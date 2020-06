Nam sinh điển trai sở hữu profile chuẩn ‘con nhà người ta’: IELTS 8.0, đạt nhiều giải HSG quốc gia

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Không những sở hữu gương mặt điển trai, nam sinh này còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ về thành tích học tập đáng nể của mình.

Thiện Khiêm – 10X điển trai ‘nổi như cồn’ trên MXH vì loạt thành tích ‘khủng’.

Nguyễn Thiện Khiêm (SN 2001, đến từ Nghệ An) hiện đang là sinh viên Đại học RMIT (TP. Hồ Chí Minh).

Nam sinh nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình thư sinh và đặc biệt là loạt thành tích ‘khủng’ đáng ngưỡng mộ.

Có mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh, được tiếp xúc với môn ngoại ngữ này từ nhỏ nên Thiện Khiêm ngày càng yêu thích và đam mê tiếng Anh. Đó chính là động lực để 10X học tốt và đạt nhiều kết quả cao đối với môn học này.

Được biết, Thiện Khiêm đạt 8.0 IELTS ở lần thi đầu tiên vào tháng 11/2018. 10X cũng ‘nhẵn mặt’ ở nhiều cuộc thi học sinh giỏi (HSG) và đạt nhiều giải thưởng như giải Ba HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2015-2016 và 2016-2017; giải Nhì HSG tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2015-2016; giải Nhất HSG Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2015-2016.

Thiện Khiêm xuất sắc đạt IELTS 8.0 trong lần thi đầu tiên.

Ngoài những thành tích môn tiếng Anh đã đạt được, Thiện Khiêm cũng từng lọt top 5 người Giải Nhất toàn quốc cuộc thi Viết luận Trinity Esay Writing Competition 2017 do Trinity College, Melbourne University, Úc tổ chức, lọt top 20 người chiến thắng cuộc thi 'Chắp cánh tương lai - Khám phá Nhật Bản 2018' do Campus Vietnam tổ chức.

Trong kì thi THPT quốc gia, Thiện Khiêm đạt 25.6 điểm cho 3 môn thi thuộc khối D, đặc biệt tiếng Anh đạt 9.8 điểm và giành được học bổng toàn phần từ trường Đại Học RMIT TP.HCM.

Khi học đại học Thiện Khiêm cũng không ngừng cố gắng hoàn thành tốt các môn học và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

"Kì học đầu tiên tại RMIT, mình có tham gia vào Hội đồng Sinh viên của trường, ban Quốc tế. Công việc của mình là kết nối với những bạn sinh viên ngoại quốc nên mình cũng có thêm cơ hội được gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ mọi người", nam sinh này chia sẻ.

Sắp tới, Thiện Khiêm sẽ tham gia vào chương trình IELTS FACE OFF của đài VTV7 với tư cách là một MC dẫn dắt phần On the go, được ghi hình ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam.

Nam sinh này không giấu nổi niềm vui và thích thú khi lần đầu thử sức ở vai trò mới. "Đây là lần đầu mình đảm nhận công việc với tư cách là một MC truyền hình nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mình tin là mình sẽ có thể cải thiện và tiến bộ trong tương lai. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ vai trò mới này của mình cũng như những kế hoạch khác trong tương lai".

Cậu bạn cũng chuẩn bị ra mắt cuốn sách “Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó” cùng ‘hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy và làm dịch giả cho một cuốn sách nước ngoài nổi tiếng.

Hiện tại Thiện Khiêm cũng dành tâm huyết xây dựng kênh Youtube của riêng mình để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tốt tiếng Anh và những vấn đề khác trong cuộc sống thường ngày.

