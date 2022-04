Nhân viên không thích tiệc sinh nhật mà sếp vẫn tổ chức cho, kết quả là sếp phải đền 10 tỷ

Một nhân viên đã khẳng định với sếp là anh ấy không thích tổ chức sinh nhật, tuy nhiên, sếp và các đồng nghiệp lại bí mật chuẩn bị và tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho anh. Sự việc tiếp diễn ra sao mà cuối cùng sếp cùng công ty cũ đã bị yêu cầu phải đền bù cho người này hơn 10 tỷ đồng?

Một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ đã được tổ chức cho Kevin. Ảnh minh họa: iStock.

Có những người nói một đằng nghĩ một nẻo, nói là tôi không cần gì đâu nhưng thực ra vẫn thích được mọi người quan tâm. Tuy nhiên, có những người đã nói thế nào là đúng như thế thật.

Kevin Berling, kỹ thuật viên của Gravity Diagnostics - một phòng thí nghiệm y học ở Kentucky (Mỹ) - đã nói với sếp rằng anh ấy không thích tiệc sinh nhật. Thật không may, sếp lại có vẻ quên mất nên đã cùng các đồng nghiệp quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho anh. Thế là, vào tháng 8/2019, một bữa tiệc bất ngờ đã diễn ra, dành riêng cho Kevin.

Khổ nỗi, khi bị bất ngờ như vậy thì Kevin bỗng trở nên choáng và hoảng loạn, đến mức anh nổi cáu và sau đó phải ra ô tô ngồi một mình trong suốt giờ nghỉ cho bình tĩnh lại, để mặc các đồng nghiệp chưng hửng.

Ngày hôm sau, Kevin bị sếp gọi vào phòng họp. Sếp kết tội anh ấy là có hành động “nổi loạn”, làm hỏng hết cả niềm vui của các đồng nghiệp, thậm chí là có xu hướng bạo lực. Không lâu sau đó thì anh bị cho nghỉ việc.

Sau một thời gian dài suy nghĩ, Kevin làm đơn kiện sếp cùng công ty cũ.

Các đồng nghiệp ở công ty cũ của Kevin. Ảnh: Gravity Diagnostics.

Vụ việc vừa được đưa ra tòa án và luật sư của Kevin khẳng định rằng anh ấy bị chứng “sợ là trung tâm của sự chú ý”. Mỗi khi bị mọi người chú ý nhiều, Kevin sẽ bị lo âu và có thể hoảng loạn. Còn việc anh ấy phải ra xe ngồi một mình là do anh ấy làm theo lời khuyên của bác sĩ trị liệu. Do vậy, luật sư kết luận rằng việc công ty cũ nói Kevin “có xu hướng bạo lực” và trở nên “nguy hiểm” là sai, bởi đó chỉ là do anh ấy có vấn đề về tâm lý mà thôi.

Tòa án đã yêu cầu công ty cũ phải bồi thường cho Kevin 450.000 đôla (hơn 10,3 tỷ đồng), bao gồm bồi thường tiền lương và đền bù do gây căng thẳng về cảm xúc.

Tòa án yêu cầu công ty cũ bồi thường cho Kevin 450.000 đôla. Ảnh minh họa: Alamy.

Hiện Gravity Diagnostics đang cố phản đối phán quyết trên nhưng không biết có được không.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhan-vien-khong-thich-tiec-sinh-nhat-ma-sep-van-to-chuc-cho-ket-qua-la-sep-phai-den-10-ty-post1431624.tpo