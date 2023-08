Nam sinh trường chuyên Phan Bội Châu trúng tuyển ngành học thời thượng Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành tích nổi bật: · Học sinh lớp chuyên Tin trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; · Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm 2021; · Giải Nhất Học sinh giỏi Tỉnh Nghệ An môn Tin học năm 2022; · Giải Nhất Hội thi Tin học trẻ cấp Tỉnh bảng C1 năm 2022; · Giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Vòng chung kết năm 2022; · Giải Nhất kỳ thi Lập trình dành cho học sinh THPT (VNU-OI) năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; · IELTS 6.5; · Nhận bằng khen tại hội nghị biểu dương HSSV tiêu biểu ngành ngân hàng giai đoạn 2019 - 2022; · Phó Ban hậu cần sự kiện Twilight 2021: Empathy; · Thành viên Đội TNTN Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; · Thành viên Ban chuyên môn tại Mei Educational Organisation; · Model tại Phan Design & Fashion Club; · Tham gia Tiếp sức mùa thi cho các kỳ thi Tuyển sinh vào 10 và THPTQG năm 2022; · Tham gia năng nổ các phong trào của lớp như Văn nghệ chào mừng 20/11, Giải đá bóng Phan League mùa đông 2022; · Tình nguyện viên Gen 1 của Vietnam Olympiad in Informatics Community (VNOI).