Nhan sắc của "cô bé đẹp nhất thế giới" sau 16 năm nổi tiếng, giờ ra sao?

Người mẫu Pháp Thylane Blondeau (tên đầy đủ là Thylane Léna-Rose Blondeau) được chú ý khi sải bước trên sàn diễn của nhà mốt Jean Paul Gaultier lúc mới 4 tuổi. Hai năm sau, Blondeau được mệnh danh là “cô bé đẹp nhất thế giới” với hình ảnh lan truyền khắp Internet.

Cô gái 20 tuổi hiện tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu và từng tham gia nhiều chiến dịch xa xỉ cho các thương hiệu như L'Oreal, Dolce & Gabbana, theo SCMP.

Nàng mẫu đầu quân cho Dolce & Gabbana và xuất hiện trong chiến dịch năm 2017 cùng với Zendaya, Presley Gerber, Lucky Blue Smith. Blondeau thu hút sự chú ý khi ngồi hàng ghế đầu tại buổi trình diễn năm 2017 của Michael Kors với vẻ ngoài trưởng thành.

Blondeau là cô gái đa tài. Cô diễn xuất trong bộ phim đầu tay Belle & Sebastian: The Adventure Continues (2015) và ra mắt dòng thời trang riêng, Heaven May, vào năm 2018. Nữ người mẫu cũng góp mặt trong 2 bộ phim sắp tới, Helvellyn Edge và The Loneliest Boy in the World dự kiến ​​phát hành trong năm nay, theo IMDB.

Blondeau cũng là ngôi sao mạng xã hội với hơn 5 triệu người theo dõi với lượng fan trung thành tự gọi mình là “Thylaners”.

Cô thường xuyên tham dự các sự kiện gặp gỡ người hâm mộ và gửi lời cảm ơn họ trên trang cá nhân, theo Wales Online. “Tôi còn trẻ và cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp cho ‘Thylaners’. Tôi trò chuyện với họ mọi lúc và mẹ thường giúp tôi trả lời tin nhắn”, cô từng tiết lộ.

