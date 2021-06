Người đàn ông có 39 người vợ, 94 người con qua đời

Người đàn ông đa thê nhất thế giới vừa từ trần ở tuổi 76, số lượng con cháu và vợ của ông khiến ai cũng choáng váng.

Ngày 13/6 vừa qua, Ziona Chana, người chồng của một đại gia đình lớn nhất thế giới đã qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ, hưởng thọ 76 tuổi.

Ông Ziona qua đời, hưởng thọ 76 tuổi.

Theo trang New India Express, Ziona có 39 vợ, 94 người con, 14 con dâu rể, 33 cháu và một chắt. Tất cả các thành viên của đại gia đình này sống trong một ngôi nhà 4 tầng, 100 phòng ở làng Baktawng, Mizoram, Ấn Độ. Mọi người đã đặt cho ngôi nhà của gia đình này với cái tên "Home of the New Generation". Vì gia đình này, Mizoram và ngôi làng của ông đã trở thành điểm thu hút khách du lịch chính trong khu vực

Khi còn sống, Ziona luôn nói rằng, bản thân may mắn khi có nhiều con như vậy: “Tôi cảm thấy mình như một đứa con đặc biệt của Thượng đế. Người đã gửi tôi đến chăm sóc rất nhiều người. Trở thành chồng của 39 phụ nữ, là chủ của một gia đình lớn. Tôi nghĩ mình là một người đàn ông may mắn”.

Đại gia đình này là tự cung tự cấp. Họ có trường học riêng, sân chơi, xưởng gỗ, trang trại nuôi gia cầm, ruộng lúa và một vườn rau đủ lớn để nuôi cả đại gia đình.

Việc ăn uống ở đây giống như nuôi một đội quân nhỏ. Những người phụ nữ trong gia đình mất mấy tiếng đồng hồ để làm thịt 30 con gà, 60kg khoai tây, nấu 100kg gạo. Lúc nào người ta cũng nhìn thấy bếp lửa của đại gia đình nay rực cháy cả ngày.

Người vợ đầu tiên của Ziona là bà Zathiangi (69 tuổi), chịu trách nhiệm thu xếp công việc nhà hằng ngày, hướng dẫn, phân công cho những người khác làm việc. Ngoài việc nấu nướng và dọn dẹp, có hàng núi áo quần cần phải giặt hằng ngày và đều thực hiện bằng tay.

Ziona là thủ lĩnh cha truyền con nối của giáo phái Chana với khoảng 4000 người. Giáo phái này được đặt theo tên của ông nội của Ziona, Charlen Chana, cho phép đàn ông lấy bao nhiêu vợ tùy thích. Ziona kết hôn với người vợ đầu tiên khi mới 17 tuổi.

Trong căn phòng ngủ sang trọng của Ziona, có một cái giường đôi khổng lồ. Tất cả các bà vợ sẽ ở trong phòng tập thể và sẵn sàng chờ được gọi tên. Những người vợ trẻ sẽ sống cùng tầng với Ziona, trong khi những người vợ lớn tuổi sẽ ngủ ở tầng 1 của toà nhà. Ziona lúc này cũng muốn có 7,8 người vợ bên cạnh để phục vụ ông bất cứ lúc nào.

