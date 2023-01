Nhẫn nhịn ở lại nhà chồng ăn Tết, ra Giêng muốn về quê ngoại chơi vẫn bị mẹ chồng cấm cản với lý do khó tin

Tôi phải làm gì để mẹ chồng có thiện cảm và yêu thương tôi? (Ảnh minh họa)

Tôi vừa đón cái Tết thứ 3 ở nhà chồng cũng đánh dấu chặng đường hơn 3 năm kết hôn, ăn Tết mà tôi ngổn ngang tâm trạng, chẳng muốn làm gì vì luôn bị mẹ chồng chèn ép. Chưa năm nào tôi được đón Tết nơi quê nhà có bố mẹ đang ngày đêm mong ngóng, thậm chí quà Tết cho ông bà cũng chỉ là túi quà gói vội nhờ người chuyển giúp.

Tết năm đầu, mẹ chồng lấy lý do tôi vừa mới cưới, cần ở lại để đi cám ơn họ hàng, người thân bên chồng, cũng là dịp thể hiện là con dâu đảm đang, hiếu thảo. Tết đó, tôi gọi điện về cho bố mẹ đẻ mà nước mắt cứ tuôn trào, thực sự rất nhớ nhà vì ở nhà chồng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu với mẹ chồng sai vặt đủ thứ, soi mói và sẵn sàng mắng mỏ con dâu.

Đến cái Tết năm thứ hai, không may cho tôi là lúc đó con còn nhỏ, mẹ chồng lấy lý do này để không cho đi. Nhưng năm nay, đã là cái Tết thứ 3, con tôi cũng không còn nhỏ nữa, cháu còn vài tháng nữa là tròn 2 tuổi, cứng cáp, khoảng cách giữa nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ tôi cũng chỉ hơn 100 cây số, con tôi cũng không bị say xe…

Mẹ chồng tôi vẫn không muốn cho tôi đưa con về quê ngoại chơi dịp Tết, thậm chí tôi có nói là nhờ chồng và mẹ chồng trông con giúp, tôi về quê trong ngày rồi lên ngay, mẹ chồng vẫn không đồng ý. Mẹ chồng tôi bảo: "Tết nhất bận bịu, thôi cứ ở nhà, ra Tết rồi tính sau. Sắp xếp được thì đi sau cũng được".

Lại một lần nữa tôi nhẫn nhịn, chịu đựng mẹ chồng vào dịp Tết, mong mỏi ra Tết được về nhà ngoại chơi vài hôm. Chuẩn bị cho kế hoạch này, tôi cố gắng chăm sóc con thật tốt để con khỏe mạnh, tránh bị ổm để về quê, tôi đã thuyết phục được lãnh đạo công ty cho nghỉ 3 ngày, cộng với 1 ngày nghỉ cuối tuần nữa là có 4 ngày để về quê. Tối qua, lúc gọi điện về cho bố mẹ đẻ, tôi báo tin chuẩn bị về quê làm bố mẹ tôi rất mừng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, mọi thứ trở thành nỗi buồn với tôi.

Khi tôi xin mẹ chồng cho về quê chơi vài hôm, bà lạnh lùng trách mắng: "Con dâu nhà này buồn cười thật, hở ra là đòi về quê ngoại. Làm dâu nhà chồng không chú tâm làm cho tốt, suốt ngày chỉ kiếm cớ để đi. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho ông bà ngoại rồi, về làm gì lắm. Cháu tôi còn nhỏ, cho nó về quê đầy đọa nó đi đường xa, rồi muỗi đốt, kiến cắn nó à? Ông bà ngoại nhớ cháu thì cứ lên đây mà thăm, sao lại bắt cháu còn bé tẹo phải về đấy".

Lý do mà mẹ chồng đưa ra để ngăn cản tôi và con về quê ngoại chơi thật vô lý, rõ ràng là bà không muốn cho đi còn trách móc tôi và ông bà thông gia. Mẹ chồng tôi vẫn còn ấm ức chuyện con trai cưới vợ là người ở vùng nông thôn, gia đình không thuộc hàng giầu có như kỳ vọng nên thường xuyên o ép, cấm cản con dâu và nói xấu thông gia.

Chồng tôi cũng biết mẹ quá đáng, nhưng không dám tự ý đưa vợ con về quê ngoại khi chưa được bà cho phép. Tôi rất buồn và thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng có thiện cảm và yêu thương tôi? Tôi có nên tự ý đưa con về nhà ngoại chơi vài hôm không?

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhan-nhin-o-lai-nha-chong-an-tet-ra-gieng-muon-ve-que-ngoai-ch...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhan-nhin-o-lai-nha-chong-an-tet-ra-gieng-muon-ve-que-ngoai-choi-van-bi-me-chong-cam-can-voi-ly-do-kho-tin-172230127161508498.htm