Mỹ nhân ngồi "ghế nóng" tập 5 của Người Ấy Là Ai 2022: Profile "khủng", là nàng thơ của Đen Vâu

Phần hé lộ tập 5 của "Người Ấy Là Ai" khiến khán giả "đứng ngồi không yên" bởi có sự góp mặt của nữ chính Amandine - cô gái từng xuất hiện trong MV "Trốn Tìm" của Đen Vâu.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ chính Người Ấy Là Ai tập 5 - Amandine.

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục “dậy sóng” với sự xuất hiện của nữ chính tập 5 trong phân đoạn nhỏ giới thiệu của Người Ấy Là Ai. Không ít khán giả nhận ra cô nàng chính là Amandine Thùy Trinh - "nàng thơ" của Đen Vâu trong MV Trốn Tìm.

Người đẹp Pháp cảm mến Việt Nam

Amandine tên tiếng Việt là Thùy Trinh, sinh năm 1992 tại Paris. Cô nàng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ở Pháp và từng theo học ngành thiết kế thực phẩm tại Đức và Úc. Cách đây 3 năm, người đẹp Pháp có cơ hội du lịch Việt Nam và "see tình" Sài Gòn.

Amandine sở hữu vẻ đẹp thu hút với đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn và làn da rám nắng khỏe mạnh. Người đẹp 9X theo đuổi phong cách Parisian Chic với cách phối đồ đơn giản, tôn dáng. Item yêu thích của Amandine là váy hoa nhí, đầm hai dây, áo crop-top mix and match cùng mũ rộng vành và trang sức to bản. Nhờ style ăn mặc thời thượng và cách nói chuyện gần gũi, Amandine hiện sở hữu tài khoản Instagram 117.000 lượt theo dõi và gần 200.000 followers trên TikTok.

Bên cạnh đó, lifestyle lành mạnh của cô nàng cũng là điều nhận được sự ngưỡng mộ từ Gen Z. Amandine hiện ăn chay trường và chia sẻ cô chăm sóc bản thân bằng cách uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

"Nàng thơ" của các rapper Việt

Trước khi gây chú ý khi trở thành “nàng thơ” trong MV Trốn Tìm của Đen Vâu, Amandine là "gương mặt thân quen" với khán giả Việt khi liên tục xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc đình đám.

Người đẹp 9X từng góp mặt trong Cần Gì Hơn của Tiên Tiên và JustaTee hay Nắm Đôi Bàn Tay của Kay Trần,... Ngoài ra, cô cũng được nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Sandro Paris, Hermès mời làm mẫu cho nhiều chiến dịch quảng bá.

Amandine từng góp mặt trong nhiều MV đình đám.

Từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu trai Việt

"Nàng thơ" của Đen Vâu tiết lộ bản thân đã trải qua mối tình đầu với chàng trai người Đức trong thời gian sang nước ngoài làm việc. Sau khi yêu nhau được một năm, cô và bạn trai quyết định cùng chuyển đến Berlin. Đáng tiếc thay, mối tình đẹp lại đổ vỡ chỉ vài tháng sau đó.

Amandine từng có mối tình đầu tại Úc.

Trong chương trình OK Lên Xe do Trương Thế Vinh dẫn dắt, Amandine tiết lộ bản thân từng có một mối tình tại Việt Nam. Cô chia sẻ: "Thật ra trước khi về Việt Nam, tôi nghĩ trong đầu là không bao giờ yêu trai Việt Nam hay trai châu Á. Đối với tôi, con trai châu Á giống mấy anh trai tôi nên tôi nói không thích, chỉ thích trai Tây thôi. Nhưng khi về Việt Nam, tôi gặp mấy bạn trai người Việt Nam và thích luôn. Bây giờ tôi không thích người Tây nữa, thích người Việt Nam thôi".

