Những hiểu lầm tai hại của nàng về chàng khi 'nhập cuộc yêu'

Eva nghĩ mình là số Một

Thậm chí Eva còn nghĩ rằng Adam của riêng mình sẽ bất lực với tất cả đàn bà còn lại trên đời. Có lẽ đây là tưởng tượng hài hước nhất mà những Eva như thế này cống hiến cho thế giới. Bởi sự tự tin đó, Eva cho rằng được ân ái với nàng là đặc ân, “mưa” khi nào mát mặt khi ấy. Nếu nàng có sập cánh cửa libido không lý do, chàng cũng nhẫn nại chờ đợi, dù là trong vô vọng.

Đặt mình ở vị trí kẻ ban phát, Eva đã không hiểu quy luật trao - nhận bình đẳng của ân ái. Nàng cũng nhầm nốt khi nghĩ rằng đàn ông chỉ có thể cuồng nhiệt như thế với người đàn bà duy nhất mà anh ta tôn sùng. Si tình, đó là bản chất, một đặc tính cơ địa giời ban không đều cho mỗi người. Ở chiều ngược lại, người bẩm sinh không si tình thì không thể đắm đuối với bất cứ ai. Thế mới có những người vợ/ người tình hợp pháp ngã bổ chửng khi biết chàng trai dại khờ đã lặng lẽ có phương án hai trong nhiều năm. Đau hơn nữa, với chàng, mối tình nào cũng tha thiết ngang nhau.

Bạn hãy nhớ, chàng đã có thể phát ốm vì sự hững hờ của bạn thì cũng có thể rũ rượi vì sự lạnh lùng của một người đàn bà khác. Bởi vì bản chất của chàng là ưa sự cuồng nhiệt, nghiện mọi va chạm với người đàn bà đang trong mối quan hệ yêu đương. Cũng như vậy với chàng lạnh lùng. Eva đừng lo người ấy chỉ nhạt nhẽo với mình. Mọi phụ nữ qua tay chàng đều chung hưởng quả đắng như nàng vậy thôi.

Đặt quá nhiều câu hỏi trong lúc đó

Hà My là một phụ nữ đã ly hôn. Công ty cô có chuyến dã ngoại tại một nhà vườn tuyệt đẹp ở ngoại ô, bên một dòng sông thơ mộng. Câu chuyện trong ánh lửa trại có chủ đề là Lạc đề, bởi vì những người trẻ trêu chọc nhau đủ chuyện, trong đó có cả một vụ cá cược dự đoán cuộc tình của chàng kỹ sư trẻ vừa bỏ người yêu. Một anh lớn tuổi khẳng định: Rồi nó lại quay lại với cô kia thôi, bao nhiêu lần như thế rồi anh biết. Trong khi chính chủ khăng khăng: Không hề. Em phải hiểu em hơn ai hết chứ. Em không thể nào tha thứ cho cái đứa mình vớt từ bùn lên mà lại không chung tình với mình.

Đêm xuống huyền hoặc trong hơi sương lành lạnh, Hà My chú ý hơn tới kỹ sư trẻ không hẳn vì câu chuyện tình hấp dẫn mới nghe mà vì cô không thể lầm được, những va chạm không hề vô tình. Cô vốn nhạy cảm với những tín hiệu tình ái, cũng vì nhạy quá mà khó tồn tại lâu trong quan hệ với riêng một ai. Nhầm sao được khi kỹ sư trẻ làm như vô tình đổi chỗ ngồi sát cạnh cô, mỗi lần nhoài người ra đẩy củi vào bếp lửa lại quẹt qua đùi cô một cái. Trong cô dâng lên một xúc cảm gì đó gần như sự kiêu hãnh bởi ý nghĩ trong đám đông các cô gái trẻ trung phơi phới, chàng trai sáng giá nhất công ty lại chọn cô. Cô mang tâm trạng chờ đợi một điều gì đó sẽ tới mà cô vừa mong nó thành sự thật lại vừa mong nó đừng bao giờ đến. Bởi vậy khi kỹ sư trẻ đề nghị: Chị My đi vào bar với em, em sẽ pha cho cả nhà một loại cocktail đặc biệt, cô đã đi theo anh ta như một rô bốt được lập trình sẵn. Hai người đi đến chỗ khuất với đám lửa trại, kỹ sư bất ngờ ôm mạnh lấy cô, tới tấp phủ lên môi cô, lên khắp mặt cô những nụ hôn. Giãy giụa trong một phản xạ vừa chống đối lại vừa buông thả, cô gần như không thở được nữa. My hoàn toàn chân không chạm đất cho đến khi thấy trước mặt mình là trần nhà trắng toát chứ không phải là bầu trời đầy sao ban nãy nữa. Mùi chăn gối thơm mát khiến cô hơi tỉnh lại sau một trường ca nghiến ngấu. Lý trí chậm chạp trở lại, cô dùng cả hai tay đẩy cả khối thép nung chảy đang chực đổ ập vào mình:

- Em, thôi đừng… Chị sợ.

- Sợ gì?

- Em đang tâm trạng. Chị không muốn thành kẻ thế chỗ.

- Vớ vẩn. Chị không hiểu mình đang nói gì đâu.

- Thế sao em lại chọn chị?

- Nhìn chị gợi cảm quá.

- Nhưng ở đây còn nhiều cô trẻ hơn.

- Chị đặt nhiều câu hỏi quá. Chị cũng thích em, đúng không nào?

- Nhưng… Nhưng…

- Chả nhưng gì cả. Chị thích em. Em thích chị. Và chúng ta không mắc lỗi với ai cả.

- Nhưng… nhanh quá.

- Ôi sao lại có khái niệm nhanh chậm ở đây - Kỹ sư trẻ buông hẳn tấm thân đàn bà trước đó vài phút anh ta còn đang xiết rất chặt

- Chị không sẵn sàng. Vậy thôi vậy.

Một thời gian sau đó, họ chính thức là một cặp. Tình yêu của kỹ sư trẻ khiến Hà My đã dần có niềm tin trở lại vào đàn ông, không còn mặc cảm vướng phải “tình một đêm” như nỗi lo sợ mơ hồ của cô. Nhưng trong cô vẫn còn cảm giác tiếc nuối vì đã vuột mất một đêm tình ái chắc chắn là vô cùng nóng bỏng, không dễ gì gặp lại trong đời. Chính những câu hỏi lạc lõng vào lúc cao trào mới làm họ bị phân tán, thậm chí tổn thương. Eva cứ tưởng lỗi ở sự mặc cảm phụ nữ nhưng bản chất vấn đề chính là thiếu lòng tin vào đàn ông, coi thường cảm nhận của họ.

Bí mật Eva

Đàn bà thường đố kỵ với đàn bà khác có thân hình mảnh mai, eo thon hơn mình. Người thanh mảnh bao giờ nhìn cũng trẻ hơn, thì đã hẳn. Thế nhưng Eva chưa hiểu rằng Adam chỉ tán thưởng ba vòng số đo hoàn hảo chứ điều khiến họ ngây ngất lại mang những mã số riêng. Đàn bà có thể đến lớp yoga rồi theo ngày tháng cơ thể họ trở nên dẻo dai hơn, có thể thực hiện các tư thế Chào mặt trời, Bồ câu quyến rũ, Chiến binh, Bánh xe… Tất cả đều có thể học được. Thậm chí những động tác “tống tình” đàn ông như lắc hông, chớp mi… cũng học được như nàng Scarlet trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió. Thế nhưng một cái xoay người gợi cảm, cái dáng nằm úp bụng chống tay nghiêng đầu đầy trễ nải bên gối, cặp môi hơi trễ vẻ như vô tình lại như cố ý kết hợp với hạ thấp hàng mi rồi mắt nhắm hờ… thì không ai dạy được. Mà đó mới chính là những bí mật Eva gây nên những vòng xoáy xốn xang xao động khôn nguôi.

