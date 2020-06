Nắng nóng như đổ lửa, chị em vẫn “phơi mình” tạo dáng dưới đầm sen

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 09:19 AM (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, tháng 6 về, các đầm sen tại khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại nhộn nhịp các thiếu nữ tạo dáng chụp ảnh. Dù thời tiết Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng, oi bức nhưng phong trào chụp ảnh cùng sen vẫn không hề hạ nhiệt. Ngay cả giữa trưa nắng nóng, các thiếu nữ vẫn "phơi mình" giữa đầm sen tạo dáng chụp ảnh hàng giờ đồng hồ.

Như mọi năm, mùa sen nở rộ cũng là thời điểm phái đẹp nô nức đến đầm sen chụp ảnh bất chấp thời tiết như đổ lửa.

Những ngày này, người dân tại TP Hà Nội đang phải gánh chịu đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm.

Theo dự báo, nền nhiệt tại TP Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Do hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ thực tế trên các mặt đường có thể lên trên 50 độ C.

Thế nhưng bất chấp thời tiết nắng nóng đỉnh điểm vào lúc 14h chiều, những đầm sen nằm phía sau Công viên nước Hồ Tây vẫn tấp nập các bạn trẻ xếp hàng để chụp hình với sen

Áo dài truyền thống là loại trang phục thường được phái đẹp chọn để chụp ảnh với sen.

Áo yếm, kiểu trang phục phổ biến của phụ nữ vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng là lựa chọn để chụp ảnh cùng những đóa sen nở thắm.

Giá vào cửa tại các đầm sen là 50 ngàn đồng/người.

Nếu không mang theo máy ảnh riêng, khách có thể thuê các gói chụp dịch vụ ngay tại đầm. Tùy theo số lượng trang phục thay, số lượng ảnh, các gói chụp ảnh có giá từ 400 ngàn đồng đến vài triệu đồng cũng có.

Thiếu nữ sẵn sàng phơi nắng tạo dáng theo ý nhiếp ảnh gia.

Giữa cái nắng đỉnh điểm nhất trong ngày, nhưng bạn nữ này vẫn chịu đựng phơi nắng để có được tấm hình ưng ý nhất với hoa sen

Do thời tiết quá nắng khiến bạn nữ này không thể chịu đựng được, và ngày sau đó được bạn trai cõng vào khu vực quán nước để nghỉ ngơi.

Không chỉ người lớn mà cũng có rất nhiều em nhỏ, được bố mẹ dẫn đến để chụp hình với hoa sen.

