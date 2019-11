Nghe lời bạn thân tư vấn cách chữa bệnh “cuồng ghen”, tôi lại sa chân vào tình không lối thoát với trai trẻ

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 11:18 AM (GMT+7)

Giờ tôi không biết làm sao để giải quyết chuyện tình cảm ngoài luồng này cho kín kẽ. Nếu để chồng tôi biết được, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa.

Ngoại tình của phụ nữ Sự kiện:

Hình minh họa

Tôi lấy chồng sau khi ra trường vài tháng do lỡ dính bầu. Chồng tôi là giám đốc một công ty quảng cáo. Anh hơn tôi 15 tuổi, tính tình hiền lành, nhã nhặn, rất yêu chiều vợ con. Sau khi về nhà chồng, tôi sinh liền cho anh 2 cậu con trai đẹp như tranh vẽ. Vì bận con, lại không yên tâm khi thuê giúp việc nên chồng động viên tôi ở nhà chăm con, làm nội trợ, còn kinh tế thì một mình anh lo là đủ.

Công ty của chồng tôi làm ăn ngày càng phát đạt, thu nhập một tháng vài trăm triệu vì vậy tôi càng an nhàn, anh khuyên có thời gian thì đi làm đẹp. Anh thường nói với tôi rằng: “Anh có trách nhiệm kiếm tiền nuôi sống gia đình, em thì chỉ cần đẹp là đủ rồi.”

Chồng tôi làm việc chăm chỉ, cộng thêm với giao tiếp tốt, có nhiều mối quan hệ chỉ 3 năm sau khi cưới, anh được đề bạt lên chức phó chủ tịch tập đoàn. Kể từ đó, anh bận rộn hơn mỗi ngày. Anh thường đi sớm, về khuya, để một mình tôi ở nhà với 2 đứa con. Vì thường xuyên phải tiếp đối tác, anh say rượu nhiều hơn và thỉnh thoảng về nhà lúc nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu.

Các con lớn, đủ tuổi đi lớp, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với 4 bức tường nên thường cảm thấy tù túng, buồn bực. Tôi hay suy nghĩ lung tung, nghi ngờ chồng có tư tình bên ngoài. Chồng tôi giàu có, thành đạt như vậy, chuyện anh có cả tá bóng hồng vây quanh cũng chẳng có gì là lạ. Tôi kiểm tra điện thoại, email của chồng mỗi ngày. Tôi thậm chí còn thuê thám tử theo dõi các mối quan hệ của chồng.

Hôm trước, chồng tôi đột nhiên về nhà tìm kiếm tài liệu, không ngờ, anh lại xem được hợp đồng thuê thám tử của tôi ở trong ngăn kéo. Chồng tôi nổi điên lên, mắng mỏ tôi một hồi. Hai vợ chồng tôi vì chuyện đó mà giận dỗi, chiến tranh lạnh với nhau cả tháng. Chồng mắng tôi bị “cuồng ghen”, “đầu óc có vấn đề”, “không tôn trọng chồng”, “hết khôn dồn đến dại”…

Dù vẫn cố tin chồng nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác chồng tôi đang bị một chân dài nào đó ve vãn, quyến rũ. Đến trong mơ, tôi cũng mơ thấy chồng ngoại tình và nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng. Tôi đau khổ tâm sự chuyện này với My- cô bạn thân với tôi hồi đại học. My mắng tôi: “Mày chỉ có mỗi chồng và con trong cuộc đời nên mày thấy buồn chán, tù túng là phải. Theo tao, mày nên đi ra ngoài đi làm, đi tập tành, đi học một kỹ năng gì mà mày thích, vẫn hơn ở nhà nghĩ ngợi rồi lại ghen bóng ghen gió, làm khổ chồng.”

Sau buổi trò chuyện với My, tôi nghĩ mình nên thay đổi. Tôi đi tập gym mỗi ngày và làm quen với một hội mẹ bỉm sữa như tôi. Cả nhóm tập luyện, trao đổi về các vấn đề luyện tập trong một nhóm chat mỗi ngày.

Cùng lúc đó, tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện giữ gìn nhan sắc. Tôi đến thẩm mỹ viện mỗi ngày, ngoại hình đẹp lên trông thấy. Tuy nhiên, trong thời gian đi tập gym ở phòng tập, tôi quen biết và cảm thấy rung động trước Minh- huấn luyện viên của tôi. Minh kém tôi 4 tuổi, đẹp trai, cao lớn, thân hình đẹp và rất quan tâm đến các học viên trong đó có tôi. Tôi không hiểu sao lại luôn cảm thấy hồi hộp trước mỗi lần Minh nhìn tôi, Minh chạm nhẹ vào cơ thể tôi. Có lẽ tôi đã yêu.

Trong lần cả phòng tập đi ăn liên hoan, Minh và tôi là một trong những người về cuối cùng. Chúng tôi không nói với nhau nhiều vì trong lòng dường như đã hiểu những điều mà đối phương muốn nói. Lúc chia tay ra về, Minh nắm tay và hôn tôi thay cho lời yêu.Kể từ đó, tôi với Minh lén lút qua lại với nhau. Lúc thì ở nhà nghỉ, lúc thì ở nhà Minh, khi thì ở nhà tôi.

Tôi chẳng còn quá quan tâm đến chồng và cũng chẳng “cuồng ghen” như xưa nữa. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng nguội lạnh từ đó. My sớm phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình nên hết mực can ngăn, khuyên tôi nên sớm chấm dứt chuyện tình cảm với trai trẻ. “Tao khuyên mày ra ngoài gặp gỡ, giao lưu với mọi người chứ ai khuyên mày ngoại tình, cắm sừng chồng hả?”, My mắng tôi.

Nghe My phân tích, khuyên răn, tôi tỉnh ra và suy nghĩ nhiều hơn đến hạnh phúc gia đình. Dù còn tình cảm với Minh nhưng tôi nhận ra rằng chuyện tình cảm này là sai trái, không đáng để tôi đánh đổi cả gia đình. Tôi nói chấm dứt với Minh qua tin nhắn và nói chúng tôi từ giờ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nào ngờ, tình trẻ lúc này trở mặt, gửi cho tôi hàng loạt bức ảnh nóng bỏng chúng tôi đã chụp trên giường để tống tiền, gạ tình tôi. Một mặt, hắn bắt tôi cung phụng tiền bạc cho hắn đầy đủ, một mặt, hắn ép tôi phải thỏa mãn chuyện chăn gối khi có nhu cầu.

Giờ tôi phải làm sao đây, tôi đau khổ và mệt mỏi quá.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dinh/nghe-loi-ban-than-tu-van-cach-chua-benh-cuong-ghen-toi-lai-sa-chan-va...Nguồn: http://danviet.vn/gia-dinh/nghe-loi-ban-than-tu-van-cach-chua-benh-cuong-ghen-toi-lai-sa-chan-vao-tinh-khong-loi-thoat-voi-trai-tre-1030690.html