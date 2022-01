Nghệ An “cay đắng” nhận thua khi Hà Tĩnh tìm được gia đình sinh 14 cô con gái

Thứ Năm, ngày 27/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bức ảnh gia đình sinh 14 cô “công chúa” ở huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Hình ảnh gia đình có 14 chị em gái ở Hà Tĩnh

Cuộc so tài “nhà sinh nhiều con gái nhất” cuối cùng đã tìm ra gia đình thắng cuộc. Đó là một gia đình ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sinh được 14 cô “công chúa”.

Tối 26/1, Fanpage Nghệ An đăng tải bài viết công bố kết quả: “Nghệ An chính thức dừng bước. Cách đây ít phút, Hà Tĩnh đã tung “át chủ bài” với 14 chị em gái ở Hương Sơn – Hà Tĩnh. Nghệ An xin phép dừng bước ở con số 11 chị em. Chúc mừng người anh em đã giành trọn phần thường làm đẹp hơn 200 triệu đồng.

Riêng Nghệ An về nhì sẽ nhận được gói làm đẹp hơn 100 triệu đồng. Và điều buồn nhất, đó là chúng tôi đã dành 6 tiếng lên tận biên giới khu vực xã Thanh Thuỷ - Thanh Chương giáp với Lào để xác minh, tới nơi mới biết là thông tin vịt”.

Kèm theo đó là bức ảnh chụp dàn “công chúa” và ảnh toàn thể gia đình ông bà, cháu chắt… của gia đình đặc biệt này. Vì một vài lý do đặc biệt mà bức ảnh phía trên chỉ có 11 chị em gái chụp chung, còn thiếu 3 người.

Fanpage Hà Tĩnh trước đó cũng chia sẻ niềm vui chiến thắng: “Chúng tôi xin tung “át chủ bài” nhà có 14 chị em gái tại Hương Sơn – Hà Tĩnh. Qua đó, chiến thắng vang dội trước Nghệ An tại hội thi “Nhà có nhiều bóng hồng” và giành trọn giải thưởng gói làm đẹp hơn 200 triệu đồng". Không chỉ đăng ảnh, Fanpage Hà Tĩnh còn thông tin đầy đủ họ tên, năm sinh của 14 chị em gái trong gia đình này, trong đó, chị cả sinh năm 1959 (63 tuổi), em gái út sinh năm 1986 (36 tuổi).

Cuộc đua bắt đầu từ bức ảnh 5 chị em gái ở Nghệ An

Hình ảnh gia đình sinh 14 cô “công chúa” khiến dân mạng vô cùng ngỡ ngàng. Ai nấy đều khâm phục “sự nghiệp” sinh đẻ và nuôi dạy con cái của ông bà thời xưa.

“Công nhận các cụ giỏi thật, đẻ bằng ấy người con mà vẫn nuôi dạy đàng hoàng, chị em đoàn kết”, một nick name bình luận.

“Mình biết gia đình này. Nhà đông anh chị em mà ai cũng có duyên, gia đình êm ấm hạnh phúc, cháu chắt đầy đàn”, một nick name khác chia sẻ.

Hàng loạt gia đình đông chị em gái ở Nghệ An và Hà Tĩnh được tìm ra

Trước đó, cuộc thi tìm ra “nhà sinh nhiều con gái nhất” giữa hai Fanpage Nghệ An và Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Cuộc đua bắt đầu từ hình ảnh 5 chị em gái được Fanpage Nghệ An đăng tải với caption: “Một thoáng Nghệ An. Nhà có 5 chị em gấy, chắc hiếm lắm”.

Ngay sau đó, Fanpage Hà Tĩnh đăng tải hình ảnh nhà có 6 cô “công chúa” để “cà khịa” lại. Và liên tiếp những gia đình có 7, 8, 9, 10… chị em gái được Fanpage hai tỉnh tìm ra khiến dân mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cuộc đua tạo ra sức hút lớn và được dân mạng dõi theo đến nay.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Nguồn: http://danviet.vn/nghe-an-cay-dang-nhan-thua-khi-ha-tinh-tim-duoc-gia-dinh-sinh-14-co-con-gai-50...Nguồn: http://danviet.vn/nghe-an-cay-dang-nhan-thua-khi-ha-tinh-tim-duoc-gia-dinh-sinh-14-co-con-gai-50202227111598206.htm