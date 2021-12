Những lời chúc Giáng Sinh Noel ngắn gọn hay ý nghĩa nhất

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 07:00 AM (GMT+7)

Lời chúc giáng sinh Noel ngắn gọn hay và ý nghĩa sẽ mang đến cho những người bạn sự ngọt ngào ấm áp, đầy yêu thương. Dưới đây là tổng hợp những lời chúc Giáng sinh hay giúp bạn gửi trọn tình cảm đến những người thân yêu.

1. Lời chúc giáng sinh tiếng anh

- May your Christmas be filled with special moments, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness. (Chúc bạn một Giáng sinh chứa chan những giây phút đặc biệt, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên người nhà. Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui và một năm hạnh phúc.)

- With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you. (Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Ngó mọi điều bình an sẽ đến với bạn.)

- It seems that Christmas time is here once again, and it is time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead. (Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi gởi đến bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng Sinh lành, và chúc bạn một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng.)

- Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you. (Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất dành cho bạn.)

- Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas. (Giáng sinh vẫy cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn một Giáng Sinh thần kỳ.)

- I hope Santa is good to you this year because you only deserve the best. Merry Christmas from our family to yours. (Tôi hi vọng ông già Noel sẽ đem đến cho bạn những điều tốt lành nhất bởi bạn xứng đáng với điều đó. Gia đình tôi xin được chúc mừng Giáng Sinh tới bạn)

- Fill your heart with the warmth that is the closeness of your family, friends and loved ones this holiday season and forever. (Lấp đầy trái tim của bạn với sự nồng ấm, gần gũi bên gia đình, bạn bè và tình yêu không chỉ trong mùa lễ hội mà còn mãi mãi về sau)

- Christmas is the proof that this world can become a better place if we have lots of people like you who fills it with happiness and hope (Giáng Sinh là một minh chứng rõ ràng rằng thế giới là một nơi tốt đẹp nếu chúng ta được ở bên những người yêu thương chúng ta bằng sự hạnh phúc và niềm hi vọng)

- There are so many gifts I want to give to you this Christmas. Peace, love, joy, happiness are all presents I am sending your way. (Có quà nhiều món quà tôi muốn gửi tới bạn dịp Giáng Sinh. Đó là sự an lành, tình yêu, sự vui vẻ và niềm hạnh phúc)

- Our friendship has proved to me that truly all I want for Christmas is you. Merry Christmas my dearest friend. (Tình bạn của chúng ta có một ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi, tất cả những gì tôi muốn trong ngày lễ giáng sinh là bạn. Chúc bạn một Giáng Sinh vui vẻ, người bạn yêu quý của tôi)

- Merry Christmas, and may this new year bring you joy and laughter. To be happy is the greatest wish in life. (Chúc mừng Giáng Sinh và hi vọng năm mới của bạn sẽ ngập tràn trong niềm vui và tiếng cười. Luôn luôn hạnh phúc là điều ước tuyệt vời nhất trong cuộc đời này).

2. Lời chúc giáng sinh cho người yêu

- Em yêu à! Đây là lần đầu tiên anh có kế hoạch đi chơi Noel. Anh rất háo hức bởi chúng ta sẽ quấn khăn, đội mũ và cầm tay nhau đi dạo dưới thời tiết lạnh giá. Thật thích phải không em? Anh mong rằng Noel này và thật nhiều Noel nữa chúng ta sẽ ở cạnh nhau, em nhé! Chúc người anh yêu một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp.

- Cô gái anh yêu à! Chúc em luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cho dù em đi tới đâu thì anh vẫn mãi theo từng bước chân em. Anh mong chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời và dìu dắt nhau qua nhiều dông bão. Anh hạnh phúc khi được thấy em cười mỗi ngày và bên cạnh em khi em cô đơn nhất. Với anh như vậy là đủ. Giáng Sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé một nửa của đời anh! Anh yêu em!

- Noel này anh muốn có một điều ước. Anh mong chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì anh sẽ mãi yêu em như lúc ban đầu. Chúc người anh yêu một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Em mãi là công chúa của anh!

- Hôm nay khi Chúa mở cánh cổng Thiên Đường, Người đã nhìn anh và hỏi: Con muốn ước điều gì? Anh trả lời rằng: Xin Người hãy ban cho người con yêu thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc!

- Công chúa của anh! Trong đêm Giáng Sinh đang có một người nghĩ về em đó. Em có biết là ai không? Chính là anh đó! Anh mong một nửa của anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an! Anh yêu em!

- Noel này sẽ trở nên lạnh lẽo khi anh không có em bên cạnh. Hứa với anh sẽ mãi luôn yêu và bên cạnh anh em nhé! Chúc em Giáng Sinh an lành, ấm áp và bình an! Anh mãi yêu em!

- Noel đến rồi, anh chúc em những gì tốt đẹp nhất. Chúc cho người con gái anh yêu lúc nào cũng nở tươi nụ cười! Yêu em nhiều lắm!

- Noel này sẽ trở nên lạnh lẽo khi anh không có em bên cạnh. Hứa với anh sẽ mãi luôn yêu và bên cạnh anh em nhé! Chúc em Giáng Sinh an lành, ấm áp và bình an! Anh mãi yêu em!

- Noel tới rồi! Anh chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chúc cho người con gái anh yêu lúc nào cũng luôn nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc. Mãi yêu anh nhé cô gái!

- Giáng Sinh lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng khi không có em. Mùa hè ấm nhưng không ấm bằng khi được cạnh bên em. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người anh yêu! Merry Christmas!

- Noel của anh năm nay sẽ không còn giá rét, cô đơn nữa, vì anh biết sẽ có một vòng tay ôm anh thật chặt và cùng anh đi đến hết con đường em nhé. Yêu em thật nhiều…

3. Lời chúc giáng sinh ngắn gọn

- Giáng sinh an lành

- Noel ấm áp bên gia đình.

- Noel ngập tràn tình yêu của Chúa.

- Giáng sinh vui vẻ

- Chúc bạn và gia đình giáng sinh ấm áp và năm mới vui vẻ rộn ràng yêu thương.

- Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ hưởng một ngày giáng sinh cùng gia đình nhé

- Chúc anh chị mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân!

- Kính chúc bạn và gia đình mùa giáng sinh vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc!

- Về quê hay ở nhà hay đi học gì thì cũng chúc có một mùa giáng sinh vui vẻ và phước hạnh nha.

- Mong anh em bạn bè ở xa nhà được bình yên. Chúc sớm, chúc Giáng sinh và năm mới vui vẻ.

- Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành chúa ban phước lành cho mọi người.

- Chúc tất cả mọi người mùa giáng sinh an lành. Ấm áp và hạnh phúc nhé. Merry christmas.

4. Lời chúc giáng sinh công giáo

- Chúc mừng Giáng Sinh! Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có một mùa Noel ấm áp!

- Hòa chung không khí ngày Noel, chúc bạn có một sức khỏe dồi dào, một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp bên người thân yêu. Merry Christmas!

- Cầu xin Chúa Hài Đồng Giêsu sẽ luôn ở bên cạnh che chở bạn và gia đình!

- Một mùa Noel nữa lại về, chúc bạn và gia đình thật nhiều niềm vui, một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.

- Nguyện cầu mọi điều may mắn, muôn vàn hồng ân sẽ đến với bạn trong dịp Giáng Sinh này.

- Chúc bạn và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp và hưởng nhiều hồng ân của Chúa.

- Thân chúc bạn và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp. Chúa sẽ ban phước lành đến cho bạn! Amen!

- Chúc bạn và gia đình một mùa Noel thật ấm áp, hạnh phúc và may mắn.

- Nguyện xin Chúa ban phước mang may mắn, sự bình an đến với bạn và gia đình.

- Chúc một mùa Giáng sinh thánh thiện sẽ đến với mọi người, chúc một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

-Giáng sinh đã về. Cầu xin cho Thánh ý của Chúa được thể hiện, sự bình an và may mắn sẽ đến với mọi người.

- Chúc một mùa Giáng sinh an lành sẽ đến với mọi người. Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn. tôi và mọi người.

5. Lời chúc giáng sinh cho khách hàng

- Nhân dịp Giáng Sinh và năm mới sắp đến, chúc bạn và gia đình luôn được mạnh khỏe, may mắn và bình an. Chúc riêng bạn mùa Noel này sẽ sớm có gấu để không còn thấy lạnh nữa nhé. Merry Christmas!

- Giáng Sinh đến rồi! Mình chúc cho những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn và gia đình. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là một ngày thật hạnh phúc và ý nghĩa với bạn.

- Chúc chị có một mùa Giáng Sinh với đầy những khoảnh khắc đặc biệt, bình yên, hạnh phúc và vui vẻ bên người thân và gia đình ạ.

- Chúc cho cô bạn đồng nghiệp dễ thương của tôi luôn được hạnh phúc, vui vẻ và xinh đẹp không chỉ trong mùa Noel này mà còn nhiều mùa Noel nữa. Hi vọng chúng ta sẽ mãi là những người đồng nghiệp tốt nha.

- Nguyện xin Chúa ban phước lành, may mắn, niềm vui và hạnh phúc cho bạn và gia đình. Chúc bạn một mùa Giáng Sinh thật ý nghĩa nhé.

- Cảm ơn ấy đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tớ để tớ sớm hòa nhập được với môi trường làm việc nhé. Chúc ấy có một mùa Giáng Sinh ấm áp bên cạnh "anh người yêu", bạn bè và gia đình. Merry Christmas!

- Gửi tới cậu, người bạn đồng nghiệp thân yêu của tớ những lời chúc mừng thân thương nhất. Chúc cậu đón nhận Giáng Sinh an lành và một năm mới hạnh phúc nhé! Nhanh chóng cho cả phòng mình ăn cỗ nữa nha! Hihi.

- Merry Christmas! Chúc bạn cùng bàn của tôi có một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt nhé. Chúc bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương để cả phòng mình được uống rượu mừng nào.

- Giáng sinh đã về, năm mới cũng sắp tới. Công ty chúng tôi xin chúc cho quý khách, có một mùa giáng sinh vui vẻ bên gia đình, người thân.

- Có được trọn vẹn yêu thương, vui vẻ và ấm áp. Một năm mới thuận lợi trong công việc, cũng như cuộc sống. Merry Christmas and Happy New year!

- Cảm ơn quý khách hàng, đã đến với dịch vụ của chúng tôi. Công ty chúng tôi xin chúc quý khách hàng, 1 mùa giáng sinh an lành, ấm áp, và hạnh phúc bên người thân yêu. Merry Christmas..!

- Chúc Giáng sinh vui vẻ! Chúc quý khách có một đêm Noel tràn đầy niềm vui, ngọt ngào hạnh phúc và bình yên thật nhiều..!

- Kính chúc quý khách hàng, có một mùa giáng sinh an lành và ấm áp, một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều niềm vui..! Merry Christmas and Happy New year..!

- Cảm ơn bạn rất nhiều, vì tất cả sự tin tưởng của bạn, đã giành cho chúng tôi trong năm nay. Chúc bạn giáng sinh vui vẻ, và năm mới hạnh phúc..!

- Gửi đến quý khách lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, của mùa giáng sinh này. Và những lời chúc tốt đẹp nhất, cho hạnh phúc trong năm mới. Giáng sinh vui vẻ..!

6. Lời chúc giáng sinh ý nghĩa cho bạn bè

- Hy vọng mùa lễ hội này sẽ mang lại nhiều may mắn và sức khỏe tốt cho bạn và gia đình. Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc!

- Cầu mong Giáng sinh của bạn được hồng ân với hòa bình, niềm vui và phước lành! Chúc bạn giáng sinh vui vẻ!

- Giáng sinh vui vẻ! Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho cuộc sống của bạn những phước lành vô hạn vào ngày này

- Chúc bạn giáng sinh vui vẻ. Cầu mong bạn nhận được tất cả những gì bạn mong muốn và mơ ước. Cầu mong Giáng sinh này mang lại cho bạn tất cả những gì bạn cần trong cuộc sống. Giáng sinh vui vẻ!

- Chúc Giáng sinh vui vẻ! Và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

- Chúc mùa lễ của bạn ngập tràn niềm vui và yêu thương. Chúc mừng giáng sinh tới bạn và gia đình!

- Bạn là lý do tại sao Giáng sinh này cảm thấy rất đặc biệt đối với tôi. Thật biết ơn vì đã có bạn trong cuộc đời tôi. Giáng sinh vui vẻ!

- Giáng sinh vui vẻ bạn nhé. Chúc bạn giáng sinh này sẽ mang lại thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho anh.

- Merry Xmas, tình yêu! Bạn là phước lành lớn nhất của cuộc đời tôi và tôi trân trọng bạn mỗi ngày!

- Cầu mong mùa Giáng sinh vui vẻ này sẽ mang lại mọi thành công cho bạn. Chúc bạn đạt được những gì bạn hướng tới trong cuộc sống. Giáng sinh vui vẻ!

- Cầu mong mùa Giáng sinh chỉ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho bạn và gia đình đáng yêu của bạn. Giáng sinh vui vẻ!

- Tôi cầu chúc mùa thánh này mang lại hạnh phúc dồi dào trong cuộc sống của bạn. Chúc một Giáng sinh vui vẻ đến bạn thật ngọt ngào!

- Hãy để sự kỳ diệu của tình yêu làm bừng sáng nụ cười và soi sáng tâm hồn chúng ta. Chúc giáng sinh vui vẻ cho người đáng yêu nhất mà tôi biết!

7. Lời chúc giáng sinh cho đồng nghiệp

- Cầu mong Giáng sinh này mang lại niềm vui và phước lành trong cuộc sống của bạn. Giáng sinh vui vẻ, đồng nghiệp thân mến.

- Có thể Mùa lễ này mang đến cho bạn hy vọng và cơ hội. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt đẹp này. Giáng sinh vui vẻ.

- Chúc những ngày lễ của bạn tràn ngập tình yêu và niềm vui. Chúc bạn có một thời gian tuyệt vời với bạn bè và gia đình của bạn trong Giáng sinh này! Gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến bạn!

- Những người đồng nghiệp như bạn khiến công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và nơi làm việc cũng thân thiện hơn rất nhiều. Tận hưởng Giáng sinh bên tất cả gia đình, bạn bè và thật nhiều tình yêu thương!

- Tôi cảm thấy may mắn khi được chia sẻ nơi làm việc với một người tuyệt vời và hữu ích như bạn. Tận hưởng kỳ nghỉ của bạn. Xin Chúa luôn phù hộ cho bạn. Giáng sinh vui vẻ!

Mong bạn đón Giáng sinh đáng nhớ và quý giá nhất bên gia đình và bạn bè. Có một lễ kỷ niệm may mắn.

- Sự hướng dẫn và gợi ý của bạn sẽ luôn giúp tôi làm tốt nhất công việc. Tôi muốn chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ tràn đầy yêu thương và bình an!

- Cảm giác thật tuyệt khi có cơ hội làm việc với một người biết nhiều nhưng vẫn khiêm tốn như vậy mọi lúc. Giáng sinh vui vẻ!

- Tôi cảm thấy may mắn khi được trở thành đồng nghiệp. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc trong Giáng sinh này!

8. Lời chúc giáng sinh cho cô giáo

- Chúc Cô và gia đình hưởng mùa Giáng sinh an bình thánh thiện, năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc trong Chúa Hài đồng và Mẹ Maria.

- Chúc Cô một mùa Giáng sinh an lành, muôn vàn Hồng ân và có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

- Giáng sinh đã về. Cầu xin cho Thánh ý của Chúa được thể hiện, sự bình an và may mắn sẽ đến với thầy/cô.

- Cùng kỉ niệm ngày sinh ngày sinh đứa con của chúa trời, chúa Jesus, cầu chúc cho trái tim bạn sẽ tìm thấy sự bình yên của thiên đường.

- Giáng sinh đến với tràn ngập niềm tin, hy vọng và tình yêu. Con muốn gửi tất cả chúng tới thầy/cô và gia đình vào kỳ Giáng Sinh này.

- Cầu chúc cho thầy sẽ nhận được sự kỳ diệu, sự vui vẻ vào ngày lễ Giáng Sinh. Cảm ơn thầy đã luôn dạy con những điều hay cho con.

- Biết ơn cô đã luôn ủng hộ và dõi theo con trong mỗi bước đi. Chúc cô luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe! Merry Christmas!

9. Lời chúc giáng sinh cho sếp

- Em thấy mình thật may mắn vì được làm một phần của công ty và có một người dẫn đường tuyệt vời như sếp. Chúc sếp và gia đình có một mùa Giáng Sinh ngập tràn hồng ân Thiên Chúa, chúc sếp luôn vững vàng để đưa công ty của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa.

- Sếp là một người chỉ đường và dẫn lối tuyệt vời. Chúng em mong sao mùa Giáng Sinh này và nhiều mùa Giáng Sinh sau nữa sếp sẽ luôn vững vàng, kiên định để chèo lái công ty ngày một phát triển. Chúc sếp và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.

- Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến sếp của em trong mùa Giáng Sinh năm nay. Chúc sếp có một đêm Giáng Sinh tuyệt vời cùng một năm mới thật hạnh phúc và nhiều thành công!

- Giáng Sinh về... mong Chúa sẽ ban phước lành đến sếp của chúng em. Sếp hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận món quà tuyệt vời dưới cây thông Noel nhé. Merry Christmas And Happy New Year!

- Noel đến rồi! Chúc sếp yêu quý của chúng em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sớm tìm được một nửa yêu thương để mùa đông này không lạnh nữa sếp nhé. Chúc sếp may mắn... nhưng không phải may mắn lần sau đâu nhé.

- Văn phòng làm việc của chúng ta đang rộn ràng lời ca tiếng hát chào mừng ngày Giáng Sinh. Noel của sếp cũng đang được trang trí bởi tình yêu ngập tràn từ những người nhân viên tinh nghịch như chúng em đó ạ. Merry Christmas!

10. Lời chúc giáng sinh cho cha xứ

- Chúc Cha và gia đình hưởng mùa Giáng sinh an bình thánh thiện, năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc trong Chúa Hài đồng và Mẹ Maria.

- Chúc Cha mùa Giáng sinh, Noel an lành, muôn vàn Hồng ân và có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

- Giáng sinh đã về. Cầu xin cho Thánh ý của Chúa được thể hiện, sự bình an và may mắn sẽ đến với mọi người.

- Cùng kỉ niệm ngày sinh ngày sinh đứa con của chúa trời, chúa Jesus, cầu chúc cho trái tim bạn sẽ tìm thấy sự bình yên của thiên đường.

- Giáng sinh đến với tràn ngập niềm tin, hi vọng và tình yêu. Con muốn gửi tất cả chúng tới cha và gia đình vào kỳ Giáng Sinh này.

- Cầu chúc cho Cha sẽ nhận được sự kỳ diệu, sự vui vẻ vào ngày lễ Giáng Sinh. Cảm ơn Cha đã luôn cầu nguyện cho con.

- Biết ơn Cha đã luôn ủng hộ và dõi theo con trong mỗi bước đi. Chúc Cha luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe!

11. Lời chúc giáng sinh cho bố mẹ

- Cảm ơn bố mẹ vì tất cả tình yêu, sự quan tâm và hướng dẫn. Con yêu bố mẹ nhiều hơn bố mẹ có thể tưởng tượng. Chúc mừng giáng sinh bố mẹ yêu quý.

- Giáng sinh là tất cả về gia đình và tình yêu và sự quan tâm. Cảm ơn bố mẹ đã cho con hiểu giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Chúc bố mẹ giáng sinh vui vẻ. Yêu bạn.

- Trong suốt cuộc đời, con đã luôn muốn trở thành một người như bố mẹ! Con ngưỡng mộ bố mẹ vì một người tốt bụng. Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn vì bố mẹ đã luôn yêu con thật tốt.

- Con cảm ơn Chúa đã ban phước cho con có được bố mẹ luôn ủng hộ nhiệt tình nhất. Không có hai người, tôi chẳng là gì cả. Giáng sinh vui vẻ.

- Bố mẹ luôn là niềm vui, người tuyệt tuyệt vời trong cuộc đời con. Cảm ơn vì đã luôn hi sinh tất cả vì con. chúc bố mẹ giáng sinh vui vẻ.

12. Lời chúc giáng sinh dành cho con gái và con trai

- Con trai yêu dấu, dù con đi bất cứ đâu, cầu chúc phước lành của Chúa luôn bảo vệ con. Tình yêu và lời cầu nguyện của bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Giáng sinh vui vẻ.

- Mong dành được nhiều thời gian bên con trong Giáng sinh này. Cho tới lúc đó, chúc con mùa Giáng sinh tuyệt vời nhất.

- Trong số các điều tốt đẹp mà bố mẹ nhận trong cuộc sống, con là người tuyệt vời nhất bởi chỉ có con mới lấp đầy được trái tim, niềm vui của bố mẹ. Merry Christmas.

- Giáng sinh là một thời gian rất đặc biệt để tận hưởng từng khoảnh khắc của nó với những người thân yêu. Cảm ơn con vì đã trở thành người con trai của bố mẹ. Bố yêu con nhiều lắm. Giáng sinh vui vẻ.

- Có con là món quà tuyệt vời nhất của bố mẹ. Chúc con giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc.

- Giáng sinh vui vẻ! Con tỏa sáng hơn cả ngôi sao trên ngọn cây, con gái. Chúc con một kỳ nghỉ lễ kỳ diệu.

- Con lấp lánh và tỏa sáng từ bên trong, con gái. Cầu mong những ngày lễ mang lại cho con tất cả niềm vui và hạnh phúc trên thế giới.

- Con gái Giáng sinh vui vẻ. Với mỗi năm trôi qua, con càng tỏa sáng hơn. Chúc con trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thật thú vị.

- Con gái Giáng sinh vui vẻ. Con là món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ có trong cuộc đời mình. Chúc con một kỳ nghỉ lễ tràn ngập niềm vui & yêu thương.

- Giáng sinh vui vẻ nhé con gái yêu. Gửi đến con lời chúc ấm áp cho mùa lễ tươi sáng, vui vẻ. Mẹ yêu con rất nhiều.

- Giáng sinh vui vẻ nhé con gái yêu. Chúc con có kỳ nghỉ lễ thật thú vị. Chúc cho ngày của con ngập tràn những điều mà con yêu thích.

Lời chúc giáng sinh hay an lành giúp bạn thể hiện tình cảm dành tặng đến người yêu thương quan trọng. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn cho mình những lời chúc phù hợp để bày tỏ tình cảm đến người thân yêu.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-loi-chuc-giang-sinh-noel-ngan-gon-hay-y-nghia-nhat-50202124126584541.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-loi-chuc-giang-sinh-noel-ngan-gon-hay-y-nghia-nhat-50202124126584541.htm