thành

Cội nguồn ngộ nhận này xuất phát từ lập luận của cha đẻ phân tâm học, BS. Sigmund Freud (1856-1939), nhà khoa học khẳng định, người phụ nữ trưởng thành có thể thụ hưởng cực khoái từ công đoạn âm đạo tiếp đón dụng cụ đàn ông, trái lại nếu đạt được cực khoái từ kích thích điểm C (clitoris), chứng tỏ đối tượng chưa trưởng thành.

Nhà khoa học Áo qua đời đã trên 83 năm, song quan niệm sai lầm của ông vẫn sống mãi.

Chứng cứ khoa học mới nhất cho thấy, khoảng 75% phụ nữ cần kích thích điểm C, để có cực khoái và/hoặc vươn tới cực khoái bằng cách thức này, trong khi tối đa chỉ 25% chị em lên đỉnh từ công đoạn âm đạo tiếp đón 'cậu nhỏ' (trong đó có vai trò nhất định của điểm C, vì lý do giải phẫu học nữ giới).

2. Kích cỡ 'cậu nhỏ' đóng vai trò quyết định

Xem ra nhiều người vẫn không tin sự thật từ hàng chục công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh, sự hài lòng từ sinh hoạt tình dục phụ thuộc nhiều hơn vào phương diện tâm lý, mối quan hệ tình cảm, sức khỏe người trong cuộc so với hình hài và size 'cậu nhỏ'.

Không ít phu nhân vẫn ngộ nhận, kích cỡ 'cậu nhỏ' đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng sinh hoạt vợ chồng.

Lời chuyên gia: Đến khi chưa có chứng cứ khoa học khẳng định vai trò quan trọng mang tính quyết định của size dụng cụ sung sướng đàn ông với mức độ hài lòng từ “chuyện ấy”, thay vì than thân trách phận, tốt hơn hãy học hỏi và làm giầu kỹ năng trên giường ngủ.

3. Cực khoái cùng lúc là chứng cứ cặp đôi có hôn nhân mĩ mãn

Sai bét. Thứ nhất, ngoài cực khoái, các cặp vợ chồng thực hành sex còn vì nhiều mục đích khác.

Coi cực khoái cùng lúc là chứng cứ cặp đôi có hôn nhân mĩ mãn, vô tình bạn đã hạ thấp vai trò không ít giá trị tình cảm, tinh thần… trong mối quan hệ vợ chồng.

Tiếp theo, hoàn toàn tự nhiên và bình thường- phụ nữ và đàn ông có tốc độ khác nhau đi đến làn sóng hưng phấn tột độ, cơ thể phản ứng không đồng nhất với hành vi mơn trớn, âu yếm, hòa nhập và đạt được cực khoái vào những thời khắc khác nhau hoặc hoàn toàn không vươn tới.

Ngoài ra sinh hoạt thầm kín biến đổi bởi lối sống, tuổi tác và sức khỏe người trong cuộc. Vợ chồng thụ hưởng cực khoái cùng lúc là lý tưởng, song thực tế không dễ có.

Vì thế sẽ lãng phí thời gian, nếu cặp đôi cay cú tìm kiếm cực khoái cùng lúc hoặc coi đó là đáp án của hôn nhân mĩ mãn.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhung-ngo-nhan-co-the-anh-huong-khong-nho-den-sex-post1495335.tpoNguồn: https://tienphong.vn/nhung-ngo-nhan-co-the-anh-huong-khong-nho-den-sex-post1495335.tpo