Nhờ quên tài liệu, người đàn ông phát hiện ra bí mật của vợ

Anh Trương cảm thấy mình nên buông tay vì tất cả mọi thứ đều không phải là của mình (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian kết hôn, anh Trương nhận rằng đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn. Suốt quãng thời gian hôn nhân, anh như một xác sống biết đi, không có sự vui vẻ.

Người ta nói, một người đàn ông khi yêu phụ nữ bằng cả trái tim thì anh ta sẽ không biết rằng, cô ấy chỉ đang lợi dụng mình. Và anh Trương cũng trong trường hợp như vậy. Trương yêu vợ của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô thì không. Bằng sự kiên trì theo đuổi cùng sự chân thành, anh nhận được cái gật đầu đồng ý. Chắc hẳn các bạn nghĩ chuyện tình của cả hai như thế là viễn man rồi đúng không nhưng sự thật lại không hề như vậy.

Anh Trương giành được chú ý của Lý An là nằm ngoài dự đoán bởi, anh chỉ là một thanh niên nghèo, còn Lý An lại là tiểu thư con nhà giàu. Vì thế, khi được cô đồng ý làm vợ, anh Trương vô cùng hạnh phúc và chút không phàn nàn về việc phải ở rể.

Anh Trương và Lý An kết hôn được 7 năm và mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Vợ anh luôn tỏ ra dịu dàng, không hề thể hiện tính cách tiểu thư như những người con gái nhà giàu khác. Trương làm việc chăm chỉ trong công ty bố vợ cũng không hề oán thán miễn sao vợ và gia đình vợ hạnh phúc.

Cả hai có một cô công chúa xinh xắn 6 tuổi. Mọi thứ sẽ không có chuyện gì xảy ra khi trong một chuyến công tác, anh Trương được bố vợ chỉ định đến công trường khu chung cư thi công lắp đặt nội thất trong một tuần. Sau một tuần đó, anh Trương trở về nhà nhưng phát hiện ra bản thân đã để rơi tài liệu tại công trường. Vì thế, anh quyết định quay lại công trường và theo dõi camera xem đã để quen tài liệu ở đâu.

Nhưng khi theo dõi camera, anh Trương vô tình phát hiện vợ mình ra vào khu này cùng một người đàn ông và còn dẫn theo con gái. Một suy nghĩ xoẹt qua đầu khi anh Trương thấy ngoại hình của người đàn ông đó với con gái mình rất giống nhau.

Anh Trương phóng to màn hình và nhận thấy cả người đàn ông lẫn con gái mình đều có má lúm đồng tiền giống nhau. Trong khi cả anh và vợ đều không có má lúm đồng tiền. Anh thấy bất an và không biết nên đối mặt với sự nghi hoặc này như thế nào.

Sau khi được người quản lý tìm hộ tập tài liệu, anh Trương đã bí mật chụp lại hình ảnh người đàn ông đó và vợ. Trên suốt quãng đường trở về nhà, anh Trương cảm thấy dường như hôn nhân của mình không ổn và anh như thể người ngoài vậy. Vì thế, anh quyết định bí mật làm xét nghiệm quan hệ huyết thống với con gái.

Ngày nhận được kết quả, thế giới của Trương dường như sụp đổ hoàn toàn. Cô con gái mà anh hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình.

Nhưng vì sự yêu thương vợ con, anh Trương dự định sẽ giữ sự thật này cho riêng mình. Anh cũng đã nhớ ra người đàn ông đó là ai. Hóa ra, anh ta tên Tuấn Kiệt và là người yêu thời thanh xuân của vợ. Hai người đó có quãng thời gian yêu nhau và chuẩn bị đi tới hôn nhân nhưng cha của Tuấn Kiệt đột nhiên chuyển cả gia đình ra nước ngoài sinh sống. Anh ta được cha yêu cầu kết hôn với một người con gái khác để bảo vệ lợi ích kinh doanh của gia đình. Anh không thể phản kháng lại lời nói của cha cho nên đã quyết định chia tay mà không biết Lý An đã có thai.

Đúng lúc này, anh Trương xuất hiện và trở thành áo phao cứu lấy danh tiếng cho Lý An. Vốn là người thật thà, chất phác cho nên anh Trương không hề biết bản thân là người đi 'đổ vỏ' hộ người khác. Bản thân Lý An luôn cảm thấy có lỗi với anh Trương nên trong suốt thời gian hôn nhân, cô đối xử với anh rất tốt.

Khi biết được sự thật, anh Trương vẫn không thể nào chấp nhận được. Anh cảm thấy bản thân mình bị coi thường suốt bao nhiêu năm mà không hề hay biết.

Giờ đây, Tuấn Kiệt đã quay lại, muốn tìm người yêu cũ cùng con gái. Cô bé mà Trương coi là con gái ruột dường như cảm nhận được mối quan hệ máu mủ nên vô cùng thân thiết với Tuất Kiệt. Lý An cũng đòi chia tay và chỉ nói lời xin lỗi với anh.

Lúc này, anh Trương cảm thấy mình nên buông tay vì tất cả mọi thứ đều không phải là của mình. Lý An và gia đình cô hứa cho anh một phần tài sản coi như bồi thường hôn nhân. Quá đau khổ vì bị lừa dối bấy lâu, Trương quyết định rời khỏi thành phố và chuyển tới nơi khác sinh sống.

Sau khi anh Trương rời đi, Lý An trở về bên Tuấn Kiệt nhưng đột nhiên cô nhận ra bản thân đã quen với sự tồn tại của Trương. Chỉ sau khi Trương rời đi, Lý An mới nhận ra rằng, bản thân đã yêu người đàn ông ngốc nghếch này từ lâu. Tuy nhiên, giờ đây cô không còn can đảm để tìm lại anh.

Cô con gái 6 tuổi cũng nghĩ rằng Trương đối xử với mình rất tốt và thường xuyên nhắc tới anh. Mỗi lần cô bé nhắc đến Trương, Tuấn Kiệt đều mất bình tĩnh.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nho-quen-tai-lieu-nguoi-an-ong-phat-hien-ra-bi-mat-cua-vo-a616015.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nho-quen-tai-lieu-nguoi-an-ong-phat-hien-ra-bi-mat-cua-vo-a616015.html